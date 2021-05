Le Nord à la croisée des chemins alors que le centenaire de la partition souligne la division

Les anniversaires nous en disent beaucoup plus sur le présent que sur le passé.

Cela a donc déjà prouvé dans le Nord, où la controverse sur la façon de marquer 100 ans depuis la partition de l’Irlande et la création de l’Irlande du Nord – ou la question de savoir si elle devrait être marquée du tout – a démontré de manière plus flagrante que toute analyse d’experts. ou réflexion sur la persistance des divisions formalisées il y a un siècle.

Bien que silencieux à cause de Covid-19, il y a des célébrations aujourd’hui pour commémorer le 100e anniversaire de la création de l’État d’Irlande du Nord, et une série d’événements prévus, cherchant à examiner l’héritage de la partition et les réalisations depuis.

Pourtant, tout cela se déroule à un moment où ceux qui célèbrent le jalon de l’Irlande du Nord sentent que son existence continue et leur propre identité sont menacées, pris entre l’indifférence britannique, un Premier ministre perfide et les cris de plus en plus forts de ceux qui prônent un Irlande unie.

«Ma crainte est que le statu quo ne restera pas ainsi, et que l’agitation en faveur d’une Irlande unie et la pression pour qu’elle ne s’arrête pas», déclare Valerie Quinn, présidente du Forum des bandes d’Ulster. «En ce qui concerne l’Irlande du Nord, je suis très positif, mais en ce qui concerne l’absence d’Irlande du Nord, cela me fait peur.»

Le dramaturge Jonathan Burgess déclare: «Bien sûr, nous sentons que notre identité est menacée parce que nous sommes toujours interrogés à ce sujet, toujours interrogés sur une Irlande unie. C’est constant, constant, constant. »

Tout ce que la communauté protestante / syndicaliste / loyaliste veut, c’est «que les choses restent les mêmes», dit Quinn. Pour elle, il y a beaucoup à célébrer aujourd’hui, notamment la contribution que les gens d’Irlande du Nord ont apportée au monde en termes de science, de sport et d’arts.

«Je pense que c’est triste que nous ne puissions pas nous réunir et célébrer cela.»

Pour les nationalistes ou les républicains, comme l’a dit franchement la vice-première ministre du Sinn Féin, Michelle O’Neill, «il n’y a rien à célébrer».

Les alternatives urgentes ne se situent plus entre l’autonomie gouvernementale ou la règle directe, mais les panneaux indicateurs ne pointent plus simplement vers Dublin ou Londres.

Telle est la difficulté des commémorations, en particulier des commémorations officielles, parrainées par l’État. Les gestes tels que le cachet de la poste centenaire ou l’éclairage de balises sont par nature simplistes, impliquant une vision du monde partagée et nécessitant, à tout le moins, l’adhésion de ses sujets aux mêmes valeurs, idéaux et aspirations. Lorsque l’existence même de cet État est contestée en elle-même, ce serait au mieux un défi; au pire, c’est quasiment impossible.

L’acrimonie au début de cette année à propos de la pierre du centenaire – que les syndicalistes voulaient ériger à Stormont et qui était soutenue par le SDLP et l’Alliance «dans un esprit de générosité» mais a été opposée par le Sinn Féin – a révélé ces fractures dans l’arène politique.

Pour les partis unionistes, cela était symptomatique du fait que leur traitement serait encore plus «oppressif» s’ils étaient «assez stupides au point de consentir à la« Nouvelle Irlande »que ces mêmes négateurs du respect cherchent à promouvoir».

Pour la part du Sinn Féin, le député Pat Sheehan a qualifié la pierre de «symbolique des échecs passés du syndicalisme politique», qui «n’étaient certainement pas un modèle pour l’avenir».

Si les anniversaires concernent le passé et le présent, il est clair que le débat sur le centenaire du Nord porte également sur cet avenir.

Ce que cela sera, ou comment il pourrait être atteint, reste à voir. Pour reprendre une phrase de 1968 – une autre année importante dans l’histoire du Nord – l’Ulster se trouve à la croisée des chemins.

Le discours n’a pas sauvé le premier ministre d’Irlande du Nord de l’époque, le capitaine Terence O’Neill, ni n’a empêché l’Irlande du Nord de sombrer dans l’abîme des troubles. Bien que les temps aient beaucoup changé, sa référence à «ceux qui voient dans le changement une menace pour notre position au Royaume-Uni» et son argument selon lequel la sécurité doit être trouvée dans la modération sont plus pertinents que jamais.

Cinq ans après le référendum, l’impact du Brexit continue de ricocher dans la vie et la politique dans le Nord

Au carrefour actuel, les alternatives pressantes ne se situent plus entre l’autonomie gouvernementale ou la règle directe, mais les panneaux indicateurs ne pointent plus simplement vers Dublin ou Londres et demandent au voyageur de choisir l’un ou l’autre.

Les questions en jeu sont complexes et ont à juste titre donné lieu à de nombreux débats – autour des dispositions constitutionnelles sur cette île et de ce à quoi elles pourraient ressembler à l’avenir, autour de la nature des deux États, de leur identité et de celle des personnes qui les composent, et autour des relations entre ces îles et plus loin.

Les catalyseurs ont été bien documentés. Cinq ans après le référendum, l’impact du Brexit continue de ricocher dans la vie et la politique dans le Nord; Les prédictions sur une réponse loyaliste violente ont été confirmées à Pâques, lorsque la colère contre le protocole d’Irlande du Nord et les tensions persistantes au sein des communautés loyalistes se sont transformées en troubles dans la rue.

Bien que dans l’état actuel des choses, le couvercle ait été remis sur le pot, le mouvement de la semaine dernière contre Arlene Foster, qui a abouti à sa démission en tant que chef du DUP et Premier ministre, a commencé à la base. Ce qui est devenu plus clair depuis, c’est l’ampleur de la déconnexion ressentie entre lui et le plus grand parti du syndicalisme.

Le débat sur qui dirigera le DUP est également un débat sur son leadership et sa direction futurs, et qui pourrait avoir des conséquences encore plus larges. Si, comme cela semble probable, le ministre de l’Agriculture Edwin Poots – de l’aile religieuse et Paisleyite du parti – devient chef, cela apaisera la base, qui estimait que Foster était trop faible sur le protocole.

Pourtant, en cherchant à renforcer cette ligne, il peut en fait semer les graines de sa propre chute et, potentiellement, de celle du syndicat. Une statistique cruciale qui a émergé à la suite du coup d’État contre Foster est venue de David McCann, le rédacteur en chef adjoint du site Web politique Slugger O’Toole, qui a regardé en arrière sur les élections passées et a compté que pour chaque vote, le DUP a perdu au profit de la voix unioniste traditionnelle, il en a perdu environ trois contre quatre au profit de l’Alliance.

Le grand secrétaire de l’Ordre d’Orange, Mervyn Gibson. En mars, l’ordre a mis fin à son implication dans l’unité «Île partagée» du Taoiseach, critiquant le «manque de respect» du gouvernement pour le syndicalisme. Photographie: Liam McBurney



Dans le cas d’un scrutin à la frontière, la décision sur l’unité ou autre ne se résumera pas à la répartition à peu près 40/40 entre ceux qui votent pour les partis nationalistes et unionistes, mais aux 20% du milieu qui votent Alliance ou Vert.

Il s’ensuit donc que si le désir prééminent du syndicalisme est de garantir l’union, la manière de le faire est de persuader le terrain d’entente – qu’il soit catholique ou protestant en affiliation – que l’Irlande du Nord travaille pour eux; reste à voir s’il peut le faire.

De plus, quelle que soit l’opinion que l’on pense de la probabilité ou même de l’opportunité d’une Irlande unifiée, il est clair que le débat autour de cette question ne disparaîtra pas.

Dans un récent sondage BBC Spotlight, une majorité des deux côtés de la frontière pensait que l’Irlande du Nord ferait toujours partie du Royaume-Uni dans une décennie, mais dans 25 ans, 51% dans le Nord et 54% dans la République l’ont estimé. aurait quitté le Royaume-Uni.

Les partisans d’une Irlande unie, comme le groupe nationaliste civique Ireland’s Future, invoquent également la démographie comme preuve que l’argument ne va que dans un sens; il semble probable que les résultats du recensement de cette année montreront que, pour la première fois, les catholiques forment le plus grand bloc de population du Nord.

Rien de tout cela ne rassure le syndicalisme, qui rejette l’hypothèse selon laquelle cela est inévitable; pour beaucoup, la notion de conversations inclusives et transfrontalières sur ce à quoi pourrait ressembler une «nouvelle Irlande» est en réalité un cheval de bataille pour l’unité.

« C’est une conversation qui ne m’intéresse pas si le seul programme est une Irlande unie », a déclaré le Grand Secrétaire de l’Ordre d’Orange, le Révérend Mervyn Gibson, à The europe-infos.fr l’année dernière. En mars, l’ordonnance a mis fin à son engagement avec l’unité «Île partagée» du Taoiseach, critiquant le «manque de respect» du gouvernement pour le syndicalisme.

On se demande d’où viendront les Parnell, Connolly ou Hume du siècle prochain, ou même les derniers Paisley ou McGuinness

Elle n’est pas la seule de ce point de vue, mais il est difficile d’envisager une autre manière de gérer ce processus qui, quel que soit son aboutissement, doit être abordé avec sensibilité. Si l’exemple de l’histoire récente du Nord nous a appris quelque chose, c’est que lorsque le succès a été atteint, c’est par le dialogue.

Pour revenir à l’histoire, l’intervention de l’extérieur – des gouvernements irlandais et britannique, des États-Unis – a souvent donné des résultats. Il faudra certainement de la patience, de la diplomatie, voire de l’esprit d’État, dans les années à venir.

On se demande d’où viendront les Parnell, Connolly ou Hume du siècle prochain, ou même les derniers Paisley ou McGuinness.

D’autres défis seront abordés – la privation socio-économique persistante et le manque d’emplois, de logements, d’opportunités. Il y a aussi le sentiment dans certaines communautés que, plus de 20 ans après les accords de Belfast, il y a eu très peu de dividendes de la paix.

Pour tout le discours public autour du centenaire du Nord, il était révélateur que, lors d’une conversation la semaine dernière avec un groupe intercommunautaire de femmes de l’ouest et du nord de Belfast, seules quelques-unes étaient même au courant de l’anniversaire et aucune ne l’a ressenti – à part une excuse. pour une fête de rue – cela n’avait aucun rapport avec leur vie.

Il y a cinquante ans, le demi-siècle de l’Irlande du Nord était célébré avec l’Ulster ’71, une expo anachronique qui exhortait tout le monde à «venir se joindre à l’amusement» alors même que certaines parties de Belfast ressemblaient à une zone de guerre.

Si les anniversaires nous en disent plus sur le présent que sur le passé, alors au moins le centenaire de cette année a reconnu certaines des complexités de ce passé. Il en faudra beaucoup plus à l’avenir.

Il est impossible de prédire comment cet avenir se déroulera. Au moins, contrairement à l’Ulster en 71, en Irlande du Nord 21 – malgré toutes ses difficultés actuelles et l’incertitude à venir – il y a l’accord de Belfast pour fournir une structure intercommunautaire et une philosophie de réconciliation qui – avec un leadership fort et prudent de Dublin, Londres et Belfast – pourraient faire en sorte que tout ce qui se déroule se déroule de manière pacifique.