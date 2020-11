Miriam Lord: Unité et but commun à la pelle mais pas pour le combat de Covid

L’Irlande est le deuxième meilleur petit pays au monde dans lequel combattre Covid.

Mais est-ce que quelqu’un donne un Finn volant?

« On se rendrait à peine compte qu’avec la tension autour du lieu et les attaques et les critiques et les distributions et ainsi de suite », grommela le Taoiseach. «L’essentiel» est que l’Irlande a réalisé la deuxième meilleure performance de la deuxième vague en Europe, seule la Finlande obtenant un meilleur résultat.

Micheál Martin pense que c’est franchement Finntastic et bravo à tout le monde pour avoir fait l’effort, nous avons été géniaux.

Eh bien, presque tout le monde, c’est pourquoi il faut rester vigilant.

Le Taoiseach a rappelé au Dáil ce qui s’est passé lorsque le pays s’est lentement rouvert pendant l’été après le premier verrouillage.

« Les restrictions ont été levées, certaines choses se sont produites … Et vous le savez tous, » dit-il avec insistance, essayant de réprimer un sourire narquois. «Vous le savez tous en ce qui concerne certains endroits. Certains événements. »

À quoi pouvait-il se référer?

Probablement Golfgate.

Avant le débat du soir sur Covid-19 et ce qui pourrait suivre, Micheál était frustré par le manque de crédit pour notre réponse à la pandémie ces dernières semaines. Ce serait bien d’entendre quelques remarques positives pour un changement, avec la Finlande et l’Irlande en haut de la carte des étoiles d’or de Covid.

«Est-ce que quelqu’un le reconnaîtra?»

En vain, Micheál a supplié une opposition au visage de pierre beaucoup trop occupée à se disputer pour une dispute sur le mystère d’Helen McAbsEntee pour se donner la peine de l’applaudir dans le dos.

Alors le Taoiseach se répondit.

«Je pense que cela doit être reconnu», dit-il en haussant les épaules.

Ce n’est pas le cas, ont répondu les sept courants d’opinion politique à travers le parquet, dans une manifestation très rare d’une unité complète et d’un objectif commun.

Ils n’ont cessé de dire que ce qu’il faut reconnaître, c’est pourquoi le Taoiseach et son ministre de la Justice font une telle chanson et danse à propos d’une déclaration autonome du ministre au Dáil sur une question sur laquelle ils continuent d’insister est simple et claire. -cut et un modèle de bonnes pratiques. Et pourquoi le Micheál Martin, normalement d’humeur égale, est si en colère contre leur insistance pour qu’Helen McAbsEntee entre dans la chambre conformément à une procédure établie de longue date pour répondre aux questions sur le processus – pas sur les personnalités – impliquées dans la récente sélection de notre plus récent Supreme Juge de la cour.

C’est la deuxième semaine qu’ils font pression sur le refus du gouvernement de demander au membre du Cabinet concerné de rendre compte de ses actions ministérielles au Dáil lorsque l’opposition l’y oblige.

Soigneux

Ce n’est pas que McAbsEntee ne veuille pas donner de réponses, le Fianna Fáil Taoiseach a minutieusement expliqué en son nom, c’est parce que le «format» demandé par ses collègues parlementaires n’est pas acceptable. Le gouvernement souhaite utiliser les questions hautement contrôlées soumises à l’avance avec peu de place pour le format de suivi des questions ministérielles de routine. L’opposition n’en a, à juste titre, rien de tout cela.

Pendant près de 90 minutes, au début de la semaine du Dáil, Micheál a été soumis à une attaque soutenue de la part des chefs de tous les principaux partis d’opposition, des chefs des différents groupements indépendants et de divers autres DT de l’autre côté de la chambre qui étaient également déterminés à voir McEntee assumer la responsabilité de son mémoire et faire face à ses pairs.

Pourquoi pas?

Tout au long de la tempête des questions et de l’ordre du jour des dirigeants, le chef du Fianna Fáil est resté fidèle à sa faible défense de son ministre du Fine Gael et des événements qui se sont déroulés pour la plupart sous la surveillance du Fine Gael alors qu’il n’était pas encore Taoiseach. Il a continué à s’accrocher à sa pièce la plus solide de flotsam politique: que Séamus Woulfe a été nommé à la Cour suprême sur «recommandation» du Conseil consultatif des nominations judiciaires (JAAB) qui est présidé par nul autre que le juge en chef et comprend «les présidents des quatre cours »et d’autres sommités juridiques.

Il oublie sans cesse que les trois juges en exercice qui ont envoyé des manifestations d’intérêt ne peuvent pas postuler par l’intermédiaire du JAAB (bien qu’il n’en ait pas été informé de toute façon), et qu’il ne savait pas non plus si des noms de candidats potentiellement appropriés avaient été soumis par des tiers.

Après avoir été complètement brutalisé par une opposition clairement déterminée à faire adhérer le gouvernement à la procédure, Micheál les a tous déconcertés en déclarant avec optimisme: «Il n’y a pas, en fait, de gros problème ici en termes de nomination du juge Woulfe.

Ils n’étaient pas d’accord. Et plus le Taoiseach tient à soutenir l’étrange refus de son ministre de s’attaquer à un problème qui, selon ses propres termes, n’est «en fait pas grand-chose», plus il rend suspect ce rendez-vous apparemment routinier.

Rebuffed

Mary Lou McDonald, Alan Kelly et Róisín Shortall ont mené la charge, promettant que la demande légitime de l’opposition pour une session autonome ne sera pas rejetée par le gouvernement. Ils étaient solidement et solidement soutenus par Paul Murphy, Peadar Tobin, Mattie McGrath, Thomas Pringle, Pádraig Mac Lochlainn, Duncan Smith, Martin Kenny et Michael Healy-Rae, représentant toutes les nuances du spectre politique.

«Vous créez le précédent le plus dangereux que j’ai vu dans cette Chambre depuis que je suis ici», a déclaré Kelly.

«Nous nier la responsabilité en protégeant le ministre McEntee», a accusé Shortall.

«Je ne peux pas comprendre, pour ma vie, pourquoi vous continuez à bloquer le travail parlementaire légitime», s’est étonné McDonald, se rappelant comment il a «mené la charge» pour une telle responsabilité en 2017 lorsqu’un ancien procureur général a été nommé à la Cour d’appel. .

«Vous faites du noir à la Chambre», rugit Mattie McGrath, fustigeant plus tard «le Taoiseach le plus faible et le plus inepte que j’aie jamais rencontré … Oh, et au fait, de la compassion pour dimanche aussi. (Cork a perdu contre Tipp lors de la finale de Munster Football).

Michael Healy-Rae a rappelé à Micheál que lorsque vous êtes dans un trou, vous devriez arrêter de creuser et lui a demandé de « céder » et « vous savez dans votre cœur et votre âme » que les dirigeants n’abandonneront pas et « vous n’êtes pas va gagner ».

Thomas Pringle a résumé l’idée que le Taoiseach agissait hors de son caractère. S’il était toujours dans l’opposition, « Leo se tiendrait là-bas en disant ‘oh non, non, non, non, non’ et vous diriez ‘oh oui, oui, oui, oui, oui!' »

Même Micheál a ri. Il a eu la blague.

Il y a eu un soupçon de bravade lorsqu’il a dit à Paul Murphy que le dernier ministre traîné à la Chambre était le Tánaiste, «et je ne pense pas que vous ayez posé un gant sur qui que ce soit.

Cette controverse n’a aucun sens s’il n’y a rien à cacher.

Cela semble être une étrange colline sur laquelle choisir de mourir alors qu’une heure ou deux à la Chambre la semaine dernière aurait fait l’affaire.

À moins que, pour une raison inconnue, ils ne puissent pas prendre le risque?

C’est loin d’être fini.