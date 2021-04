Covid-19: un changement majeur dans le déploiement des vaccins est prévu dans le cadre des attentes AstraZeneca sera limité aux plus de 60

Une réorganisation importante du déploiement des vaccins dans l’État est prévue en prévision de nouveaux avis sur l’utilisation du vaccin AstraZeneca du Comité consultatif national de l’immunisation (Niac).

On s’attend de plus en plus à ce que Niac recommande que le vaccin ne soit administré qu’aux plus de 60 ans, excluant son utilisation pour un nombre important de personnes devant être vaccinées dans les semaines à venir.

AstraZeneca représente environ 20 pour cent des doses prévues à livrer à l’État au deuxième trimestre de l’année. Si l’avis Niac est mis en œuvre comme prévu, des sources ont indiqué que de grandes parties du programme devront être modifiées.

Cela inclurait probablement l’examen de la manière dont les personnes vulnérables de la quatrième cohorte à vacciner sont maintenant vaccinées contre Covid-19, si elles ont moins de 60 ans.

L’organe consultatif s’est réuni aujourd’hui après que l’Agence européenne des médicaments (EMA) a averti la semaine dernière que des caillots sanguins extrêmement rares étaient un effet secondaire du médicament dont les patients devraient être avertis.

Si la recommandation de Niac est acceptée, le HSE émettra immédiatement un avis de sécurité aux médecins pour donner effet aux changements.

En supposant que l’utilisation du vaccin est limitée aux plus de 60 ans, l’administration de doses à des patients à haut et très haut risque se déroulant actuellement dans les hôpitaux et les cabinets de médecins généralistes devra s’arrêter pour les personnes en dessous de cette limite d’âge. Cela affectera probablement des milliers de patients qui devaient être vaccinés cette semaine.

Une décision devra également être prise quant au vaccin à utiliser comme deuxième dose pour les personnes âgées de moins de 60 ans qui ont reçu une première dose d’AstraZeneca. Les deux doses sont administrées à 12 semaines d’intervalle, de sorte que le nombre de personnes immédiatement touchées sera relativement faible.

La prochaine décision sera de savoir quel vaccin administrer à la cohorte qui était censée avoir reçu AstraZeneca. Le problème ici est que la plupart des fournitures de vaccins Pfizer / BioNTech et Moderna sont utilisées dans les plus de 70 ans.

Cela laisse le groupe d’âge de 60 à 70 ans comme l’unique groupe d’âge qui pourrait recevoir de grandes quantités d’AstraZeneca.

Il y a environ 400 000 personnes dans cette cohorte, ce qui nécessite 800 000 doses. Par coïncidence, il s’agit de la quantité de doses d’AstraZeneca qui doit arriver en Irlande ce trimestre.

Mais ce dernier changement n’étant que la dernière volte-face de la politique concernant le vaccin AstraZeneca, il est probable que les consommateurs qui recevront ce vaccin auront une résistance considérable.

Plus de 120 000 doses de vaccins ont été administrées la semaine dernière et cela devait passer à 180 000 cette semaine, mais c’était avant toute modification des conseils sur le vaccin AstraZeneca.

Impact significatif

Le Dr Denis McAuley, président du comité généraliste de l’Organisation médicale irlandaise, a déclaré que l’impact du changement prévu sur le déploiement du vaccin sera significatif. Il a estimé qu’il y avait environ 420 000 personnes âgées de 70 à 80 ans dans l’État, avec 813 000 vaccins AstraZeneca attendus dans les trois prochains mois.

Si AstraZeneca ne peut pas être administré à des groupes plus jeunes, cela signifie effectivement «qu’il y a moins de vaccins disponibles et plus de personnes à vacciner».

«Cela confond beaucoup de choses, vraiment», a-t-il déclaré. La question des secondes doses pour ceux qui ont reçu un vaccin devra également être abordée. Quelque 233 000 personnes ont reçu jusqu’à présent leur première dose d’AstraZeneca, et les décisions seraient nécessaires pour les moins de 60 ans dans ce nombre. Il faut décider s’ils reçoivent leur deuxième dose, si une deuxième dose d’un autre fabricant est administrée ou s’ils sont vaccinés avec deux injections entièrement nouvelles.

Plusieurs pays de l’UE ont limité son utilisation aux seules personnes âgées – car les caillots ont affecté des personnes plus jeunes – tandis que le Royaume-Uni l’a limité aux personnes âgées de plus de 30 ans.

Les responsables attendent avec impatience les conseils alors que le pays voit lundi la réouverture la plus substantielle à ce jour après le troisième et le plus long verrouillage de la pandémie.

Lundi est le premier jour depuis décembre où tous les enfants sont retournés à l’école, tandis que la limite de 5 km a également pris fin lundi, les personnes étant autorisées à voyager dans leur propre comté ou à moins de 20 km de leur domicile.

La construction de projets de construction de maisons, d’apprentissage préscolaire et de garde d’enfants a également été autorisée à redémarrer lundi, tandis que les gens sont autorisés à rencontrer un autre ménage, mais pas dans leurs jardins.

Commentant l’assouplissement de certaines restrictions, le médecin-chef adjoint, le Dr Ronan Glynn, a déclaré qu’il y avait «de nombreuses raisons d’espérer alors que nous nous dirigeons vers une nouvelle semaine».