La bataille aveugle de la Pologne contre le coronavirus

Il y a dix semaines, le nombre quotidien de cas de coronavirus en Pologne dépassait pour la première fois la barre des 1000. Ils ont augmenté depuis lors – dépassant 20 000 à la mi-novembre – et ses travailleurs de la santé sont sous le choc.

«Avant le coronavirus, au moins, je pouvais me reposer entre les appels», a déclaré à POLITICO Marcin Dobkowski, un ambulancier paramédical de 33 ans de Varsovie. « En ce moment, ça marche sans arrêt. »

Le contrat de Dobkowski exige qu’il travaille 192 heures par mois, en équipes de 24 heures interrompues par trois jours de repos. Mais avec le coronavirus décimant les ambulanciers paramédicaux à Varsovie, Dobkowski dit qu’il n’a qu’un jour de congé entre les quarts de travail.

« Beaucoup de mes collègues sont en panne avec le coronavirus ou en quarantaine, et nous devons couvrir plus d’appels sur une plus grande zone pour compenser moins de personnel », a ajouté Dobkowski.

Alors que le nombre de morts dans le pays a atteint un record cette semaine – atteignant 637 jeudi – l’alarme grandit selon laquelle le système de santé du pays est trop sous-financé et en sous-effectif pour lutter contre la pandémie. Selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), le nombre de patients hospitalisés a grimpé en flèche, passant d’environ 2 000 fin septembre à plus de 22 000 à la mi-novembre.

Dans le même temps, le gouvernement nationaliste, dirigé par le parti Droit et Justice (PiS), exclut un nouveau verrouillage après que le premier au printemps a paralysé l’économie, qui devrait maintenant se contracter entre 3% et 4% ce an.

La réaction du gouvernement a été l’introduction progressive de mesures de quasi-verrouillage, qui, selon les critiques, auraient dû être faites beaucoup plus tôt. Les restaurants et les pubs sont fermés sauf pour les commandes à emporter. Les écoles sont passées à l’enseignement en ligne uniquement, et les gymnases et les piscines sont également fermés.

Les rassemblements publics sont limités à cinq personnes seulement – une mesure que les autorités n’ont pas pu appliquer lors de manifestations de rue qui ont lieu presque tous les jours pour protester contre une décision de justice renforçant les règles sur l’avortement.

Au lieu de cela, le gouvernement vante de bonnes nouvelles chaque fois qu’il peut les trouver.

« Nous pouvons sourire un peu », a déclaré mardi aux journalistes le ministre de la Santé, Adam Niedzielski, après que la Pologne ait enregistré la troisième baisse quotidienne consécutive du nombre d’infections à 19.152 – pour voir les chiffres augmenter à nouveau dans les jours suivants.

Données troubles

Le problème est que le nombre quotidien de nouveaux cas en dit peu, voire pas du tout, sur la situation de la Pologne et vers où elle se dirige, déclare Krzysztof Pyrć, professeur de virologie moléculaire à l’Université Jagellonne de Cracovie.

Ce qui donne une idée – bien que pas jolie – c’est le pourcentage extrêmement élevé de tests positifs, ajoute Pyrć.

Souvent, cette part dépasse la moitié de toutes les personnes testées, ce qui donne à la Pologne l’un des taux de tests positifs les plus élevés au monde. Le seuil recommandé par l’Organisation mondiale de la santé pour des résultats positifs est de 5%.

« Nous ne connaissons pas la vraie image de l’épidémie parce que le pourcentage élevé de tests positifs nous indique essentiellement que de nombreux cas ne sont pas détectés », a déclaré Pyrć.

« Les tests sont l’un des outils clés pour contenir la pandémie, mais les stations épidémiologiques en Pologne ne peuvent tout simplement pas faire face à un nombre insuffisant de personnes et à des équipements vétustes », a déclaré Paweł Grzesiowski, qui conseille l’organisme autonome des médecins polonais, le NIL, sur la pandémie. « Le nombre réel de personnes infectées doit être au moins trois ou quatre fois, sinon plus, plus grand que les chiffres officiels. »

La pression exercée sur le système de soins de santé est le plus clairement ressentie sur le terrain.

Une station épidémiologique locale à Poznan a fait la une des journaux fin octobre après s’être plainte publiquement de la pénurie de personnel et des problèmes fondamentaux d’équipement et de fournitures

Pendant ce temps, les dizaines de milliers de nouveaux cas de coronavirus chaque semaine obstruent les hôpitaux polonais – avec des effets d’entraînement négatifs sur tous les patients, déclare l’ambulancier Dobkowski.

« Je ne peux pas m’empêcher de me sentir impuissant lorsque je réponds à un appel à un patient victime d’un AVC, qui aura certainement de gros problèmes pour se rendre à l’hôpital », a ajouté Dobkowski.

Des rapports affluent quotidiennement des stations d’ambulance polonaises et des hôpitaux de patients – coronavirus ou autres – transportés en ambulance d’un hôpital à un autre à la recherche d’un lit gratuit.

Dans un cas largement médiatisé, un patient âgé a quitté son domicile dans une ambulance, son équipage appelant frénétiquement les hôpitaux pour les trois heures suivantes à la recherche d’un lit. La recherche s’est terminée tragiquement lorsque l’homme est mort. Son cas a fait la une des journaux lorsque son fils, journaliste, a ensuite écrit à ce sujet dans un essai émouvant.

« Un jour, il nous a fallu 10 heures pour amener un patient COVID-19 à l’hôpital », a déclaré un ambulancier de Cracovie, s’exprimant sous couvert d’anonymat. «Mais ce n’est pas seulement nous qui allons là-bas, évidemment. Avec le nombre de cas en augmentation, il vous suffit d’attendre que votre patient s’aggrave.

« Le nôtre était sous oxygène, mais heureusement, nous avons passé l’attente. J’ai entendu parler d’autres qui ne l’ont pas fait », a-t-il ajouté.

Une réponse confuse

Des cas comme celui-ci ne cessent de s’ajouter aux statistiques sur les coronavirus de la Pologne. À ce jour, près de 800000 personnes ont contracté le virus et 12088 sont décédées – un quart de celles-ci en novembre seulement.

La situation est bien loin de l’été, lorsque le Premier ministre Mateusz Morawiecki a proclamé que «le virus est en retrait». En juillet, lui et d’autres dirigeants du parti ont encouragé les gens – en particulier les personnes âgées – à voter à l’élection présidentielle qui a vu Andrzej Duda, soutenu par le PiS, remporter une courte victoire.

Le temps chaud de l’été n’a vu en moyenne que quelques centaines de nouveaux cas et un nombre de morts d’environ 30 par jour. Les faibles chiffres ont contribué à un mépris généralisé des mesures de sécurité telles que le port de masques.

Mais le temps plus frais, la décision du gouvernement de rouvrir les écoles en septembre et sa réticence à fermer à nouveau les bars et les restaurants ont tous alimenté l’épidémie de nouveaux cas à l’automne.

Certains soulignent le fait que les cas semblent se stabiliser comme un signe potentiellement encourageant. Pour Pyrć, c’est un signal que «les effets des restrictions se manifestent peut-être maintenant».

« Cependant, avec un nombre de cas aussi élevé, nous ne pouvons plus appliquer un système de test et de traçabilité véritablement de masse », a-t-il averti. « Nous devons nous concentrer sur le dépistage des personnes appartenant à des groupes à risque et de celles qui risquent de contracter et de propager le virus, comme les enseignants et les médecins. »

Dobkowski, pour sa part, est sceptique.

«Nous ne sommes même pas testés – et il me semble que personne ne veut vraiment cela», a-t-il déclaré, «parce que nous sommes essentiels».

