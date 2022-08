Près de deux millions d’orages se produisent annuellement dans le monde, et la bande dite tropicale est la plus exposée, mais la France n’est pas exempte d’orages, même si certaines régions ont moins que d’autres à les subir (par exemple la Bretagne).

Tout le monde ne le sait pas et le ne fait pas, mais il y a des attitudes a respecter en cas d’orage, qui peuvent vous sauver la vie; cela va de la plus simple à la plus évidente, nous en citerons quelques unes dans le présent article, mais ce sont des règles de bons sens.

Si l’orage vous surprend, à votre domicile, fermez les portes et les fenêtres pour éviter les désagréables fenêtres qui claquent, et essayez de vous éloigner de tout ce qui peut être porteur de courant (conduites d’eau, conduites de gaz, circuits électriques et similaires).

Évidemment, il ne faut pas prendre de bain, ni de douche, ni même se laver les mains, en clair, moins, le moins risqué est de rester à l’abri, mais sans être toutefois, sous une source qui peut attirer ou transporter la foudre.

Ce qui est moins connu, c’est qu’il y a environ 2000 à 5000 orages par seconde dans le monde, soit 750 000 et 1,8 million par an. Les orages (perturbations météorologiques) éclatent aussi bien dans l’hémisphère nord que dans l’hémisphère sud, mais généralement pas aux mêmes époques.

Pour les puristes, la zone la plus orageuse du monde et la bande tropicale, notamment celle du continent africain suivi par l’Asie, l’Amérique du Sud et l’Australie. Les orages intenses génèrent de grandes quantités d’ozone nocif, et leurs effets de convection ont des effets importants, sans parler des destructions provoquées par la violence des évènements.

Le climat se dégrade, conseils et premiers gestes en cas d’orages !, bien que tout le monde en parle essayons d’être constructifs ou positifs, pour éviter un maximum de dangers, dans les présent article, vous trouverez des idées, pour éviter les pépins, et les accidents.

Savoir un peu plus sur les orages en France

Le site de Météo-France.com, donne d’excellentes indications sur le sujet, mais il convient de savoir que les montagnes sont les plus exposées aux orages, et c’est ainsi qu’en été Juillet Août, les Pyrénées et les Alpes sont les endroits les plus exposés de France, avec un impact par mois et par kilomètre Carré, sur ces régions là.

Il convient de noter aussi qu’en été les orages sont pas plus présents en corse que dans la région parisienne, et que la région qui les subit le moins semble être la Bretagne, sans que l’on puisse réellement en expliquer les raisons, mais dans tous les cas, il se prolongent jusqu’en novembre, à cause de la chaleur de la Mer Méditerranée.

Difficiles à prévoir, les orages sont le résultat de processus complexes qui touchent une zone géographique très limitée. Il est donc difficile de prévoir ce genre de phénomène, même si de nos jours les modèles numériques nous aident, mais les sols et les conditions climatiques sont trop différentes d’un endroit à un autre pour que l’on puisse les prévoir, à coup sûr.

Les dangers de l’orage Les orages peuvent être violents, soudains et pour ainsi dire inattendus et entraîner de graves conséquences.

La foudre est une décharge électrique intense qui peut tuer un homme ou un animal, calciner un arbre, causer des incendies ou endommager un avion ou un véhicule circulant.

Les pluies intenses et diluviennes Les pluies intenses qui accompagnent les orages peuvent causer des crues-éclairs dévastatrices. Les ruisseaux deviennent des torrents en quelques instants, car un orage déverse fréquemment plus de 50 à 100 litres d’eau par mètre carré en quelques heures. En septembre 1992, 400 à 500 litres d’eau étaient tombés par mètre carré sur Vaison-la-Romaine, mais d’autres épisodes existent et il serait fastidieux de tous les recenser.

La grêle La grêle (précipitations formées de petits morceaux de glace) qui peut dévaster en quelques minutes un vignoble ou un verger, c’est le cauchemar de nos paysans et nos agriculteurs, car en quelques instants, la récolte d’une année peut être détruite (fruits à noyaux, vignes, maiz), etc etc.

Le vent, souvent très violent Le vent sous un cumulonimbus souffle par rafales violentes jusqu’à environ 140 km/h, sinon plus et change fréquemment de direction. Plus rarement, se crée sous la base du nuage un tourbillon de vent très dévastateur, la tornade. Les pilotes, même de gros avions, évitent de traverser des cumulonimbus : ils pourraient être soulevés de plusieurs centaines de mètres, puis brutalement rabattus dans ce qu’on appelle communément des ” trous d’air “. Sans oublier que le vent sera le principal responsable des arbres arrachés, des accidents de la circulation, et des tonnes de détritus charriés par les ruisseaux déchainés, qui descendent de nos montagnes, et qui parfois sont bloqués par les ponts, provoquent de monstrueux dégâts.

Quelques conseils, pour éviter les effets négatifs des orages

Il est important de bien connaître les bons gestes qui permettent de se prémunir des dangers des orages.

Ne pas stationner sous un arbre isolé, ni sous un surplomb, et surtout évitez de courir sous l’orage.

S’isoler au maximum du sol au moyen de tout matériau isolant : rouleau de corde, sac de couchage ou sac à dos dont l’armature est posée sur le sol, ne restez pas debout

Éviter de manipuler tout conducteur d’électricité (eau qui ruisselle…).

S’asseoir par terre, car la foudre est attirée par tout ce qui dépasse (un arbre, un pic, ou un homme debout). Ne pas s’allonger ni s’appuyer contre une paroi.