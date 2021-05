En purgeant la Russie de Navalny, le Kremlin fredonne un air soviétique

MOSCOU – En tant que militante de l’opposition aguerrie à l’âge de 25 ans, Viktoria Reich connaît trop bien le système carcéral russe.

Elle a donc été surprise de voir ses lettres manuscrites à ses collègues incarcérés rejetées.

En eux, elle avait relayé la nouvelle que Leonid Volkov, le bras droit d’Alexei Navalny, avait annoncé la fermeture de près de 40 bureaux de campagne dans tout le pays – y compris celui auquel ils avaient consacré leur vie dans la ville d’Ekaterinbourg.

Les procureurs d’État faisaient pression pour qualifier les groupes de Navalny d’extrémistes, les mettant sur un pied d’égalité avec des terroristes tels qu’al-Qaïda. Continuer à organiser des manifestations ou des campagnes coordonnées était devenu trop risqué.

Les bureaux de campagne avaient joué un rôle crucial dans la diffusion du message de Navalny dans les régions de la Russie. C’est en grande partie grâce à eux et à Internet qu’il est devenu une figure d’importance nationale. La nouvelle de leur démantèlement a fait l’objet d’une large couverture médiatique et peut difficilement être qualifiée d’informations sensibles.

«On m’a dit que les lettres étaient bloquées parce qu’elles contenaient les mots« Navalny »et« Volkov »», a déclaré Reich à POLITICO. «Comment pouvez-vous interdire certains noms? En Russie, Volkov est un nom de famille courant! »

Ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres de la mesure dans laquelle la tentative d’attaquer et de discréditer Navalny et ses associés est allée ces dernières semaines. «C’est comme si tout le pays était en état de guerre», a déclaré Reich. « Certaines personnes vous traitent comme si vous étiez de la famille, d’autres comme un criminel qui doit être enfermé. »

Jusqu’à présent, elle a réussi à éviter l’arrestation en se cachant. Mais tous ses collègues (désormais anciens) ont été emprisonnés dans le cadre d’une manifestation le 21 avril. La manifestation, qui a eu lieu dans des dizaines de villes russes, était un ultime effort pour obtenir des soins médicaux indépendants pour Navalny, dont la santé aurait piqué du nez depuis son arrestation fin janvier.

Mais comme l’ancien chef de la branche de Navalny à Ekaterinbourg, Alexey Gresko, l’a déclaré à une petite foule de manifestants quelques minutes avant d’être escorté par la police: Leur combat est plus important.

«Le volant de la répression s’est déchaîné. Aujourd’hui, il est dirigé contre Alexei, demain ce sera chacun de nous », a-t-il déclaré. Plus tôt dans la journée, les forces de l’ordre avaient perquisitionné son domicile et le siège de la campagne, confisquant des ordinateurs et d’autres matériels.

Répression contre les « extrémistes »

L’opposition endurcie de la Russie a tendance à ignorer un tel harcèlement et de courts séjours derrière les barreaux – Gresko purge actuellement une peine de 29 jours pour avoir enfreint les lois de protestation – comme juste un autre jour au bureau. Mais même les plus cool admettent que la Russie subit un changement fondamental.

Au moment où Gresko sera libéré, la manifestation qu’il a aidé à organiser il y a quelques semaines à peine appartiendra déjà à une autre époque.

Si un tribunal de Moscou se prononce contre les groupes de Navalny – et, avec un gel temporaire de leurs activités, les signes le montrent certainement – les organisateurs de manifestations ou de campagnes «extrémistes» risquent une peine de 10 ans de prison. Même une association lâche avec le réseau de Navalny, comme un soutien sous forme de dons ou sur les réseaux sociaux, pourrait entraîner des poursuites.

La trajectoire du leadership de Vladimir Poutine est claire depuis longtemps. Son dernier mandat, en particulier, a été défini par la compression de la société civile à l’aide de lois toujours plus restrictives, tamponnées par un parlement fantoche. Mais ces dernières semaines, le rythme de la répression a pris un rythme accéléré qui a choqué même les Kremlinologues chevronnés.

«Nous nous réveillons chaque jour dans un nouveau pays!» L’analyste Konstantin Gaaze s’est récemment exclamé sur la chaîne de télévision Dozhd, l’un des rares médias indépendants restants.

La plupart des commentateurs mentionneront les élections législatives à l’automne et le retour de Navalny en Russie fin janvier après avoir subi un traitement pour empoisonnement à Novichok en Allemagne, comme les raisons de la dernière répression.

Selon Navalny, sa survie même était un affront à Poutine. Et même si ce n’était pas le cas, le comportement ultérieur de Navalny l’était sans aucun doute.

Dès le moment où il s’est réveillé d’un coma, Navalny a publiquement pointé du doigt Poutine pour avoir ordonné sa tentative d’assassinat – le Kremlin a nié tout lien avec l’empoisonnement. Navalny a ensuite donné un nom et un visage aux prétendus sbires dans des vidéos YouTube humiliantes. Après cela – et peut-être le pire de tous – il a eu le culot de retourner sur le sol russe.

Beaucoup, y compris certains dans le camp de Navalny, pensaient que le Kremlin pourrait le laisser marcher.

Cela ne s’est pas produit. Le chef de l’opposition a été arrêté dès son arrivée en Russie. Une affaire de détournement de fonds recyclé (que les alliés de Navalny et la Cour européenne des droits de l’homme considèrent comme politiquement motivée) a servi à l’enfermer pendant des années.

Au lieu de la grande finale, l’emprisonnement de Navalny s’est avéré simplement le signal pour davantage de craquements de fouet, d’abord dans les rues – les manifestations en faveur de Navalny ont conduit à plus de 13000 arrestations – puis au-delà.

Aidé par un réseau de vidéosurveillance sophistiqué, la police a commencé à effectuer des visites à domicile. Le soupir de soulagement qui a suivi le retour indemne d’une manifestation appartient désormais au passé.

Plusieurs journalistes et même un journal étudiant font l’objet d’une enquête pour avoir mis en lumière les manifestations de Navalny. Et le mois dernier, le site Web d’information populaire Meduza a été qualifié d ‘«agent étranger», ce qui a provoqué un exode d’annonceurs. (Le point de vente a réussi à éviter la faillite grâce à une campagne de financement participatif.)

«D’abord, ils ont persécuté les militants…»

Les avocats sont également sur le banc des accusés. Ivan Pavlov, un éminent avocat spécialisé dans la trahison qui représente également les groupes de Navalny dans l’affaire de l’extrémisme, a été récemment arrêté.

«D’abord, ils ont persécuté des militants, puis des journalistes, maintenant des avocats. Ne demandez pas pour qui sonne la cloche – la cloche du Kremlin sonne pour chaque citoyen russe sous les prétextes les plus exotiques. Pour utiliser une vieille expression: montrez-moi l’homme et je vous montrerai le crime », a écrit l’analyste politique Andrei Kolesnikov dans VTimes, citant une phrase bien connue du chef de la police secrète infâme et impitoyable de Staline.

De tels parallèles avec la grande terreur de Staline et, moins dramatiquement, avec la stagnation répressive de la fin de la période de Leonid Brejnev, sont maintenant courants.

Et alors que la Russie d’aujourd’hui est loin d’être un État goulag, les comparaisons reflètent une atmosphère générale d’anarchie totale.

Tout comme Poutine a restauré l’hymne national soviétique avec des paroles modifiées à son arrivée au pouvoir, il y a un air soviétique punitif distinct à la dernière répression, autant que les détails peuvent différer.

À tout le moins, la nouvelle méthode de gestion de la dissidence s’éloigne de la manière astucieuse dont le Kremlin a désamorcé la dernière vague de protestation significative en 2011-2012, en accueillant ou en semblant accueillir certaines des demandes.

«Tout comme à l’époque, le Kremlin essaie maintenant de devancer l’opposition. Mais cette fois, les responsables ne sont pas des managers mais des hommes en uniformes militaires », a déclaré Gaaze, exprimant une opinion populaire selon laquelle l’establishment militaro-sécuritaire russe tire de plus en plus les coups.

« [Before it used to be]: vous êtes sorti pour protester, mais nous avons déjà résolu le problème. Maintenant c’est: vous sortez pour protester mais nous vous attendons déjà à la porte. Ou, nous vous attraperons après.

En effet, des lois vaguement formulées combinées aux accusations turbocompressées portées contre Navalny et ses associés amènent de nombreux Russes à se demander s’ils sont les prochains.

La loi russe exclut la poursuite rétroactive de ceux qui ont soutenu le mouvement de Navalny dans le passé. Mais dans la Russie d’aujourd’hui, on ne peut pas en être sûr.

«Ceux qui souhaitent exclure tout risque devront supprimer tout ce qui se trouve dans leurs comptes de réseaux sociaux qui est connecté à Navalny ou au FBK», a récemment averti Pavel Chikov, un avocat spécialisé dans les droits de l’homme, faisant référence à la Navalny’s Anti-Corruption Foundation (FBK).

Les parlementaires russes ont également proposé une législation qui interdirait à quiconque «impliqué» dans l’extrémisme de se présenter aux élections à la Douma d’État. De la manière dont elle a été rédigée, la loi aurait une force rétroactive, interdisant aux associés de Navalny et à des milliers de Russes ordinaires de participer à la vie politique.

Tout cela semble servir le seul objectif de dérouler le tapis rouge pour que le parti au pouvoir, Russie unie, remporte la majorité parlementaire aux élections d’automne. Mais même après cela, les Russes ne devraient pas s’attendre à un dégel, préviennent de nombreux analystes.

«Le déloyal [to the Kremlin] ont été rendus l’équivalent des terroristes… Cela signifie également que vous ne pouvez faire aucune concession, car cela signifie que leurs demandes ne feront qu’augmenter », a déclaré le politologue Vladimir Pastukhov à Dozhd.

Pour la première fois depuis la chute de l’Union soviétique, l’opposition organisée de la Russie est interdite. Pourtant, beaucoup dans le camp de Navalny contestent l’idée qu’ils sont terminés. Ils soutiennent que Navalny n’était qu’un paratonnerre pour le mécontentement des Russes face à des niveaux de vie médiocres, un mécontentement général du statu quo et des préoccupations locales, par exemple, concernant l’environnement.

À Ekaterinbourg, Reich a remarqué un changement marqué depuis 2017, lorsque la plupart des bureaux de campagne de Navalny se sont installés pour la première fois. «Les gens viennent nous voir maintenant et demandent: Quand aura lieu la prochaine manifestation? C’est un mouvement horizontal. »

Elle n’exclut pas la possibilité que d’anciens agents de campagne créent un nouveau groupe et agissent seuls. «Ils peuvent vous interdire de participer à la politique formelle, mais ils ne peuvent pas vous interdire de penser et d’agir selon vos principes», a-t-elle déclaré.

Et c’est là que réside l’ironie: en visant un contrôle total, le Kremlin pourrait lui-même bander les yeux. À la suite d’une décision impopulaire de relever l’âge de la retraite en 2018, le nombre de Russes qui pensent que leur pays va dans la mauvaise direction a fortement augmenté, et il a continué à osciller autour de 40% depuis lors, chiffres de la Levada indépendante. Centre des sondeurs. Et après avoir atteint un niveau record après l’annexion de la Crimée, le taux d’approbation de Poutine est également revenu à son niveau en 2011-12, lorsque des dizaines de milliers de personnes ont participé à des manifestations anti-Kremlin.

Comme l’a déclaré l’analyste Abbas Gallyamov dans des commentaires sur le site Web de Radio Svoboda: «Les autorités ont enlevé leur propre baromètre. Quelque chose bouge dans les profondeurs. À un moment donné, il éclatera inévitablement à la surface, les prenant par surprise.

Ou, comme Reich le souligne avec optimisme: «Oui, c’est une nouvelle ère. Mais même ceux-ci doivent se terminer un jour.