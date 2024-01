Révolutionnez vos vœux de nouvel an avec ces idées géniales et inattendues – vos proches n’en croiront pas leurs yeux !

Sommaire









Des idées originales pour souhaiter une excellente année à vos proches par SMS

Avec l’approche de la nouvelle année, il est temps de songer aux messages à envoyer pour présenter ses vœux les plus sincères. À la recherche d’une touche d’originalité ? Voici quelques exemples et conseils pour vous aider.

Faire place à la créativité dans vos vœux de bonne année

Les souhaits de bonne année sont souvent similaires d’une personne à l’autre. Si vous cherchez à sortir de l’ordinaire et faire sourire vos destinataires, inspirez-vous des citations suivantes qui ne manqueront pas d’étonner :

Généreux : Je te souhaite tout ce que tu souhaites que l’on te souhaite, mais en mieux.



Festif : Pour la nouvelle année, buvons à toutes les occasions de trinquer en 2024.

Urbain : Souhaitons-nous santé et bonheur ; nous acheterons tout le reste. Usé : Le jour de l’an, j’ai une gueule de bois telle que je pourrais ouvrir une menuiserie. Intéressé : En 2023, tu m’as envoyé tes meilleurs vœux, mais ça n’a pas marché. Amoureux des maths : Une année de santé, 52 semaines d’amour, 365 jours de joie, 8 760 heures de satisfaction, 525 600 minutes de prospérité, 31 536 000 secondes de bonheur.



Pressé : Meilleurs vœux pour 2024… Et aussi pour 2025, histoire d’être en avance !

Philosophe : Tous les hommes font la même erreur, pensant que le bonheur signifie que tous les vœux se réalisent. N’attendez pas que les événements arrivent comme vous le désirez.

Puiser dans l’humour et la culture pour des vœux singuliers

D’autres idées originales peuvent être tirées de sources variées telles que des blagues, des proverbes populaires ou encore des œuvres littéraires. Voici quelques suggestions :

Littéraire : “Que cette nouvelle année soit légère comme un rêve et vive comme une espérance !” – George Sand

Blague : Un cochon souhaite à un autre cochon : “Meilleurs vœux pour 2024 ! Mais on risque de finir en jambon avant la fin de l’année.”

Proverbe : “Qui voit loin, voit venir les grandes choses. Bonne année remplie de grands projets et belles réussites !”

Pour ajouter une idée originale à celles déjà proposées, vous pourriez envisager d’envoyer des vœux sous forme de petits puzzles ou devinettes. Par exemple, écrire un message codé où chaque mot est remplacé par une image ou un symbole que le destinataire doit déchiffrer. Vous pouvez aussi créer un mini-jeu de mots croisés personnalisé où les définitions sont des indices liés à vos souvenirs communs ou des souhaits pour la nouvelle année. Cela rendra votre message interactif et ludique, tout en offrant un moment de divertissement et de réflexion pour vos proches.

Conseils pour rédiger des vœux inoubliables

Pour impressionner vos destinataires et leur offrir des vœux mémorables, suivez ces conseils :

Personnalisation Adaptez votre message en fonction de la personne à qui vous l’envoyez. Souhaitez-lui par exemple un succès professionnel si elle est ambitieuse ou une nouvelle rencontre amoureuse si elle est célibataire. Ponctualité Envoyez vos vœux dès le passage à la nouvelle année pour marquer les esprits. Si vous êtes en retard, assumez-le avec humour et faites preuve d’autodérision. Emotion Exprimez sincèrement vos souhaits de bonheur et ajoutez une pointe d’émotion pour toucher au cœur de vos proches. N’hésitez pas à leur dire que vous pensez à eux.

En suivant ces idées et astuces, vous êtes sûr(e) de faire sensation auprès de vos amis et de votre famille. Et rappelez-vous, il n’y a pas de règles strictes pour souhaiter une bonne année : laissez parler votre créativité et amusez-vous !