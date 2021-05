La croissance des prix des logements s’accélère à 3,7% alors que Covid réchauffe le marché

Triangle 1 x AIO 3 + 1 x AIO Pro A 50 + paire de BR02- DEMANDEZ UN PRIX D'AMI

Parfait compromis entre performance et compacité, l’AIO 3 s’installera avec élégance dans un salon, une chambre ou même une cuisine pour vivre au rythme de vos musiques. AIO 3 est pensé pour sonoriser des salles de surface moyenne (20m2 et plus). Disponible en Noir, Gris, Bleu et Vert, choisissez le AIO qui vous correspond. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES Type Enceinte multiroom Haut-parleurs Tweeter : 2 x 25mm / Basse : 2 x 10cm Système iOs, Android, Windows, Mac Wifi Intégré - IEEE 802.11 b/g/n Standard Décodeur Up to 24 bit/192 kHz Bluetooth Intégré - Bluetooth AptX v4.2 Entrée audio AUX IN Entrée SP/DIF Optique LAN RJ45 10/100M LAN USB USB2.0, USB FlashDisk. Max power 5V/1A Format audio APE, FLAC, WAV, Apple Lossless (ALAC),