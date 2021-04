L’Assemblée de Stormont rappelée pour discuter de la violence à Belfast

L’exécutif de l’Irlande du Nord doit se réunir jeudi matin pour être informé des troubles en cours au cours de la semaine dernière.

Les dirigeants se réuniront pour le briefing à 10 heures du matin, une heure avant que l’Assemblée de Stormont ne soit rappelée pour discuter des récentes scènes de violence dans des zones principalement loyalistes.

La nouvelle de la réunion a été confirmée mercredi soir alors que les troubles continuaient de faire rage dans les rues de Belfast, les membres de l’exécutif devant débattre d’une motion condamnant les récentes attaques contre la police.

La vice-première ministre Michelle O’Neill a tweeté: «L’exécutif se réunira demain matin pour être informé de la violence et des troubles de la rue qui causent une énorme détresse dans les communautés locales en ce moment.

«Ceux qui sont impliqués dans la violence, les dommages criminels, la manipulation de nos jeunes et les attaques contre la police doivent cesser.»

Des scènes violentes, notamment des attaques contre la police, des attentats à la bombe et des émeutes, se sont déroulées à plusieurs reprises dans les rues de Belfast et Derry au cours de la semaine dernière.

Mercredi soir, un bus a été détourné et incendié, un photographe de presse a été agressé et il y a eu des affrontements entre loyalistes et nationalistes dans la rue Peace Line qui relie Shankill Road à Springfield Road dans l’ouest de Belfast.

Dans une déclaration mercredi soir, le Taoiseach Micheál Martin a condamné «les violences et les attaques contre la police dont nous avons été témoins ces derniers jours dans le Nord».

«La seule façon d’aller de l’avant est de s’attaquer aux problèmes préoccupants par des moyens pacifiques et démocratiques. Les attaques de ce soir contre un journaliste et un chauffeur de bus sont profondément préoccupantes et ne sont dans l’intérêt de personne.

Ce n’est pas une protestation. C’est du vandalisme et une tentative de meurtre. Ces actions ne représentent ni le syndicalisme ni le loyalisme. Ils sont embarrassants pour l’Irlande du Nord et ne servent qu’à détourner l’attention des vrais contrevenants à la loi du Sinn Fein.

Mes pensées vont au chauffeur du bus. https://t.co/2JRcOb6s8C – Arlène Foster #WeWillMeetAgain (@DUPleader)

7 avril 2021

Je suis profondément préoccupé par les scènes de violence en Irlande du Nord, en particulier les attaques contre le PSNI qui protège le public et les entreprises, les attaques contre un chauffeur de bus et l’agression d’un journaliste. Le moyen de résoudre les différends passe par le dialogue et non par la violence ou la criminalité. – Boris Johnson (@BorisJohnson)

7 avril 2021

«Le moment est venu pour les deux gouvernements et dirigeants de tous bords de travailler ensemble pour désamorcer les tensions et rétablir le calme.»

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a également appelé au calme.

Il a tweeté: «Je suis profondément préoccupé par les scènes de violence en Irlande du Nord, en particulier les attaques contre le PSNI qui protège le public et les entreprises, les attaques contre un chauffeur de bus et l’agression d’un journaliste.

«Le moyen de résoudre les différends passe par le dialogue et non par la violence ou la criminalité.»

Les troubles ont été attribués aux tensions dans les communautés loyalistes à propos du protocole d’Irlande du Nord sur le Brexit et de la gestion par le PSNI des violations présumées de la réglementation des coronavirus par le Sinn Féin lors des funérailles du républicain Bobby Storey.

La Première ministre Arlene Foster a condamné les attaques sur Twitter, déclarant: «Il n’y a aucune justification à la violence. C’est faux et cela devrait cesser.

«Ce n’est pas une protestation. C’est du vandalisme et une tentative de meurtre. Ces actions ne représentent ni le syndicalisme ni le loyalisme.

«Ils sont embarrassants pour l’Irlande du Nord et ne servent qu’à détourner l’attention des vrais contrevenants à la loi du Sinn Féin. Mes pensées vont au chauffeur du bus.

Des plans de rappel de l’Assemblée étaient déjà en cours après que la chef de l’Alliance, Naomi Long, eut obtenu le soutien nécessaire de 30 membres pour forcer un retour.

Mme Long – qui est ministre de la Justice du Nord – a déclaré que son parti avait l’intention d’amener toutes les parties à Stormont à «s’unir autour d’un appel au calme et à la cessation de la violence».

Au total, 41 policiers avaient été blessés et 10 personnes arrêtées au cours des troubles, avant les événements de mercredi soir.

Mme Long a déclaré à RTÉ qu’elle souhaitait également entendre tous les élus exprimer leur confiance dans les structures policières et dans l’état de droit.

«Au cours des dernières semaines, nous avons entendu des commentaires publics de plus en plus incendiaires sur le maintien de l’ordre en Irlande du Nord, des commentaires politiques qui ont été profondément et profondément troublants et nous avons ensuite vu cela se transformer en violence dans les rues», a-t-elle déclaré.

«Ces situations et ces intentions seront bien sûr exploitées par les membres des organisations paramilitaires, il incombe donc à nous tous qui sommes à la tête à un moment comme celui-ci de nous rassembler et de parler d’une seule voix pour dire que cette violence doit cesser. et indépendamment de nos différentes opinions politiques, que nous ne la soutenons pas, que nous ne voulons pas qu’elle se poursuive, mais plus que cela, que nous sommes absolument attachés à la primauté du droit et à un maintien de l’ordre juste et équitable dans toute notre société.

La violence a été imputée à la colère en réponse à une décision du parquet de ne pas poursuivre les membres du Sinn Féin qui ont assisté aux funérailles de M. Storey l’année dernière malgré les restrictions sur les rassemblements, ainsi que le Brexit et des problèmes localisés dans le sud-est. Zone d’Antrim. – PA