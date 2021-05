Varadkar suggère que le vaccin J&J à dose unique serait populaire auprès des plus de 40 ans

Le tánaiste Leo Varadkar a suggéré que le vaccin à dose unique Johnson & Johnson / Janssen serait «très populaire» auprès des personnes dans la quarantaine, car il leur permettrait de bénéficier des libertés ouvertes à ceux qui ont eu les coups après seulement deux semaines.

Cela intervient alors que le ministre de la Santé Stephen Donnelly a confirmé que les conseils du Comité consultatif national de l’immunisation (Niac) n’excluent pas la possibilité que Johnson & Johnson ou AstraZeneca – les deux vaccins actuellement recommandés pour l’inoculation des plus de 50 ans – puissent être utilisés avec des groupes plus jeunes. .

M. Donnelly a déclaré qu’il ne souhaitait pas spéculer sur les changements envisagés dans le déploiement en raison de problèmes d’approvisionnement et de l’utilisation recommandée limitée des deux vaccins en raison de liens avec de très rares caillots sanguins chez les jeunes.

Cependant, il a confirmé qu’il est toujours possible que la vaccination des personnes dans la quarantaine commence alors que celles dans la cinquantaine reçoivent encore leurs vaccins.

Les livraisons de la dose unique Johnson & Johnson sont pondérées vers la fin du trimestre en cours et on craint que le groupe d’âge pour lequel il a été recommandé soit vacciné avant leur arrivée.

Le HSE a proposé des changements au programme de vaccination pour refléter les problèmes d’approvisionnement qui s’en tiennent à l’approche fondée sur l’âge privilégiée par le gouvernement, mais envisage que les vaccins AstraZeneca et Johnson & Johnson soient offerts aux moins de 50 ans.

M. Donnelly discutera des changements apportés au déploiement de la vaccination avec le médecin-chef Dr Tony Holohan et Niac.

Il s’attend à ce que des propositions soient examinées par le gouvernement cette semaine et a déclaré qu’il était possible qu’il sollicite une réunion du Cabinet imprévue pour discuter des changements au programme.

Il a déclaré que l’approche qui a été adoptée avec le déploiement est basée sur la sécurité, la vaccination des personnes en fonction du risque auquel elles sont confrontées et la poursuite des vaccinations basées sur l’âge, mais aussi le fait de ne pas avoir de doses de rechange et de les utiliser dès que possible.

M. Donnelly a suggéré la semaine dernière que la vaccination des plus de 40 ans pourrait avoir lieu en parallèle avec les plus de 50 ans et il a déclaré aujourd’hui que c’était «absolument» encore une possibilité.

Il a déclaré qu’à l’heure actuelle, un certain nombre de cohortes sont vaccinées en parallèle avec des secondes doses administrées aux personnes en établissement de soins de longue durée et aux travailleurs de la santé ainsi qu’aux plus de 60 et 70 ans.

M. Varadkar a déclaré: «Souvent, nous avons fait deux cohortes en même temps.

«Pendant que vous êtes à mi-chemin ou que vous terminez un groupe, vous passez aux groupes suivants. Il n’y aurait rien d’étrange, je ne pense pas, à faire ça.

Il a déclaré que le gouvernement voulait éviter «les vaccins dans les réfrigérateurs».

M. Donnelly a déclaré que les derniers conseils donnés au gouvernement n’excluaient pas la possibilité que Johnson & Johnson et Astra Zeneca puissent être utilisés pour des personnes âgées de moins de 50 ans.

«Le conseil de Niac dit actuellement d’utiliser tous les vaccins pour les personnes de 50 ans et plus… Mais il indique aussi, là où il convient de le faire, que les vaccins [Astra Zeneca and Johnson & Johnson] pourrait être utilisé avec des groupes plus jeunes.

«Si vous regardez autour de l’Europe, vous verrez que de nombreuses approches différentes ont été adoptées par les différents gouvernements conseillés par leurs propres régulateurs.

«Mais ce que je veux faire plutôt que de spéculer sur ce que nous pouvons ou ne pouvons pas faire, ce que je veux faire cette semaine, c’est consulter le médecin-chef, consulter Niac, discuter de la proposition avancée par le HSE, puis présenter le recommandation au gouvernement. »

M. Donnelly et M. Varadkar – qui ont dans la quarantaine – ont déclaré qu’ils prendraient tous les vaccins qui leur seraient proposés, y compris les deux actuellement recommandés pour les plus de 50 ans.

M. Donnelly a déclaré: « J’attends mon tour et je prendrai tout ce que l’on me propose. »

M. Varadkar a déclaré que tous les vaccins sont « efficaces à près de 100% pour éviter les maladies graves et la mort et qu’ils sont tous beaucoup plus sûrs que le risque de contracter Covid, donc je n’aurais aucune hésitation. »

Il a ajouté: «Je pense en fait que pour les 40 ans, l’offre d’un vaccin Janssen pourrait être très populaire car cela signifierait que vous ne seriez complètement vacciné que 14 jours après une dose et [have] tous les bonus vaccinaux et les libertés qui vont avec.

«Je ne pense donc pas que nous aurons de la difficulté à faire accepter cela aux gens.»