Le tánaiste Leo Varadkar a déclaré qu’il espérait que le mois d’août sera le mois où la vie redeviendra «relativement normale».

Bien qu’il ait déclaré que les promesses ne pouvaient être faites en raison de l’incertitude concernant le virus, il a suggéré qu’il y aurait un Noël «assez normal».

M. Varadkar a déclaré qu’il espérait voir les clients autorisés à l’intérieur dans les pubs et les restaurants en juillet, mais aucune décision ne peut être prise à ce sujet avant la fin du mois de juin.

Il a déclaré: «Les cas sont stables, les hospitalisations, les soins intensifs diminuent et chaque jour, des dizaines de milliers de personnes supplémentaires sont vaccinées, vous savez donc que si j’étais dans le secteur de l’hôtellerie, je prévoirais des activités à l’extérieur en juin et à l’intérieur en juillet sous réserve de toutes les mises en garde habituelles. »

S’exprimant lors d’une conférence de presse, on a demandé à M. Varadkar quand il s’attend à ce que l’Irlande revienne à une relative normalité.

Il a dit qu’il examinait des pays avec des programmes de vaccination plus avancés comme le Royaume-Uni et Israël.

«Je pense qu’Israël est pratiquement revenu à la normale. Ils accueillent à nouveau des touristes, ils n’ont pas de très grands rassemblements mais ils ont des rassemblements de masse. Ils sont arrivés au point où nous nous attendions en août. »

Il a ajouté: «J’espère donc que ce sera le mois où les choses redeviendront relativement normales.

«Cela ne veut pas dire que tout sera pareil.

« Mais la grande majorité des restrictions que vous espérez voir disparaître. »

L’hiver

Il a dit que les enfants retourneront à l’école comme d’habitude ce mois-là et il s’attend à ce que les étudiants reviennent sur les campus universitaires en septembre « et ensuite un Noël assez normal en termes de voir nos amis et nos relations. »

Cependant, il a ajouté que personne ne pouvait promettre ces choses.

Il a déclaré qu’il s’agissait d’un nouveau virus et que les vaccins n’existaient même pas depuis un an – leur efficacité pourrait s’estomper ou des variantes peuvent être résistantes.

«Nous ne savons pas ce qui se passera lorsque l’hiver arrivera, alors je pense que nous devons passer un autre hiver pour être sûrs, mais je pense que la vie sera à peu près normale en août et septembre, mais pas tout à fait normale.

« Je pense qu’il y aura encore des restrictions concernant les voyages internationaux et les rassemblements de masse en particulier. »

M. Varadkar, le ministre des Entreprises, a été interrogé sur les propositions de la Temple Bar Company qui verraient près de 3 000 clients à l’extérieur des locaux lorsque les restrictions sur l’hospitalité en plein air seront assouplies le mois prochain.

Il a déclaré qu’il encourageait les conseils municipaux et de comté à travers le pays à permettre aux entreprises d’utiliser les espaces extérieurs.

Il a déclaré que les directives pour les repas et les boissons en plein air n’ont pas encore été finalisées mais que cela sera fait «bien avant le 7 juin», date à laquelle il devrait être autorisé. Il a déclaré que cela impliquerait d’enregistrer les noms des clients pour la recherche des contacts et de ne pas limiter le nombre à 15, mais de reconnaître que l’espace disponible peut être grand ou petit.