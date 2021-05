Elle a quitté la politique pour conduire un camion poubelle

HERSITY Camion Poubelle Voiture Jouet Enfant avec 4 Effets Sonore et Lumineux Gros Camion de Poubelle Benne Cadeau pour Garçon Fille 3 4 5 6 Ans

【Camion Benne Enfant】D’abord ramasser les ordures et les mettre dans la benne du camion à ordures. Appuyez sur le bouton sur le côté du jouet de voiture et soulevez la benne. Ouvrez la porte de la benne et faites semblant de jeter les ordures. 【Camion Poubelle avec Sonore et Lumineux】Y compris le son de démarrage de la voiture, le son de marche arrière, le son de klaxon, le son de travail. Dans le même temps, les lumières clignotent. Différents sons peuvent être appliqués à différentes scènes. 【Jouet Éducatif】Les fonctions sonores et lumineuses peuvent développer les capacités audiovisuelles des enfants. Développer la conscience environnementale, l’imagination et la coordination œil-main des enfants. 【Friction Voiture Enfant】Le camion jouet peut se déplacer sur une longue distance lorsque l’enfant pousse le jouet camion poubelle vers l’avant. Plaisir sans fin pour votre enfant sans avoir besoin d’une batterie. Matériel: plastique. Durable, sûr et non toxique. Convient pour le jeu intérieur et extérieur. Idéal pour les cadeaux d'anniversaire, cadeaux de Noël, décoration de fête, collection de voitures.