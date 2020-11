Le passage à Internet complique la fin des négociations sur le Brexit

Appuyez sur play pour écouter cet article

Les négociateurs du Brexit ont affirmé pendant des semaines qu’un accord était pratiquement à portée de main. Maintenant, les pourparlers sont devenus virtuels – après qu’un négociateur de l’UE ait été testé positif pour le coronavirus – mais il n’y a toujours aucun signe d’accord, a déclaré vendredi la Commission européenne aux ambassadeurs de l’UE.

Le passage à la négociation par vidéoconférence n’est que le dernier échec des pourparlers, et bien que les responsables aient déclaré que c’était plus un ennui que quelque chose de plus grave, il y a peu de marge d’erreur compte tenu du calendrier serré.

« Ce n’est certainement pas l’idéal », a déclaré un responsable de l’UE étroitement impliqué dans les négociations. « C’est mieux si l’on peut se regarder dans les yeux ou se promener dans les couloirs au lieu de parler via des écrans – en particulier dans la phase finale des négociations. »

Dans le même temps, le fonctionnaire a insisté sur le fait que « ce ne sera pas la chose qui fera ou casse ces négociations. Cela allait être difficile de toute façon. »

Vendredi, la Commission a informé les ambassadeurs de l’UE de l’état d’avancement des négociations, qui font déjà des heures supplémentaires.

Selon plusieurs fonctionnaires et diplomates de l’UE, le message était similaire à celui qu’ils entendent depuis un certain temps: il y a des progrès significatifs dans un certain nombre de domaines (et les négociateurs se rapprochent même d’un texte juridique), mais les lacunes ne sont que se rétrécissant lentement sur les questions fondamentales de la pêche, les soi-disant règles du jeu équitables – faire en sorte que le Royaume-Uni ne puisse pas saper le bloc après son départ – et la gouvernance de l’accord.

Il reste à espérer que les négociations pourront être finalisées rapidement « une fois que les décisions politiques nécessaires à Londres auront été prises », a déclaré un diplomate européen. Depuis des semaines, Bruxelles insiste sur le fait que la balle est dans le camp de Londres, et ce message a été répété par les diplomates après la réunion de vendredi.

« Les progrès dépendent d’un changement politique à Londres », a déclaré un autre diplomate européen. « Si Londres bouge, cet accord peut être conclu rapidement. Mais cela reste un gros si. »

Obtenir un accord sur toute la ligne

Alors que les négociations s’étendent à ce qui (encore une fois) a été qualifié de « semaine cruciale », les pays de l’UE craignent de plus en plus que le processus ne prenne trop de temps pour garantir que tout accord soit ratifié avant la fin de l’année. entrer en vigueur le 1er janvier.

Les ambassadeurs de l’UE ont donc été informés vendredi du calendrier et des options restantes pour la ratification. Il n’y a pas eu de nouvelle échéance fixe mentionnée, a déclaré le responsable de l’UE mentionné ci-dessus. « Nous sommes maintenant dans une phase où une ratification appropriée pour s’assurer que l’accord entre en vigueur dans toutes les langues le 1er janvier n’est plus possible. Cela signifie également que toutes les autres échéances sont devenues très fluides. »

Comme POLITICO l’a rapporté plus tôt cette semaine, les traducteurs de l’UE devraient obtenir les documents lundi pour commencer à travailler sur la traduction du texte d’un accord dans les 23 langues officielles de l’UE autres que l’anglais.

Demander aux chefs d’État et de gouvernement de l’UE et au Parlement européen d’approuver l’accord sans traduction dans toutes les langues pourrait créer des défis juridiques, voire retarder le processus à l’année prochaine si des fonctionnaires refusent de signer les documents en anglais uniquement, tout comme leur droit légal.

Le Parlement européen a également du mal à gérer le processus de ratification. Le groupe de coordination britannique du Parlement avait précédemment déclaré qu’un accord devrait être conclu avant la fin octobre afin d’avoir une discussion appropriée au sein des commissions du commerce et des affaires étrangères du Parlement. Les députés tentent de faire preuve de souplesse en ce qui concerne les délais, car ils préfèrent un accord à un scénario sans accord, mais ils veulent éviter de se contenter d’approuver sans discussion un accord aussi important.

Les ambassadeurs de l’UE ont donc discuté de l’entrée en vigueur provisoire de l’accord, ce qui donnerait au Parlement le temps au début de l’année prochaine de le ratifier. Certains responsables de l’UE suggèrent qu’il serait préférable de faire approuver un accord par toutes les institutions avant la fin de la période de transition pour montrer l’unité de l’UE sur le Brexit – mais cela reste à décider.

Dans les deux scénarios, un accord potentiel doit obtenir le feu vert de tous les pays de l’UE au Conseil, ce qui est un autre risque potentiel. Plusieurs pays de l’UE craignent que le négociateur en chef de l’UE, Michel Barnier, ne soit trop désireux de conclure un accord avec le Royaume-Uni et d’accepter un compromis pire pour le bloc qu’un scénario de non-accord.

Barnier se trouve maintenant dans une position difficile. La pression pour éviter un scénario falaise d’ici la fin de l’année augmente, car les négociateurs des deux côtés de la Manche préfèrent avoir un résultat négocié. Mais pour parvenir à cet accord, l’ancien ministre français doit éviter de franchir l’une des lignes rouges fixées par les 27 pays de l’UE, car n’importe lequel d’entre eux pourrait torpiller un compromis potentiel. Selon un autre diplomate de l’UE, la Commission a promis vendredi qu’elle travaillerait sur un retour d’information plus régulier aux pays de l’UE dans les prochains jours.

Bruxelles sait que son processus de ratification est compliqué et que Londres pourrait l’utiliser pour réduire le temps nécessaire afin d’obtenir un compromis européen. Mais les diplomates de l’UE insistent sur le fait que ses lignes rouges restent brillantes, la plus importante étant d’empêcher le Royaume-Uni de saper l’UE à l’avenir en convenant dès maintenant de règles du jeu équitables. Bruxelles dit qu’elle ne bougera pas en raison de la pression du temps et souligne que l’essentiel est que Londres a des choix politiques à faire.

Alors que ce jeu de poulet augmente les chances d’aboutir à un accord, les pays de l’UE poussent dans le même temps la Commission européenne à intensifier ses préparatifs sans accord. Les dirigeants belge, français et néerlandais ont demandé jeudi à la Commission de lancer son plan d’urgence pour un Brexit sans accord. « Nous ne pouvons pas continuer à espérer un bon résultat », a déclaré le Premier ministre belge Alexander De Croo aux journalistes. « Il y en a peut-être un, mais espérer seul ne suffit pas. »

Cette même demande a été faite par plusieurs pays de l’UE lors de la réunion de vendredi des ambassadeurs de l’UE, selon les personnes présentes. La Commission n’a toutefois pas indiqué qu’elle intensifierait ses préparatifs de non-accord.

Un porte-parole a déclaré que la Commission était « pleinement concentrée sur la conclusion d’un accord avec le Royaume-Uni » et que « si des mesures d’urgence sont nécessaires, elles seraient limitées et adaptées aux circonstances très spécifiques existantes et seraient adoptées en temps voulu pour garantir que nous entièrement préparé pour le 1er janvier. «

