Les dirigeants de l’UE se préparent aux catastrophes de décembre lors d’une réunion virtuelle de malheur

C’était un sommet pour la planification des catastrophes – pour la pandémie de coronavirus en cours; sur une impasse sur le paquet historique de 1,82 billion d’euros de budget et de relance du bloc; et pour la perspective que les négociations avec le Royaume-Uni échoueraient à aboutir à un accord commercial post-Brexit.

Après la conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’UE par vidéoconférence jeudi soir, les dirigeants ont déclaré que les deux premiers vaccins contre le coronavirus seraient approuvés le mois prochain. Mais c’était peut-être la seule nouvelle optimiste.

Les dirigeants ont décrit les difficultés persistantes à élaborer des protocoles nationaux communs pour l’utilisation de tests antigéniques rapides. Ils ont mis en garde contre les obstacles logistiques dans la fabrication et la distribution des vaccins, ainsi que sur l’opposition des sceptiques en matière de vaccins qui exigeraient une campagne de relations publiques agressive. Ils ont exprimé leur profonde inquiétude que la levée trop rapide des mesures de confinement puisse conduire à une troisième vague d’infections. Et ils ont fait allusion à la nécessité de limiter les voyages, ce qui réduirait probablement considérablement les vacances de Noël et du Nouvel An.

Et si cela ne suffisait pas, ils ont déclaré qu’il y avait une liste longue – et croissante – de sujets difficiles pour leur sommet régulier de décembre qui obligerait les dirigeants à se réunir en personne à Bruxelles malgré les risques pour la santé. Ces sujets incluent une pression continue pour approuver des objectifs climatiques plus ambitieux; les tensions persistantes avec la Turquie dans l’est de la Méditerranée, ainsi que les retombées économiques susceptibles de s’aggraver de la pandémie.

Sur le coronavirus, au moins, les essais de vaccins réussis ont offert une lumière brillante. Dans l’impasse budgétaire, les dirigeants n’ont indiqué aucune voie claire pour résoudre le différend avec la Pologne et la Hongrie, qui ont bloqué le paquet budgétaire parce qu’ils s’opposent à un nouveau mécanisme qui, dans des circonstances restreintes, permettrait à l’UE de couper les fonds aux pays qui enfreignent la règle. des principes du droit.

La chancelière allemande Angela Merkel a déclaré qu’elle mènerait de nouvelles négociations, mais elle a défendu la proposition existante, qui est soutenue par une majorité écrasante, et la plupart des dirigeants semblaient enclins à attendre et à regarder si Budapest et Varsovie pourraient résister à un tollé croissant de critiques de tout le continent. . « J’ai également indiqué clairement que je pensais que nous avions trouvé un très bon compromis équilibré », a déclaré Mme Merkel aux journalistes.

Pendant ce temps, concernant les négociations avec le Royaume-Uni, le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre néerlandais Mark Rutte faisaient partie des dirigeants qui ont exhorté la Commission à commencer à mettre en place des mesures d’urgence pour éviter qu’il n’y ait d’accord commercial avant la fin de la période de transition du Brexit. Le 31 décembre, susceptible de déclencher un large éventail de perturbations. Pour aggraver les choses, l’un des principaux négociateurs de l’UE a été testé positif pour le coronavirus, forçant une suspension temporaire des pourparlers.

Dans l’ensemble, il n’y avait pas grand-chose que les dirigeants pouvaient faire, mais se montrer courageux et insister sur le fait qu’ils faisaient de leur mieux.

«Le COVID-19 en Europe reste grave et préoccupant», a déclaré le président du Conseil, Charles Michel, lors d’une conférence de presse après le télé-sommet d’environ trois heures. « Nous ne pouvons pas baisser la garde », a-t-il ajouté.

Obstacles à venir

Michel et la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, ont cité une série d’obstacles pratiques dans la course à l’approbation, la fabrication et la distribution de vaccins, y compris la possibilité que certaines personnes ne veuillent pas les prendre.

« Un autre défi sera la communication », a déclaré Michel. «Le nombre de personnes se méfiant des vaccins augmente».

Michel a clos ses propos par un avertissement sur les vacances et un rappel du coût humain élevé de la pandémie. « Enfin, nous avons eu une discussion sur la levée des restrictions – nous devons tirer les leçons du passé et être prudents lorsque nous levons les restrictions », a-t-il déclaré. « Cela devrait être progressif et régressif. Nous voulons tous célébrer les fêtes de fin d’année, mais en toute sécurité. Sonnons la nouvelle année en toute sécurité. COVID-19 a des coûts humains dévastateurs. Il y a de la famille et des amis derrière tous les chiffres et statistiques. N’oublions jamais ça. »

Le Premier ministre belge Alexander De Croo a déclaré que les dirigeants étaient très préoccupés par les voyages de vacances.

« Plusieurs pays ont dit à Noël ce que j’ai déjà dit: nous devons être très prudents afin d’éviter une troisième vague à cause de Noël », a déclaré De Croo aux journalistes. « Il y a eu beaucoup de discussions sur la coordination européenne à ce sujet. Nous sommes inquiets pour les vacances de Noël, les vacances au ski et autres vacances. Il serait bon d’avoir une position européenne commune en raison des risques importants. Nous devrions essayer de nous coordonner à ce sujet. »

Von der Leyen, qui est médecin de formation, a décrit les difficultés liées à l’utilisation de tests antigéniques rapides, qui sont plus rapides mais moins fiables que les tests «PCR» sur écouvillon nasal qui nécessitent une évaluation en laboratoire des résultats. «De nombreux tests antigéniques rapides font leur apparition sur le marché», a-t-elle déclaré. « Tous n’ont pas la même qualité. »

Von der Leyen a également mis en garde les pays de l’UE contre l’utilisation d’un vaccin de fabrication russe, qui n’a pas encore reçu d’approbation de sécurité dans l’UE et pour lequel des données de test limitées ont été rendues publiques. Et elle a également souligné la nécessité de maintenir diverses mesures de verrouillage et de les lever lentement pour éviter une nouvelle vague de contagion.

« Nous avons tous appris de l’expérience de l’été, que la sortie d’une vague, dans ce cas la sortie de la première vague, est très difficile », a déclaré von der Leyen. « Et l’impact d’une levée trop hâtive des mesures a eu un très mauvais impact sur la situation épidémiologique en été et en automne. Par conséquent, cette fois, les attentes doivent être gérées. Nous ferons une proposition pour une approche graduelle et coordonnée de la levée des mesures de confinement. . Ce sera très important pour éviter le risque d’une nouvelle vague. »

Concernant la lutte budgétaire, Michel et von der Leyen ont tous deux laissé entendre que les opposants au mécanisme de l’État de droit causaient un retard inacceptable – même si von der Leyen a insisté, en réponse à une question, sur le fait qu’elle ne se sentait pas trahie ou soumise au chantage de la Hongrie et de la Pologne .

« Nous savons tous que des millions d’entreprises et de citoyens européens attendent la réponse au milieu de cette crise sans précédent », a-t-elle déclaré.

Rutte a déclaré sans ambages que la Hongrie et la Pologne devraient régler la situation. « Demandez à ces deux-là comment ils veulent le résoudre », a déclaré Rutte. Injectant un peu de philosophie et de poésie hollandaises, il a ajouté: « L’UE ne fonctionne pas de telle manière que vous puissiez écraser votre cigare corona, prendre une gorgée et attendre que les autres laissent les poulets rôtis voler dans votre bouche. «

Jacopo Barigazzi, Lili Bayer, Barbara Moens, Rym Momtaz et Hans Joachim von der Burchard ont contribué au reportage.