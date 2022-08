SuccessOne / Xbox One et Xbox Series X: les meilleurs des succès

L’avènement des TIC n’a pas seulement permis des innovations dans le machinisme. Il a aussi œuvré pour la distraction personnelle des êtres humains avec la création des jeux vidéo.

Il existe actuellement des milliers de jeux vidéo dans le monde parmi lesquels se démarquent certains pour leur qualité.

Découvrez ici, les avantages des grands jeux de SuccessOnelXbox One et Xbox Series X, les meilleurs des succès des jeux vidéo.

SuccessOne / Xbox One, un spécial succès

Fabriquée par Microsoft depuis le 22 novembre 2013, la Xbox One est l’une des meilleures consoles de salon de la huitième génération. Depuis sa création, elle n’a cessé de mettre à la disposition de ses adeptes de nombreux jeux et modèles jusqu’en 2020, l’année marquant l’arrêt de sa production.

Parmi ces derniers se trouvent les intéressants jeux du grand succès SucessOne. SuccesOne est l’un des services de Xbox Live mis en place depuis l’année 2015, et le plus apprécié par la communauté des joueurs de jeux vidéo.

En effet, les jeux de sa catégorie procurent non seulement par leur magie, la plus forte des sensations aux joueurs, mais également beaucoup de facilités de gains. Ceci en raison des nouvelles fonctionnalités qui y ont été incluses. Les derniers tests de SuccessOne le prouvent d’ailleurs.

Saints Row, un jeu sans équivalent

Saint Row est une licence de la SuccesOne créée par AtomTimmy et classifiée dans le groupe des licences les plus récentes de ce succès. Révélée il y a juste une année en arrière, elle a fini par faire passer la licence Agent of Mayhem, qui est son prédécesseur, aux oubliettes.

En effet, Saint Row, un spécimen de GTA, a suscité d’abord à ses débuts beaucoup de soulèvements négatifs avant de gagner la confiance de ses nombreux abonnés actuels grâce à ses multiples présentations. Ainsi, elle est parvenue aux consoles Xbox des milliers de gamers en l’espace de quelques mois.

Saint Row traduit l’histoire de quatre compagnons en cohabitation, Elli, Neenah, Kevin et un grand héros dont le nom n’est pas connu. Dans le nécessaire but de solder le loyer de leur logement, le quatuor du groupe se lance dans une aventure risquée avec des gangs de la ville.

Outriders, le challenge des pouvoirs

Une merveille mise en place par People Can Fly, le jeu vidéo Outriders est un composant du SuccessOne, plus ancien que la licence Saint Row, mais inébranlable en matière de qualité.

En effet, depuis sa sortie en 2021, cet opus est entré directement dans le Xbox Game Pass pour les merveilleuses surprises dont il gratifie ses joueurs. Il s’agit de la maniabilité facile, de la superfluidité, mais aussi de l’option multijoueur que présente la licence.

Outriders c’est l’histoire de l’humanité menacée dans l’avenir par des forces du mal. Pour sauver le monde, Outriders prit la résolution de conférer des pouvoirs aux altérés joueurs afin d’accomplir la mission mortelle.

Les prodiges du grand succès Xbox Series X

Ayant succédé à la Xbox One en 2020, la Xbox Series X représente des consoles par excellence de la neuvième génération. Après sa sortie, la Xbox Séries X est devenue l’un des meilleurs succès de la Xbox en raison des nombreuses applications dont elle est dotée.

Une console sculptée pour le futur, elle diffuse des milliers de jeux qui font déjà la joie de nombreux joueurs dans le monde entier. Elle représente jusqu’à ce jour la console la plus puissante des gammes Xbox avec 12 téraflops.

En effet, grâce à son processeur AMD personnalisé, la Xbox Series X permet de charger les jeux plus rapidement. Ceci avec une qualité d’image époustouflante qui peut évoluer jusqu’à 120 images par seconde. La qualité graphique exceptionnelle de cette console n’est plus à démontrer alors. Ainsi, pour 1000 G, la Xbox met à la disposition de ses gageurs 5 heures pour faire toutes leurs preuves.

Par ailleurs, sur la liste intégrale des grands jeux inédits du succès Xbox Series X, on peut relever Twelves Minutes, Psychonauts et Halo Infinite comme les mieux déclarés. Sans oublier bien sûr la flagrante d’entre eux, la Forza Horizon 5. Mise en ligne depuis novembre 2021, la Forza Horizon 5 est un jeu en ligne de course dont les paramètres ont été rénovés par rapport à la Forza Horizon 4, son devancier.

Le directeur créatif de ce dernier met en exergue dans ce jeu la schématisation fictive du Mexique. Ce qui caractérise d’ailleurs la saveur de ce jeu.