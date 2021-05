Le ministre iranien des Affaires étrangères annule la visite en Autriche pour l’affichage du drapeau israélien

VIENNE – Le ministre iranien des Affaires étrangères a annulé sa visite en Autriche à la dernière minute après que le gouvernement autrichien a fait voler des drapeaux israéliens sur les toits de la chancellerie et du ministère des Affaires étrangères vendredi.

Une porte-parole du ministère autrichien des Affaires étrangères a confirmé samedi que Javad Zarif ne se rendrait pas à Vienne pour une réunion prévue avec son homologue Alexander Schallenberg.

L’Autriche a décidé d’afficher les drapeaux pour montrer sa solidarité avec Israël alors que des militants palestiniens tiraient des roquettes sur le pays depuis la bande de Gaza. Les tensions dans la région ont continué de s’intensifier samedi, les forces israéliennes bombardant des cibles à Gaza, les militants lançant davantage de roquettes en représailles et des troubles intercommunautaires éclatant en Israël.

Vendredi, Vienne a également officiellement reconnu le Hezbollah basé au Liban comme un groupe terroriste dans son intégralité après avoir auparavant seulement qualifié son aile militaire comme telle. L’Iran soutient à la fois le Hamas, qui contrôle Gaza et est classé comme organisation terroriste dans l’UE et aux États-Unis, et le Hezbollah.

L’affichage du drapeau israélien a suscité la colère des responsables iraniens.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi, qui dirige une délégation iranienne de haut niveau actuellement à Vienne pour négocier un retour à l’accord nucléaire de 2015, a écrit sur Twitter: «Choquant et douloureux de voir le drapeau du régime d’occupation, qui a brutalement tué des dizaines de civils innocents, dont de nombreux enfants, en quelques jours à peine, au-dessus des bureaux du gouvernement à Vienne. Nous sommes aux côtés de la Palestine. »

Des diplomates familiers avec la question ont déclaré à POLITICO qu’en plus de rencontrer Schallenberg, Zarif prévoyait également de rencontrer des représentants des autres signataires de l’accord nucléaire, la Russie, la Chine, la France, l’Allemagne et la Grande-Bretagne – à l’exclusion des États-Unis, qui se sont retirés de l’accord en 2018.

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré que Schallenberg s’est entretenu avec Zarif vendredi soir et a exprimé ses regrets pour l’annulation de la visite. Mais il a soutenu la démonstration de solidarité de l’Autriche avec Israël.

«Si l’organisation terroriste Hamas tire plus de 200 roquettes sur Israël, nous ne garderons pas le silence. La sécurité d’Israël n’est pas à l’ordre du jour. Nous ne rendrons pas non plus notre solidarité avec Israël et ses déclarations visibles dépendantes des visites diplomatiques d’autres États », a déclaré Schallenberg dans un communiqué samedi.

Un porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré à l’agence de presse semi-officielle ISNA: «M. Zarif a estimé que sa visite à Vienne dans ces circonstances n’était pas opportune et que, par conséquent, les préparatifs de voyage n’avaient pas été finalisés.

Sous le chancelier Sebastian Kurz, l’Autriche est passée à une position pro-israélienne après des décennies à mettre davantage l’accent sur les droits des Palestiniens. En 2018, lors d’un discours au Forum mondial du Comité juif américain à Jérusalem, Kurz a déclaré que la sécurité d’Israël était «dans l’intérêt national» de l’Autriche.

Selon les experts, le soutien clair à Israël dans ce conflit risque de se heurter à l’un des piliers de la politique étrangère autrichienne: son rôle en tant qu’hôte d’organisations et de négociations internationales, comme l’accord sur le nucléaire iranien. Vienne abrite plus de 40 organisations internationales, parmi lesquelles l’Organisation des Nations Unies, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et l’Agence internationale de l’énergie atomique.

«L’Autriche perdra sa crédibilité en tant que médiateur», a déclaré Heinz Gärtner, professeur de sciences politiques aux universités de Vienne et de Krems. «Le hissage du drapeau israélien sur le toit de la chancellerie est inapproprié. L’Autriche ne doit pas montrer ses couleurs dans un conflit militaire. Il n’y a pas seulement des victimes innocentes en Israël, mais aussi du côté palestinien, qui sont dégradées.

Gerhard Mangott, professeur de relations internationales à l’Université d’Innsbruck, est du même avis. «L’affichage du drapeau israélien est incompatible avec le rôle de l’Autriche en tant qu’hôte d’organisations et de négociations internationales, telles que les pourparlers en cours pour relancer la [nuclear deal], » il a dit. «Je pense que c’était une démonstration de soutien politique de Sebastian Kurz pour Benjamin Netanyahu, et une tentative de démontrer le lien étroit entre les deux dirigeants politiques.»