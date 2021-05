Circulation à Goatstown: les habitants craignent que les plans ne submergent une banlieue bloquée

Personne ne prétendrait que Goatstown, à 9 km au sud du centre-ville de Dublin, est une idylle rurale cachée dans une distorsion temporelle bucolique.

Comme pour une grande partie de Co Dublin, il a commencé sa transformation de terres agricoles en banlieue dans les années 1960, changeant radicalement dans les années 1970, avec le développement de grands domaines de maisons jumelées à deux étages. Cela s’est poursuivi dans les années 80 et, dans une moindre mesure, dans les années 90.

Le dernier boom a vu un changement de caractère avec une évolution vers des projets d’appartements. Cependant, c’est avec la poussée de croissance la plus récente, provoquée par l’introduction du système de développement stratégique du logement (SHD), qu’il semble avoir vraiment frappé les habitants qu’ils pourraient bientôt vivre dans un monde très changé.

Dans le cadre du processus SHD, les demandes pour plus de 100 maisons, ou des blocs de 200 places pour étudiants, sont adressées directement à An Bord Pleanála, en contournant la phase de décision des autorités locales.

Ces projets sont de par leur nature à haute densité et sont généralement beaucoup plus hauts que les domaines environnants. La domination physique des projets SHD proposés a été un choc pour les habitants, mais en termes de vie quotidienne, l’un des plus gros fardeaux pourrait être le trafic généré.

En termes d’infrastructure routière, Goatstown conserve ses racines rurales. La route Goatstown et, à l’ouest de la banlieue, Dundrum Road, sont les principales artères de la région vers la ville. Ils sont étroits, ne dispose pas non plus d’espace pour une voie réservée aux bus et Dundrum Road n’a même pas de pistes cyclables.

Les routes principales reliant les deux, Bird Avenue au nord et Taney Road au sud, sont fortement encombrées aux heures de pointe, ce qui, selon le conseiller local du Fine Gael, Jim O’Leary, conduit inévitablement à une «course à pied», qui voit les automobilistes utiliser des résidences. domaines pour essayer de trouver des raccourcis.

«Le trafic dans toute la région est écrasant. Dundrum Road et Goatstown Road sont très étroits. Les domaines entre les deux sont très perméables aux voitures et, par conséquent, il y a d’énormes ratés entre les domaines avec des gens qui essaient de contourner le trafic », a-t-il déclaré.

Blocs étudiants

Tout nouveau développement créerait des craintes d’aggraver l’emprise de l’impasse, mais trois projets de SHD particulièrement importants sont proposés pour Goatstown.

Un plan pour 299 appartements et un hôtel de 22 lits au pub Goat Grill à la jonction de Taney Road et Goatstown Road est actuellement évalué par An Bord Pleanála. Le conseil doit également rendre une décision dans les mois à venir sur les plans d’un programme de logement étudiant de 698 lits répartis sur huit pâtés de maisons à Our Lady’s Grove sur Goatstown Road.

Les projets d’un bloc de six étages de 239 places pour étudiants sur le site de Vector Motors, également sur Goatstown Road, ont été autorisés par le conseil, mais sont contestés devant la Haute Cour par voie de contrôle judiciaire.

En réalité, sur ces trois, seule la proposition Goat Grill est susceptible d’avoir un impact significatif sur le trafic, avec des plans pour 475 places de stationnement.

Les programmes étudiants, tous deux à environ 1 km du campus de l’UCD, n’ont pas de parking à part un ou deux espaces handicapés et de services.

Cependant, M. O’Leary a déclaré que c’est l’effet cumulatif des développements proposés de SHD plus au sud qui exercera une pression insoutenable sur le réseau routier.

«Il y a quatre développements SHD prévus sur la route Enniskerry, deux d’entre eux n’ont été soumis que ces dernières semaines», a-t-il déclaré. «Il y a Ironborn avec 445 appartements à louer à Aikens Village à Stepaside, cette demande a été faite début avril. Il y a Marmalade Lane plus près de Dundrum, il y a un contrôle judiciaire à ce sujet. Il y a un SHD en cours à Greenacres sur Kilmacud Road, et il y en a plusieurs autres.

Crise du logement

«La justification de tous ces projets est qu’ils se trouvent sur la ligne Luas, mais la ligne Luas ne peut accepter cette demande que si elle est transformée en métro, et cela ne devrait pas se produire avant une décennie ou plus. Et en attendant, tout ce trafic va filtrer vers Dundrum et Goatstown. »

M. O’Leary a déclaré qu’il était un partisan de la construction de plus de maisons. «Il n’y a pas d’échappatoire au fait que nous avons une crise du logement, et nous ne pouvons pas continuer le modèle de construction à la campagne. Nous avons besoin d’une croissance compacte, mais sans la mise à niveau des Luas, cette croissance ne sera pas durable. »

L’Association des résidents de Roebuck, qui représente un nombre important de personnes vivant sur les routes entre Goatstown et Dundrum, a déclaré qu’il fallait faire très attention à ce que les nouveaux programmes n’induisent pas la demande pour plus de voitures.

«D’une manière générale, nous sommes pro-cyclisme et marche – la dernière chose que nous voulons, c’est que tout le monde ait deux voitures dans l’allée et un domaine public dominé par des véhicules et non par des personnes», a déclaré un porte-parole.

En l’absence de stationnement dans les programmes étudiants, il y avait un risque de stationnement illégal sur Goatstown Road ou de stationnement dans les domaines voisins, mais il a déclaré que le programme Goat Grill était allé trop loin dans l’autre sens.

«Ce niveau de stationnement ne fera qu’induire une demande de voitures à ce qui est un carrefour très hostile. C’est censé être un centre de village, mais ce n’est pas un endroit où vous allez vous asseoir dehors pour prendre un café ou vous promener. Cela ressemble plus à la M50 qu’à Grafton Street. »

Le plan de réaménagement de l’hôpital psychiatrique central de Dundrum par la Land Development Agency (LDA) a abandonné une proposition précédente visant à permettre aux voitures de sortir à l’est dans les lotissements en direction de Goatstown, avec un accès aux véhicules depuis Dundrum Road uniquement, mais les densités sur le site est resté trop haut, a-t-il dit.

« Le plan de développement avait zoné le site pour 600 à 800 maisons, il est donc assez décevant qu’ils vont à l’encontre de cela. »

La LDA prévoit 1 259 maisons et appartements avec 540 places de parking et 2 160 places pour vélos.

Rat-courant

«Nous sommes définitivement d’accord avec leurs propositions pour le vélo et la marche, mais bien sûr, le développement du site va ajouter au problème de la circulation à Dundrum et au problème de la course à pied.»

Alors que pour les utilisateurs locaux de voitures et de bus, le trafic est un inconvénient majeur, pour les cyclistes, c’est une toute autre perspective. Avec peu de protection sur certaines routes et aucune sur d’autres, la bataille quotidienne avec les automobilistes peut être éprouvante, en particulier pour les jeunes cyclistes.

Ross Kinsella fait partie d’un groupe de parents de Gaelscoil na Fuinseoige à Dundrum qui ont récemment mis en place un «vélo-bus», qui voit les parents et certains bénévoles faire du vélo aux côtés des enfants qui vont à l’école. Le programme, qui fonctionne dans plusieurs autres écoles à travers Dublin, fonctionne en ayant un itinéraire désigné avec des «arrêts de bus» où les parents et les enfants peuvent rejoindre le convoi.

«Une grande partie des enfants vivent dans un petit rayon de l’école. Environ 50 à 60 ménages sont à moins de 2 km, et pour moi, cela me semblait un peu fou de sauter dans la voiture juste pour cette distance.

Sa fille Erin «aime la camaraderie du groupe» dit-il et à huit ans, elle fait partie des enfants plus âgés car l’école est nouvelle et passe actuellement en deuxième classe.

«Il est âgé de cinq à huit ans, donc certains des enfants sont très petits, mais nous y allons environ trois semaines maintenant et ils en ont tous eu un grand buzz jusqu’à présent.

Le parcours commence près de la jonction de Bird Avenue et Goatstown Road et traverse autant que possible des lotissements calmes.

«Je suppose que nous utilisons les pistes de rat, et beaucoup de résidents des domaines ont dit qu’ils étaient très heureux de nous voir parce que nous y allons lentement et, dans des étendues étroites, nous pouvons être difficiles à dépasser, alors nous ralentissons le trafic vers le bas, ou les conducteurs prennent un autre chemin. Nous avons eu la communauté gardaí avec nous un jour et ils nous ont beaucoup soutenus.

La plupart des conducteurs sont «assez respectueux» mais pas tout ce qu’il a dit.

«Il y a un tronçon particulier à Woodlawn Park, il nous faut environ quatre minutes pour le traverser, et ce pilote essaiera toujours de se faufiler entre nous et les voitures garées. Tout ce qu’ils font, c’est courir jusqu’à la prochaine série de feux.

M. Kinsella a déclaré qu’il aimerait installer plus de bus pour les familles venant à l’école de différentes directions, mais il a été difficile d’identifier des itinéraires sûrs.

«Nous avons identifié une demande pour un itinéraire possible à partir des zones d’habitation plus proches de Goatstown / Clonskeagh Road qui aurait traversé Mount Carmel Road et Rosemount jusqu’à la route Dundrum. Il y avait une bonne demande, mais nous l’avons rapidement écartée car la route Dundrum est trop dangereuse pour les enfants.