Les PM grec et espagnol considèrent la dette conjointe de l’UE comme un précédent pour une plus grande intégration budgétaire

ATHÈNES – La dette conjointe que les dirigeants de l’UE ont convenu d’engager pour financer la reprise pandémique devrait devenir un précédent pour une plus grande intégration budgétaire européenne, ont proclamé lundi les Premiers ministres grecs et espagnols, affirmant qu’il appartenait à leurs gouvernements de montrer que l’argent est utilisé efficacement et pour effacer les doutes parmi les pays du Nord.

Apparus ensemble sur scène au Forum de Delphes à Athènes, pour une discussion animée par Florian Eder de POLITICO, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis et le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez ont manifesté un front uni en applaudissant au programme de dette commune (bien que venant de familles politiques rivales), ainsi que la récente coopération de l’UE pour créer un «certificat de voyage» pour les touristes, et son programme conjoint d’achat de vaccins.

Mitsotakis a déclaré que les pays du sud de l’UE, qui avaient souffert des politiques d’austérité après la crise financière de 2008, avaient finalement persuadé les pays frugaux du nord que l’approche avait été une erreur et que le programme conjoint de dette profiterait à tout le monde – en accélérant la reprise de l’UE. marché unique, et aider à la transition difficile en adoptant des politiques vertes et de nouvelles technologies numériques.

« Si cet argent est dépensé à bon escient pour accélérer les deux transitions, alors je pense que ce ne sera pas un événement ponctuel », a déclaré Mitsotakis, mettant effectivement un défi à d’autres dirigeants qui ont déclaré que le programme de sauvetage ne devrait pas créer de précédent. « Cela dépend vraiment de nous pour nous assurer que l’approche est la bonne. »

« L’objectif devrait être de ne pas être un fonds ponctuel, un événement financier ponctuel », a-t-il déclaré, ajoutant: « Je pense que nous avons atteint un point où nous nous rendons compte que dans la période post-pandémique, nous avons besoin d’un autre vision macroéconomique qui va au-delà des règles traditionnelles très strictes de convergence budgétaire auxquelles nous avons tous dû faire face. »

Sánchez a rapidement saisi le bâton et a couru avec. « L’histoire dira que l’année 2020 a été une excellente année pour ceux qui croient en l’intégration de l’Union européenne – si vous voyez ce que nous avons accompli », a-t-il déclaré, citant le programme SURE pour prévenir les licenciements de travailleurs en congé, le vaccin conjoint programme de passation des marchés, le certificat de voyage (qui n’est pas achevé) et la facilité de sauvetage et de résilience de 750 milliards d’euros à financer par une dette conjointe.

« Le RRF est une énorme réussite », a déclaré Sánchez. « Une réalisation politique, comme le marché unique ou l’entrée de nos pays dans l’Union européenne ou la monnaie unique. Peut-être qu’aujourd’hui nous sommes très proches de cet accord, mais en termes historiques, je pense que les gens verront cet accord comme l’une des étapes majeures. en faveur de l’intégration européenne ».

Lors de l’entretien conjoint, les Premiers ministres ont exhorté Bruxelles à parvenir rapidement à un accord sur le certificat de voyage, qu’ils ont décrit comme essentiel pour leurs économies dépendantes du tourisme. Mais ils sont également allés plus loin en appelant à donner à l’UE une plus grande autorité pour prendre des décisions sur les politiques de santé, et potentiellement sur les restrictions de voyage, sur lesquelles les capitales nationales ont jusqu’à présent hésité à abandonner le contrôle.

« Il est très important d’avoir un certificat vert car nous voulons restaurer la liberté de circulation le plus rapidement possible au sein de l’Union européenne; il est également important de l’avoir le plus rapidement possible car nous voulons nous assurer que les gens pourront voyager pendant l’été sans contraintes inutiles », a déclaré Mitsotakis, ajoutant:« Cela nous facilitera la vie ».

Sánchez a saisi le moment pour exprimer son soutien à une proposition de la Commission visant à créer une nouvelle agence européenne de la santé, puis, se tournant vers la commissaire à la santé Stella Kyriakides dans l’auditoire, il a proposé l’Espagne comme sa maison: « Au fait, Barcelone est une grande capitale, commissaire, pour accueillir cette nouvelle agence. »

Mitsotakis a souligné que la pandémie était loin d’être terminée et que les responsables devaient rester sur leurs gardes contre les nouvelles variantes qui pourraient nécessiter la réimposition des interdictions de voyager, mais il a suggéré que Bruxelles devrait être habilitée à prendre des décisions rapides et fermes. « C’est quelque chose dont nous avons discuté à Porto [at an EU leaders’ summit] et je pense que c’est très important car il y a toujours le risque que de nouvelles variantes préoccupantes émergent », a-t-il déclaré.« Si une décision doit être prise pour restreindre les voyages à partir d’un pays spécifique, elle doit être prise rapidement et elle doit à prendre au niveau européen et appliqué à tous les États membres. »

Interrogés sur l’approche de la retraite de la chancelière allemande Angela Merkel, Sánchez, qui est social-démocrate, et Mitostakis, qui est un conservateur de centre-droit, ont chacun félicité la femme largement considérée comme la dirigeante prééminente de l’UE, notamment pour son rôle dans l’accord au programme conjoint de la dette.

« Les plaques tectoniques de la politique européenne ont dans une certaine mesure été déplacées par Angela Merkel, lorsqu’elle s’est éloignée de la résistance totale pour ce qui s’est passé en juillet dernier et à son honneur, elle a vu la nécessité pour l’Allemagne de jouer un rôle de leader », Dit Mitsotakis. Dans le même temps, il a déclaré que les transitions étaient une caractéristique de la démocratie: « Les institutions devraient pouvoir transcender les individus ».

La visite de Sánchez pour le forum de haut niveau en Grèce pourrait aider Mitsotakis au niveau national alors qu’il travaille à faire avancer un paquet législatif controversé d’initiatives syndicales et à émousser les critiques de la gauche en apparaissant en phase avec le chef du plus grand pays de l’UE actuellement dirigé. par un gouvernement de centre-gauche. Dans tous les cas, les deux dirigeants semblaient unis dans leur enthousiasme pour Bruxelles, qui, selon eux, avait subi des critiques injustes tout au long de la pandémie.

« Je suis un peu fatigué par le dénigrement de l’Europe », a déclaré Mitsotakis.