Les extensions de domaine internet les plus utilisées en Europe

Faire le choix d’une extension de domaine n’est pas plus évident que de choisir le nom de domaine lui-même.

Découvrez dans cet article les extensions de domaine les plus utilisées en Europe.

Lors de cette conception. vous devez non seulement choisir un nom de domaine attrayant, mais aussi l’extension adaptée.

Une extension de domaine, c’est quoi au juste ?

Il s’agit des lettres qui se trouvent après le point final d’une URL. Les extensions les plus utilisées et les plus connues sont .com, .org et .net.

On peut également parler de domaine de premier niveau pour parler d’extension de domaine. En effet, on peut considérer les parties d’un nom de domaine comme des niveaux de classification.

Dans un nom de domaine, on peut ainsi trouver au sommet les extensions de domaine qui sont divisées en deux catégories :

Génériques (gTLD ou Generic Top Level Domain) : .com, .org, .net, .info…

Nationales (ccTLD ou Country Code Top Level Domain) : . fr (France), .de (Allemagne), .ch (Suisse)…

Vient ensuite le domaine qui est la partie située avant l’extension. Il désigne le site auquel appartient l’URL.

Enfin, il y a également les sous-domaines qui structurent un site web en différentes parties. Exemple : blog.exemple.com. Blog est donc ici le sous-domaine.

Le choix d’une extension de domaine peut être assez compliqué. Toutefois, il revêt une grande importance puisqu’il permet de désigner la catégorie ou le code pays d’un site internet.

Par exemple dans « Grandoptical.com », l’extension de domaine utilisée est .com, car il s’agit d’un site commercial.

Les extensions de domaine populaires en Europe

.COM

En Europe comme dans le monde, l’extension .com est surement le TLD le plus populaire. S’il sert au début à indiquer des entreprises à but lucratif, il est devenu l’extension de domaine que tout le monde utilise.

D’ailleurs, on conseille toujours d’utiliser cette extension si elle est disponible. Il faut savoir que l’utilisation .com est devenue une habitude pour les utilisateurs web. Ainsi, il se peut que des navigateurs se retrouvent accidentellement dans votre site (extension « .com ») en voulant aller sur un autre site du même nom, mais avec une extension « .net » par exemple.

Il faut savoir qu’un nom de domaine .com est beaucoup plus efficace qu’avec une autre extension. En étant avec une extension .com, vous serez plus crédible lorsque vous souhaitez sensibiliser avec des rétroliens ou une promotion.

.NET

Tout comme l’extension .com, l’extension .net fait partie des plus populaires dans le monde et en Europe. Si l’extension est surtout destinée à l’époque aux réseaux ou aux fournisseurs de services internet, c’est aujourd’hui une alternative efficace à l’extension .com. Ce TLD est d’ailleurs un choix très intéressant pour les sites de la tech ou du web car il sonne plus comme technologie ou réseau.

Pour les entreprises ou marques qui se trouvent dans le domaine des applications et services en ligne, mieux vaut privilégier le .net. Ce dernier va effectivement contribuer à promouvoir la communication que vous souhaitez proposer. En plus, l’extension .net est moins sollicitée que .com. Ce qui vous offre la possibilité de trouver plus facilement le domaine que vous recherchez.

.EU

C’est l’extension de domaine géographique utilisée pour l’Union européenne. Elle peut être utilisée à l’ensemble des organisations ou résidents de l’Union Européenne (avec la Norvège, L’Islande et le Liechtenstein).

.EU fait partie des extensions les plus populaires et les plus fiables en Europe, avec des millions de noms de domaine enregistrés. Grâce à cette popularité, vous pouvez attirer plusieurs visiteurs et augmenter la visibilité en ligne.

C’est un des choix les plus efficaces pour les sociétés locales et internationales qui souhaitent cibler les utilisateurs dans l’Union européenne.

.ORG

Utilisée à l’époque pour symboliser les organisations à but non lucratif, cette extension de domaine est actuellement accessible à tout le monde. Elle demeure néanmoins une extension très populaire auprès des différentes organisations non gouvernementales ou à but non lucratif en Europe.

Il faut savoir que pour les navigateurs, l’extension de domaine .org représente la confiance et la fiabilité en matière d’informations. Mais il est rarement associé à des marques commerciales.

Faisant partie des TLD d’origine, l’extension .org propose des avantages considérables en matière de référencement. De plus, étant moins sollicité que .com, vous avez l’opportunité de trouver plus facilement des noms de domaine qui conviennent à vos besoins.

.JOBS

C’est une extension de domaine sponsorisée qui est utilisée par les sociétés voulant agrandir leurs équipes et disposer de nouveaux talents. Elle est utilisée dans le cadre de promotion de postes à pourvoir au sein d’une société.

L’extension peut également servir pour cibler un marché en particulier (exemple (transport.jobs). L’extension .jobs est donc exclusivement réservée aux sites internet qui ont un lien avec l’emploi.