Les centres sans rendez-vous resteront pendant la pandémie où les taux de Covid-19 sont les plus élevés

SILAMP Masques chirurgicaux grand public jetables tissu - Pack de 5000 - Bleu

Masques à usage non médical de type I présentant un Taux de filtration bactérienne 95% Le Masque chirurgical grand public jetable tissu (Pack de 5000) a été spécialement conçu pour vous protéger en cette période de post-confinement suite au Covid-19. Spécialement pensé pour allier confort respiratoire et physique, ce masque vous protège contre les virus, les bactéries, la pollution, la poussière et les gaz d'échappement de voiture. Ce produit n'est pas un masque médical stérilisé. Il est à destination du grand public et non pas des hôpitaux. Suite au Décret n°2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, la vente et le prix des masques chirurgicaux ont été régulés. Protégez-vous et protégez les autres : adoptez les bons gestes ! #Fiche Technique# MASQUE CHIRURGICAL GRAND PUBLIC JETABLE TISSU (PACK DE 5000) Particularité: Pack Matériel: Tissu non tissé, soufflé à fusion Dimension: (en millimètre) 175 x 95 mm Couleur du produit: Bleu