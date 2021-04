L’assistant parti de Boris Johnson rejette les problèmes de conflit d’intérêts

LONDRES – Un ancien haut collaborateur de Boris Johnson a insisté sur le fait qu’il n’avait pas quitté Downing Street en raison de conflits d’intérêts présumés.

Eddie Lister a déclaré qu’il avait depuis longtemps l’intention de quitter la politique et a remis son préavis des mois avant que de nombreux scandales de sleaze ne se retrouvent en tête de l’ordre du jour de Westminster.

L’homme de 71 ans, qui s’adresse rarement aux médias, a déclaré à POLITICO que «c’était le bon moment pour moi d’y aller» et a déclaré au Premier ministre qu’il démissionnerait il y a trois mois. Il est l’assistant le plus ancien de Johnson après que les deux hommes aient travaillé ensemble à la direction de Londres il y a plus de dix ans et ont ensuite servi ensemble au ministère des Affaires étrangères.

Il a déclaré que son départ avait été entraîné dans la saga des sleaze qui a éclaté depuis que Johnson a déclaré la guerre à son ancien assistant Dominic Cummings, mais qu’il n’était pas lié. «Mes lettres étaient, l’accord a été conclu – tout cela a été réglé», a-t-il déclaré.

Lister a été nommé chef de cabinet de Downing Street lorsque Johnson est devenu Premier ministre et, à partir du début de 2021, il a occupé le poste de conseiller stratégique en chef après le départ de Cummings. Il a été nommé pair en novembre dernier. Il a été discrètement annoncé qu’il quittait Downing Street vendredi soir dernier.

Il a déclaré qu’il avait l’intention d’aider Johnson à s’installer au n ° 10 et à délivrer le Brexit, puis à partir. Mais il a été entraîné dans le travail sur la crise du COVID et le Moyen-Orient. Il a été nommé il y a deux mois pour aider à réorganiser les relations du Royaume-Uni avec le Golfe, un rôle qu’il a dit vouloir continuer, mais on lui a dit qu’il ne pouvait pas faire à temps partiel.

«J’avais espéré que je pourrais continuer à le faire à l’avenir», a-t-il déclaré. «Je pensais que c’était un très bon rôle en tant que rôle à temps partiel. Mais il était tout à fait clair que cela n’allait pas fonctionner comme un rôle à temps partiel. Vous devez être au gouvernement à 100% ou en dehors du gouvernement. Il n’y a pas de maison de transition.

Il y a eu des spéculations sur le fait que Lister a décidé de partir en raison du scandale de sleaze en cours, en raison d’une longue série de conflits d’intérêts historiques et en cours présumés via les seconds emplois qu’il a occupés tout au long de son temps au gouvernement. Le secrétaire du Cabinet, Simon Case, entreprenait un examen des seconds emplois occupés par des fonctionnaires lorsque le départ de Lister a été annoncé, bien que Lister soit une personne politique. L’examen a été déclenché par le scandale autour du financier controversé Lex Greensill.

La ministre du Cabinet fantôme, Rachel Reeves, a déclaré qu’il y avait des questions à répondre sur les rôles de Lister en dehors du gouvernement. «Il y a quelques semaines à [Prime Minister’s Questions], Boris Johnson s’est dit choqué d’apprendre qu’un haut fonctionnaire travaillait pour Greensill alors qu’il était encore au gouvernement. Mais l’un de ses plus hauts conseillers et amis de longue date était toujours à la solde de deux promoteurs immobiliers tout en prenant un salaire au numéro 10. »

«Non seulement cela, mais les affirmations de copinage continuent de s’accumuler contre Lord Lister – les nombreuses histoires à son sujet sont un autre exemple du copinage et de la sordide qui engloutissent ce gouvernement conservateur.

Lister a admis qu’il avait eu «quelques autres bribes» pendant qu’il était au gouvernement, mais a soutenu qu’il n’y avait pas de conflits d’intérêts et qu’ils avaient tous été déclarés.

Par exemple, il est resté sur la liste de paie de deux sociétés immobilières à Downing Street, ce qui, a-t-il insisté, n’était pas un problème. «Je travaillais avec eux, je leur assurais une certaine gouvernance, je faisais partie de leur système. Mais c’était très léger. Il a déclaré qu’il n’était pas impliqué dans le courtage de transactions immobilières et a ajouté que les rôles étaient «déclarés» et «toujours connus de tous».

Alors qu’il était directeur non exécutif au Foreign Office, Lister a mené des discussions avec la Chine sur ses projets d’achat d’un nouveau site pour son ambassade du Royaume-Uni, tout en étant payé à la fois par la société immobilière représentant Pékin et le développeur qui a vendu le site. On a prétendu à l’époque qu’il n’était pas impliqué dans les négociations, mais un ancien président du comité sur les normes de la vie publique a déclaré que les rôles auraient pu constituer un conflit d’intérêts et a appelé à une enquête.

Lister a déclaré qu’il n’avait «jamais été impliqué dans les discussions ou quoi que ce soit» autour de l’accord, ajoutant qu’il n’avait «jamais été impliqué dans aucune transaction sur aucune propriété».

Ailleurs, Lister a occupé le poste de directeur d’une entreprise visant à construire un «Hong Kong» en Libye, alors qu’il occupait le poste de ministère des Affaires étrangères. Il a déclaré qu’il n’avait «jamais eu de discussions avec qui que ce soit au gouvernement à propos de la Libye à aucun moment» et a ajouté: «Cela a été déclaré au ministère des Affaires étrangères. Ils en étaient conscients.

Lister a insisté: «J’ai toujours été très clair sur le fait que je n’avais aucun conflit et que je n’ai jamais rien fait qui créerait un conflit.» Il a refusé de dire si les règles régissant les intérêts de ceux qui travaillent au gouvernement devraient être réformées.

L’ancien assistant a également refusé d’être attiré par les récents scandales à Downing Street, tels que la façon dont la rénovation de l’appartement du Premier ministre à Downing Street a été payée ou si Johnson a déclaré qu’il préférait voir « les corps s’entasser » plutôt que d’ordonner un troisième verrouillage du coronavirus. .

Il a ajouté qu’il ne retournerait pas travailler à Downing Street. «Je suis sorti, je suis parti. C’est maintenant aux autres. J’ai fait mon passage », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il y avait« plusieurs choses que je veux poursuivre dans le secteur privé, que je poursuivrai en temps voulu »- bien qu’il ait refusé d’être tiré sur quoi.