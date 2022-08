Quelles astuces pour établir un bon budget financier pour son agence ?

Pour assurer le développement d’une entreprise, il faut élaborer un budget. Il permet de suivre l’évolution financière de l’agence en se basant sur diverses estimations.

Pour établir un budget, il faut nécessairement tenir compte de certains éléments.

Découvrez ici quelques astuces pour établir un bon budget pour son agence.

Faire une prévision des dépenses

Pour établir un bon budget, il est important de tenir compte des dépenses. De manière générale, les dépenses sont nombreuses et sont réparties en trois groupes.

On a les dépenses fixes, les dépenses courantes et celles occasionnelles. Cette classification permet de recenser un grand nombre de dépenses.

Voici quelques exemples de dépenses à prendre en compte.

Les dépenses fixes

Les dépenses fixes sont celles qui résultent d’une obligation légale ou contractuelle. Elles sont effectuées de manière régulière à des dates fixes. Elles comprennent notamment les charges comme le loyer, les factures d’eau et d’électricité, les remboursements d’emprunts, les assurances, les frais administratifs, les salaires et l’impôt.

En outre, ces charges doivent être payées, quel que soit le niveau d’activité de votre agence. Elles sont donc récurrentes et ne peuvent pas être réduites. Il est alors très important de les prendre en compte pour établir un budget carré pour son agence. Ainsi, vous pourrez assurer le bon fonctionnement de votre entreprise.

Les dépenses courantes et occasionnelles

La deuxième catégorie des dépenses est celle des charges courantes. Elles correspondent généralement à des charges effectuées de manière quotidienne pour le bon fonctionnement d’une société.

Leur paiement se fait en fréquence aléatoire ce qui rend difficile leur estimation. Ces dépenses peuvent être liées aux campagnes de marketing, à l’achat des matières premières et à l’installation de certains équipements informatiques.

Par ailleurs, bien qu’étant des charges indispensables, elles peuvent être réduites. Il suffit juste d’identifier les secteurs où vous pouvez diminuer les charges.

Les dépenses occasionnelles sont celles de la troisième catégorie. Ce sont des charges irrégulières ayant des montants variables. Elles correspondent aux différentes situations imprévues qui peuvent arriver au sein d’une agence.

Toutefois, en fonction de votre secteur d’activité vous pouvez essayer de prévoir vos dépenses occasionnelles. Il suffit juste de recenser les différentes charges occasionnelles qui peuvent être liées à l’activité de votre entreprise et d’en faire les prévisions. De cette manière, vous aurez une estimation globale de toutes vos dépenses.

Faire un point des revenus

Pour établir un bon budget, la seconde étape est de faire le point des différents revenus. En effet, vous devez recenser toutes les activités qui rapportent de l’argent à votre agence. En procédant ainsi, vous pourrez faire une estimation de votre revenu total. Les revenus d’une entreprise peuvent être liés à :

la vente de biens économiques ou de marchandises ;

la prestation de services ;

la redevance de service ou d’usage ;

les produits financiers ;

la production stockée.

Vous devez identifier vos sources de revenus et faire une prévision des bénéfices que vous pouvez engranger. Cela vous permettra d’établir un budget prévisionnel pour assurer le fonctionnement de votre agence.

Déterminer le budget prévisionnel et faire des ajustements

Une des étapes très importantes dans l’élaboration d’un budget est celle du budget prévisionnel. En effet, pour établir un bon budget, il faut en premier lieu déterminer votre budget prévisionnel.

Il se fera sur la base de vos dépenses et de vos revenus après une analyse de votre situation financière. Vous devez établir un budget qui vous permettra de couvrir toutes vos charges sans pour autant utiliser tous vos revenus.

Pour ce faire, il est vivement conseillé de tenir compte des différentes spécificités de votre secteur d’activité et de votre agence. Pour déterminer votre budget prévisionnel, vous pouvez avoir recours aux nombreux logiciels de gestion ou soit faire appel à un professionnel de la gestion d’entreprise.

En outre, vous pouvez également choisir d’établir votre budget prévisionnel par vous-même. Le plus important lors de cette prévision est de faire une répartition annuelle. Ainsi, vous pourrez prévoir à l’avance les mois qui seront les plus difficiles pour votre entreprise et vous mettrez en place les différentes stratégies nécessaires.

D’autre part, vous pourrez aussi mieux suivre vos rentrées et vos sorties d’argent.

Par ailleurs, pour établir un bon budget pour son agence, il faut faire certains ajustements. Le budget prévisionnel est une projection qui vous permet de suivre l’évolution de votre situation financière. Il vous servira également de guide.

De cette manière, vous pourrez faire un suivi régulier pour tenir le budget. Si le budget prévisionnel que vous avez établi ne correspond pas aux réalités que vous vivez, vous pouvez faire des ajustements. Ces ajustements se feront sur la base des éléments supplémentaires que vous aurez à votre disposition.

Il peut s’agir du lancement d’un nouveau produit, de l’achat de nouveaux équipements, d’impôts supplémentaires et de changement de fournisseur. L’objectif final est d’équilibrer les charges et les revenus afin d’établir un bon budget pour son agence.

Établir un budget est un long processus. Il faut faire le point sur les revenus et les dépenses de l’entreprise et ensuite faire le bilan. Cela vous permettra d’établir un budget prévisionnel qui pourra être ajusté en fonction de divers éléments. Ainsi, vous pourrez obtenir un budget final qui conviendra parfaitement au fonctionnement de votre entreprise.