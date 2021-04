Niac recommande les vaccins Johnson & Johnson et AstraZeneca Covid-19 pour les plus de 50 ans

Johnson & Johnson Johnson et Johnson Ethilon Suture Non Résorbable avec Aiguille 3/8 Cercle Pointe Triangle Vectral Longueur 19mm Diamètre Fil 0,2mm Bleu

Ethilon Aiguille Suture Bleu est est particulièrement adaptée aux sutures pour la fermeture de la peau et pour les tissus les plus résistants. Caractéristiques du fil : . Fil synthétique, en polyamide, persistant. . Présentation : monofil caractérisé par sa souplesse, sa résistance à la traction et sa tenue