Martin exclut de donner la priorité aux jeunes pour les vaccins Covid-19

Taoiseach Micheál Martin a exclu que les jeunes soient sur la liste d’attente pour les vaccins Covid-19 alors qu’ils commencent à socialiser davantage.

M. Martin a déclaré qu’il admettait pleinement que cette année avait été extrêmement difficile pour les jeunes et qu’il pouvait comprendre leur désir de socialiser et de rencontrer d’autres jeunes, ce qui augmente le risque de propagation du Covid-19.

Mais il a réitéré sa conviction que le gouvernement avait adopté la bonne stratégie en donnant la priorité au déploiement des vaccins auprès du personnel de première ligne et des personnes dans les maisons de soins infirmiers, les personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents et les personnes âgées.

«Je pense que le but et l’objectif du programme de vaccination, d’un point de vue clinique et d’une perspective de santé publique, est de protéger les personnes les plus à risque de se blesser, de souffrir de maladies graves ou même de mourir du virus.

«Nous avons donc commencé dans les maisons de soins infirmiers et avec le personnel de santé de première ligne parce qu’il y avait des implications profondes en première ligne, puis nous avons traversé les cohortes d’âge, en commençant par la cohorte plus âgée.

«Et cela a fonctionné en termes de réduction des vulnérabilités beaucoup plus tôt dans le parcours de ce virus. . . Je pense qu’il est logique de faire vacciner les personnes âgées et nous avons un taux élevé de vaccination [in that regard] en Irlande.

«Je comprends le point que certaines personnes font valoir [about young people] mais nous aurons des volumes de vaccins plus élevés. Les calendriers de livraison semblent plus solides, de sorte qu’à partir de fin mai et juin, nous serons en mesure d’agir rapidement. »

‘Pas un problème’

M. Martin s’exprimait après avoir reçu sa première dose de vaccination, du vaccin AstraZeneca, administré par l’infirmière Brenda Dillon de l’hôpital universitaire South Infirmary Victoria au centre de vaccination de l’hôtel de ville de Cork.

«Je tiens à rendre hommage à l’équipe de l’hôtel de ville et à tous ceux qui travaillent dans les centres de vaccination à travers le pays. Brenda a fait un travail fantastique en vaccinant le vôtre vraiment et [it was] pas un problème – je me sens bien, fantastique.

M. Martin a déclaré que les prochaines semaines seraient cruciales pour le déploiement du vaccin, qui commençait déjà à avoir un impact comme le montrent les chiffres rapportés par l’équipe nationale d’urgence de santé publique.

«Cette semaine, nous espérons voir entre 220 000 et 240 000 personnes vaccinées. Nous envisageons entre 250 000 et 270 000 administrés la semaine prochaine », a-t-il déclaré.

«Vendredi dernier seulement, il semble que nous ayons réalisé 50 000 vaccinations en une journée et il y en avait plus de 40 000 le mercredi et le jeudi, donc il y a des volumes élevés de vaccins administrés.

«L’impact de tous ces vaccins a été très positif en termes de réduction des décès, des maladies graves et des hospitalisations, qui étaient de 116 ce matin – il y avait 32 patients en soins intensifs, ce qui est le plus bas depuis septembre.

M. Martin a déclaré que ces chiffres représentaient «de très bons progrès sur le front de la vaccination» et que plusieurs dirigeants de l’Union européenne lui avaient exprimé leur admiration quant à la manière dont l’Irlande procédait au déploiement.

«Nos collègues de l’UE sont très surpris de notre taux élevé de vaccination en Irlande. Ils regardent avec une certaine admiration », a déclaré M. Martin, ajoutant que déjà l’UE envisageait de s’attaquer au problème plus loin.

«Juste pour dire qu’au niveau européen, les travaux se concentrent désormais sur l’avenir également en termes d’achat de vaccins pour 2022/23. La Commission européenne prévoit que les adolescents et les enfants seront finalement vaccinés également après des essais. »

«De plus, les ressources seront disponibles au sein de l’UE en collaboration avec les entreprises pour garantir que les vaccins peuvent être ajustés pour faire face aux variantes qui pourraient émerger à l’avenir afin que l’on ait une idée de l’Europe travaillant plus tôt que prévu.»

Passeport vaccinal numérique

M. Martin a déclaré que l’Irlande travaillait en étroite collaboration avec l’UE sur le passeport numérique pour les vaccins, qui était la prochaine étape en termes d’ouverture des voyages et que l’Irlande participerait au cadre européen une fois finalisé.

«Il y a un calendrier de travail de juin à fin juillet en termes de fonctionnement du passeport numérique. L’Europe va de l’avant sur le plan technologique et il y aura encore du travail à faire sur le plan politique. »

M. Martin a déclaré que la levée de certaines restrictions à partir de lundi, telles que la réouverture des coiffeurs et l’autorisation de voyager entre les comtés, était très bienvenue, mais il a exhorté les gens à rester prudents en ce qui concerne leurs interactions sociales.

«C’était intéressant que j’aie parlé à des femmes qui se sont fait vacciner avant moi et elles avaient hâte de se faire coiffer. Je pense que ce sera un soulèvement psychologique à partir de cette semaine avec le redémarrage de la vente au détail.

«Je pense que nous connaissons tous les bases du virus maintenant. Nous devons tous être très vigilants sur les comportements personnels en termes de distanciation sociale, de port de masque – ce sont des préalables indispensables à la réouverture de la société.

«Nous avons dit que mars et avril seraient des mois difficiles et ils l’ont été. C’est très difficile pour les jeunes – ce n’est pas naturel pour les jeunes ce que nous les avons forcés à faire au cours des trois ou quatre derniers mois.

«L’instinct naturel est de sortir et de rencontrer des gens. Nous devons équilibrer ces problèmes en termes de bien-être mental et de bien-être général de la société. . . mais cela ne signifie pas que nous baissons la garde en termes de comportement personnel.