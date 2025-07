Marché pharmaceutique : Pharmarôme et MANE renforcent leur présence en Europe du Sud avec un partenariat élargi en Italie

4.5/5 - (108 votes)

Pharmarôme et MANE étendent leur partenariat exclusif à l’Italie

Marché pharmaceutique

Paris, le 2 juillet 2025 – Pharmarôme, expert en aromatisation pharmaceutique, et MANE, première entreprise française des arômes et parfums et cinquième acteur mondial du secteur, annoncent l’élargissement de leur partenariat exclusif de distribution.

Initialement limité à la France, cet accord stratégique couvre désormais le marché italien.

Cette extension s’inscrit dans la volonté des deux entreprises de renforcer leur présence en Europe du Sud et d’offrir une gamme de solutions aromatiques de haute qualité, alliant innovation, traçabilité et conformité réglementaire pour l’industrie pharmaceutique et nutraceutique.

Une collaboration stratégique consolidée

En France, Pharmarôme et MANE ont déjà établi une alliance solide visant à fournir aux laboratoires pharmaceutiques des arômes performants, innovants et strictement conformes aux exigences réglementaires. Ce partenariat fructueux repose sur la complémentarité entre l’expertise technique de Pharmarôme et l’excellence aromatique de MANE.

Une expansion vers le marché italien

Fortes du succès rencontré en France, les deux sociétés étendent aujourd’hui leur partenariat exclusif à l’Italie. Cette expansion stratégique vise à faciliter l’accès des laboratoires pharmaceutiques italiens à des arômes spécialisés, accompagnés d’un support technique et réglementaire de proximité.

Deux entreprises familiales françaises tournées vers l’innovation

Pour Pharmarôme, entreprise familiale fondée en 1976 et dirigée par la troisième génération, cette extension marque une étape clé dans sa stratégie de croissance européenne. Pharmarôme continuera d’accompagner ses clients italiens avec des solutions aromatiques performantes et conformes aux normes les plus strictes.

Pour MANE, groupe familial et indépendant créé en 1871, leader français des arômes et parfums, cet accord permet de consolider son développement dans les secteurs pharmaceutique et nutraceutique en Italie, des marchés en pleine expansion.

« L’extension de notre partenariat avec MANE confirme la pertinence de notre modèle et notre capacité à accompagner les laboratoires pharmaceutiques européens dans leurs enjeux de formulation sensorielle », déclare Robin Chamorot, Président Directeur Général de Pharmarôme.

« Ce partenariat renforcé s’inscrit dans notre volonté d’apporter une réponse sur mesure aux besoins du secteur pharmaceutique, tout en valorisant notre savoir-faire aromatique d’excellence », ajoute Renaud Milliard, Directeur Distribution Arômes & Pharma Région Europe de l’Ouest chez MANE.

À propos de Pharmarôme

Pharmarôme est la marque commerciale de la société familiale française ALMA, spécialisée depuis près de 50 ans dans la vente d’arômes et de matières premières aromatiques pour l’industrie pharmaceutique et nutraceutique. Conformes à la Pharmacopée Européenne, ses arômes sont développés par une équipe scientifique experte et à l’aide de technologies de pointe. Pharmarôme, dirigée par Robin Chamorot depuis 2021, ambitionne de devenir le leader européen de l’aromatisation pharmaceutique.

Plus d’informations : pharmarome.fr et sur la page LinkedIn de Pharmarôme.

À propos de MANE

Groupe familial et indépendant depuis plus de 150 ans, MANE est le numéro 1 en France et l’un des cinq leaders mondiaux dans le domaine des arômes et parfums. MANE dispose de 52 centres de R&D et de 31 sites de production dans le monde, employant plus de 8 000 collaborateurs dans 40 pays.

Depuis ses débuts à Grasse, MANE s’est imposé comme un acteur majeur reconnu pour son innovation et son engagement durable. Le groupe a été la première entreprise d’arômes et de parfums à signer le Pacte Mondial des Nations Unies en 2003 et participe activement à des initiatives climatiques comme la Science Based Targets Initiative.

Plus d’informations : mane.com

PHARMARÔME : Karine Rameau

Agence KRP

Email : karine@lagencekr.com

Tél : +33 6 15 05 96 40