La Commission accuse le Royaume-Uni d’avoir violé l’accord commercial du Brexit sur les licences de pêche

LONDRES – La Commission européenne a accusé le Royaume-Uni d’avoir violé l’accord commercial post-Brexit en introduisant des conditions pour l’octroi de licences aux bateaux de pêche.

Londres et Paris sont en désaccord sur les accords de licence de pêche pour les bateaux français pêchant dans les îles anglo-normandes, mais la tension s’est intensifiée au cours des dernières 24 heures lorsque les deux parties ont envoyé des patrouilleurs sur l’île autonome de Jersey, où les pêcheurs français avaient navigué en manifestation.

Les pêcheurs français peinent à obtenir des licences leur permettant de continuer à travailler dans les eaux britanniques, y compris à Jersey. Ils doivent montrer qu’ils ont pêché dans ces eaux de 2012 à 2016 en utilisant des données GPS, que certains n’ont pas. Les protestations de représailles en France ont inclus des menaces de bloquer le port de Calais, ainsi que d’empêcher les livraisons de poisson en provenance des eaux britanniques.

Jeudi, une porte-parole de la Commission a déclaré qu’en vertu de l’accord de commerce et de coopération UE-Royaume-Uni, entré en vigueur le 31 décembre, toute nouvelle condition spécifique qui limite l’activité de pêche de l’UE dans les eaux britanniques «doit être conforme aux objectifs et principes» énoncés. dans l’affaire.

«Ces conditions doivent être non discriminatoires entre le Royaume-Uni et l’UE», a-t-elle déclaré. « De plus, mais c’est un point important, ces conditions doivent être notifiées à l’avance à l’autre partie, afin qu’il y ait suffisamment de temps pour évaluer et réagir aux mesures proposées. »

La porte-parole a ajouté que sur cette base, et jusqu’à ce que le Royaume-Uni fournisse à la Commission «de nouvelles justifications», l’UE «considérera que ces nouvelles conditions ne devraient pas s’appliquer».

La dispute a conduit la France à menacer de débrancher l’électricité de Jersey. Cependant, Londres, Paris et Bruxelles ont lancé des appels au calme.

« Nous poursuivons nos discussions avec le Royaume-Uni, nous appelons au calme dans cette situation et nous faisons ce qui est prévu dans l’accord, tout en gardant bien sûr à l’esprit les meilleurs intérêts de notre communauté de pêcheurs », a déclaré la porte-parole de la Commission. .

Les contacts entre la France et le Royaume-Uni, et entre le Royaume-Uni et Jersey, ont été constants ces dernières heures.

Le ministre du Cabinet britannique, David Frost, a eu un bref entretien téléphonique avec Clément Beaune, le ministre français des Affaires européennes, mercredi soir, selon un responsable n ° 10.

Malgré quelques commentaires incendiaires de responsables britanniques relayés dans la presse, un responsable diplomatique français a déclaré que le ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement avait envoyé un message pour «apaiser les tensions» du jour au lendemain. Et un responsable de l’Elysée a insisté sur le fait que le Royaume-Uni doit se conformer aux accords en place, mais a déclaré que les responsables « avaient la responsabilité de calmer les choses et de ne pas enflammer les pêcheurs. »

«Nous suivons la situation de très près, la situation est calme, nous voudrions qu’elle reste calme, la présence d’un patrouilleur français et de deux patrouilleurs britanniques peut être vue comme une volonté de maintenir l’ordre, d’éviter les affrontements de pêcheurs, le La situation est calme mais le déploiement de ces navires montre l’inquiétude et la frustration qui existent », a déclaré le responsable.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a appelé John Le Fondré, ministre en chef de Jersey, mercredi soir et à nouveau jeudi matin. «Le Premier ministre a réitéré son soutien sans équivoque à Jersey et a confirmé que les deux navires de patrouille offshore de la Royal Navy resteraient en place pour surveiller la situation par mesure de précaution», a déclaré un porte-parole de Downing Street après le deuxième appel.

Les deux navires de la Royal Navy envoyés par Downing Street aux îles anglo-normandes y resteront pour continuer à «surveiller la situation par mesure de précaution», a déclaré le n ° 10.

Selon Ian Gorst, ministre des relations extérieures de Jersey, les pourparlers entre les responsables de son gouvernement et les pêcheurs français qui manifestaient au port de Jersey à Saint-Hélier plus tôt jeudi avaient été «positifs».

«Il est vraiment important que ce qui s’est intensifié au cours des trois derniers jours, que nous nous éloignions de cette escalade et des menaces disproportionnées, et que nous commencions à traiter ces problèmes techniques détaillés», a-t-il déclaré à «World at One» sur BBC Radio 4. programme.

