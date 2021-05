La fiabilité des tests d’antigène Covid est considérée comme un problème clé alors que la réouverture se poursuit

Des différences significatives sont apparues entre les ministres et les responsables de la santé publique sur l’utilisation des tests d’antigènes lors de la réouverture des affaires et de la vie sociale.

Les principaux membres de l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet), y compris le médecin-chef Dr Tony Holohan et le chef de la modélisation, le professeur Philip Nolan, ont mis en garde ces derniers jours sur l’utilisation des tests antigéniques.

Cependant, les ministres et les dirigeants des trois partis de la coalition sont fortement favorables au déploiement de l’utilisation de ces tests pour aider à la réouverture de nombreux secteurs de la vie commerciale et sociale, y compris les événements sportifs et culturels et, à l’automne, les collèges et les universités.

Les tests antigéniques sont rapides et peuvent être auto-administrés, mais ont un taux d’erreur plus élevé que les tests PCR qui sont largement utilisés par les autorités sanitaires pour tester la maladie.

Le Dr Holohan et le professeur Nolan ont averti ces derniers jours que ces tests ne sont pas suffisamment fiables pour être considérés comme des preuves que quelqu’un n’a pas de Covid-19.

Cependant, les tests étaient étayés par un rapport compilé par une équipe de scientifiques et d’experts dirigée par le conseiller scientifique en chef du gouvernement, le professeur Mark Ferguson, qui a déclaré qu’ils pourraient être utilisés pour compléter d’autres mesures de santé et comme moyen de trouver des cas non symptomatiques. .

Plusieurs ministres sont favorables à l’utilisation des tests pour faciliter la réouverture, et il semble y avoir de l’impatience dans les bâtiments du gouvernement sur la question.

Cependant, le Dr Holohan a de nouveau souligné ses objections lundi lorsqu’il a déclaré à RTÉ Radio que le risque était qu’un test négatif «puisse faussement vous rassurer. Pour tous les deux cas de la maladie où un test antigénique est effectué, il le manquera dans l’un des ces cas. Nous ne pouvons pas faire en sorte que les gens se comportent comme s’ils n’étaient pas atteints de la maladie. »

Le Dr Holohan a déclaré que ce n’était pas une question de confiance dans le public; c’était le fait que le test ne donnait pas de résultat «suffisamment fiable».

Cependant, le ministre de la Santé Stephen Donnelly, dans un communiqué publié au europe-infos.fr lundi soir, a fermement soutenu l’utilisation des tests.

«Je pense que les tests rapides ont un rôle à jouer dans notre lutte contre Covid-19», a-t-il déclaré.

«Le rapport d’expert recommande que les différents ministères et organismes gouvernementaux mettent en place des projets pilotes ou des études de faisabilité dans leurs secteurs respectifs. Plusieurs de mes collègues du Cabinet élaborent actuellement activement des plans pour leurs propres secteurs.

«J’établis également un groupe de connaissances sur les tests rapides pour m’assurer que les informations sur les tests validés et l’échantillonnage sont facilement accessibles. Il existe des opinions divergentes d’experts sur les tests rapides, et il est important de déployer ces tests de manière à maximiser les avantages potentiels. »

Initiés

Les tensions entre le gouvernement et les responsables de la santé publique sont évidentes pour les initiés depuis un certain temps.

Lundi soir, un représentant des petites entreprises a accusé les responsables de la santé publique d’être «désinvoltes, désinvoltes et scientifiquement ignorants» sur leurs critiques des tests antigéniques rapides pour détecter Covid-19.

Le ministère de la Santé devrait déterminer pourquoi certains membres du Nphet ont une animosité contre les tests d’antigènes «face à des preuves scientifiques accablantes», selon Isme, l’association irlandaise des petites et moyennes entreprises.

Le ministère devrait également examiner la fiabilité des conseils de Nphet lorsqu’ils sont «si manifestement faux» sur la question, selon le directeur général Neil McDonnell dans une lettre adressée à M. Donnelly.

Citant les conseils des organismes internationaux de santé, M. McDonnell a déclaré que si le Nphet «est au courant des avis scientifiques en contradiction avec les directives de ces agences, il devrait les publier immédiatement».