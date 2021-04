Coronavirus: 423 nouveaux cas et cinq autres décès signalés dans l’État

Cinq autres personnes sont décédées de Covid-19, tandis que le ministère de la Santé a été informé de 423 autres cas confirmés de virus.

Parmi les décès signalés mercredi, quatre sont survenus en avril et un en février. Il y a maintenant eu un total de 4 732 décès liés au Covid-19 dans la République.

Mercredi à 8 heures du matin, il y avait 232 patients Covid-19 à l’hôpital, dont 56 en soins intensifs. Il y a eu 13 hospitalisations supplémentaires au cours des dernières 24 heures.

Il y a maintenant un total de 239 325 cas confirmés de virus dans la République.

Dimanche, 936 087 doses de vaccin Covid-19 ont été administrées. Quelque 663 411 personnes ont reçu leur première dose tandis que 272 676 personnes ont reçu leur deuxième dose.

Sur les cas notifiés mercredi, 219 sont des hommes et 201 des femmes. Près des trois quarts ont moins de 45 ans. L’âge médian est de 30 ans

Quelque 199 cas se trouvent à Dublin, alors qu’il y en a 41 à Kildare, 23 à Meath, 20 à Galway, 18 à Westmeath. Les 122 autres se répartissent dans 19 autres comtés.

Le taux d’incidence le plus élevé sur 14 jours pour 100 000 habitants demeure Co Offaly où il se situe à 366,9.

Pendant ce temps, le Comité consultatif national de l’immunisation (NIAC) a déclaré que son avis permanent concernant le vaccin AstraZeneca s’applique toujours à la suite des conclusions de l’Agence européenne des médicaments (EMA) et des déclarations du Royaume-Uni.

le L’EMA a déclaré avoir trouvé un lien possible entre le vaccin AstraZeneca Covid-19 et de rares problèmes de coagulation sanguine chez les adultes ayant reçu le vaccin.

L’agence de réglementation a conclu que les avantages globaux de ce vaccin très efficace dans la protection des receveurs contre la maladie grave de Covid-19, l’hospitalisation et le décès l’emportent sur les risques de cet événement très rare.

Le CANI a déclaré que, comme indiqué précédemment, les professionnels de la santé et les vaccinés devraient être informés que des événements de coagulation très rares et compliqués ont été signalés chez un petit nombre de personnes qui ont récemment reçu le vaccin AstraZeneca.

Il a ajouté que les fonctionnaires se réuniront pour discuter de la déclaration de l’EMA et consulter les collègues de l’UE, ainsi que pour déterminer si des conseils supplémentaires sont nécessaires.

‘Un peu plus longtemps’

Plus tôt mercredi, un responsable gouvernemental a déclaré qu’un nouvel assouplissement des restrictions de Covid-19 à partir de mai serait envisagé par le Cabinet « si nous pouvons tenir ferme un peu plus longtemps ».

Lors d’un briefing sur Covid-19, la secrétaire générale adjointe du département du Taoiseach, Liz Canavan, a déclaré que l’assouplissement supplémentaire pourrait inclure le retour de la construction, de la vente au détail, des coiffeurs ainsi que la réouverture de sites culturels.

«Si nous pouvons tenir ferme un peu plus longtemps, et si la situation sanitaire le permet, un nouvel assouplissement des restrictions sera envisagé à partir du 4 mai. Les domaines envisagés sont la réouverture complète de la construction, le retour progressif du commerce de détail non essentiel à commencer par le click and collect et le commerce extérieur comme les jardineries et les pépinières, le redémarrage des services personnels de manière échelonnée, la réouverture des musées, galeries et bibliothèques et la reprise des services religieux sur une base échelonnée. »

À partir de lundi prochain, les gens seront invités à «rester locaux» car la limite de 5 km sur les parcours non essentiels est assouplie pour permettre les déplacements dans le comté ainsi que les trajets dans un rayon de 20 km à travers les frontières du comté.

À partir de la même date, les gens peuvent également rencontrer un autre ménage à l’extérieur mais pas dans les jardins. Toutes les constructions résidentielles redémarreront également.

Les élèves du secondaire de la première année à la transition retourneront également à l’école pour la première fois cette année.

À partir du 19 avril, le sport d’élite reviendra ainsi que l’entraînement et le jeu pour le GAA intercounty adulte. Le 26 avril, des installations sportives de plein air pourront rouvrir telles que des courts de tennis et des terrains de golf.

Il est également demandé aux parents de «rester vigilants» pour le reste de la pause de Pâques et, après le retour complet prévu des écoles, les dates de jeu devraient être évitées.

Mme Canavan a exhorté le public à «s’accrocher un peu plus longtemps alors que la portée et l’impact du vaccin commencent à se faire sentir».

«Cette semaine, nous verrons l’administration de la millionième dose du vaccin. Nous avons déjà vu que les taux d’infection dans les groupes vaccinés ont chuté de façon spectaculaire, ce qui a permis aux maisons de retraite de revenir.

Mme Canavan a déclaré que de nouvelles études qui devraient être publiées par le gouvernement montrent que le respect des restrictions est toujours élevé et qu’une personne sur cinq a au moins un contact étroit à l’extérieur du domicile chaque jour.

Les lieux de travail et les visites à domicile représentent la majorité des contacts étroits et nombre de ces visites impliquent un travail et des soins essentiels.

Les visites sociales en font cependant partie. «Ce qui est plus inquiétant, c’est que la minorité qui effectue des visites sociales dans les ménages prend moins de précautions qu’elles ne l’étaient début février. Une personne sur 10 déclare avoir accueilli des visiteurs ou visiter un autre ménage pour des raisons sociales un jour donné », a déclaré Mme Canavan.

La plupart de ces visites ont lieu à l’intérieur sans masque, a-t-elle déclaré.

«Ces risques ont entraîné un doublement de la proportion de la population qui a des contacts étroits lors de visites sociales de 3,1% à 6,7%. Chacune de ces visites implique généralement deux à trois personnes d’un autre ménage.

«Il y a plusieurs mois, nous disions que chaque contact compte. Si quoi que ce soit, c’est encore plus le cas avec la nouvelle variante qui est maintenant dominante en Irlande. «

La fréquentation du lieu de travail a également augmenté et est motivée par un plus grand nombre de travailleurs non essentiels qui fréquentent leur lieu de travail, a-t-elle déclaré.

Les volumes de trafic ont également augmenté de 11% par semaine.

«Il est vraiment important pour les employeurs et les employés de noter qu’on nous demande toujours de travailler à domicile. L’objectif est de permettre le déploiement des vaccins afin que nous puissions tous espérer un assouplissement des restrictions et un été meilleur. »

Mme Canavan a déclaré que le service de santé avait récemment déployé un certain nombre de centres de test de coronavirus sans rendez-vous pour les personnes asymptomatiques.

Entre le 25 mars et le 5 avril, le HSE a mis en place 12 de ces centres.

Quelque 22 644 personnes ont fréquenté ces centres dont les personnes âgées de 25 à 44 ans représentaient près de la moitié des personnes sans rendez-vous.

Le taux global de positivité dans les centres est de 2,7%, le taux le plus élevé à Finglas étant de 5%.

Par ailleurs, les chiffres HSE montrent que les centres ont jusqu’à présent renvoyé 566 cas positifs.

Les jeunes, âgés de 16 à 24 ans, présentent les taux d’infection les plus élevés, avec un taux de positivité de 4,46%. Cependant, les adultes âgés de 24 à 40 ans constituent la cohorte la plus enthousiaste, soit 45% des participants.

Lundi soir, plus de 8 700 tests avaient été effectués dans les sept centres éphémères qui ont ouvert en fin de semaine dernière.

Le vendredi saint a été le jour le plus chargé pour ces nouveaux sites, avec 2 537 prélèvements. Trois de ces sites temporaires se trouvent à Dublin (Finglas, Balbriggan et Crumlin), tandis qu’il existe également des centres à Navan, Athlone, Ballinasloe et Naas. Tous les centres sont ouverts tous les jours de 11h à 19h, avec plus de 1390 tests effectués le dimanche de Pâques.

Le centre de Crumlin GAA dans le sud de Dublin, qui a ouvert ses portes vendredi, a enregistré la deuxième plus forte proportion de résultats positifs des sites qui continuent à fonctionner, avec 3,63% des tests détectant des cas de virus.

D’autres centres de test ouvriront plus tard cette semaine, a déclaré Mme Canavan, où le risque de maladie est le plus élevé.