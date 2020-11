La Commission européenne a appelé mardi les pays de l’UE à mieux intégrer les migrants dans la société européenne et a publié un nouvel ensemble de lignes directrices et d’objectifs d’intégration dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la santé et du logement.

Le plan visait au moins en partie à aider les pays membres alors qu’ils s’engagent dans des discussions difficiles sur une refonte générale de la politique d’asile de l’UE, mais à bien des égards, il a mis en évidence pourquoi la question est si difficile et qu’un accord ne sera probablement pas trouvé de si tôt. .

Les lignes directrices, appelées «Plan d’action pour l’intégration et l’inclusion 2021-2027», décrivaient comment les pays, avec l’aide de fonds européens, peuvent chercher à réduire la discrimination et à offrir des voies d’accès plus faciles à la société européenne pour les migrants nouvellement arrivés – en promouvant, par exemple , l’acquisition de la langue locale et la reconnaissance plus rapide des compétences professionnelles des migrants à la recherche d’un emploi.

«Près de 40% sont surqualifiés pour le travail qu’ils exercent», indique le rapport, soulignant les avantages sociaux potentiels des migrants. «Nous ne pouvons pas nous permettre de gaspiller ce potentiel. Dans le même temps, près d’un cinquième des migrants n’ont qu’une éducation primaire et ont besoin d’un soutien supplémentaire. »

Contrairement à un plan d’action similaire de 2016, qui ne couvrait que les ressortissants de pays tiers, la nouvelle proposition s’adresse à la fois aux migrants réguliers et aux citoyens de l’UE issus de «l’immigration» (une expression qui fait référence aux personnes ayant obtenu la citoyenneté de l’UE par naturalisation ainsi qu’aux premières- citoyens d’une génération née dans l’UE de parents migrants).

Mais si le nouveau plan se veut plus expansif, il ne va pas plus loin en cherchant à imposer des politiques aux pays de l’UE et reste en grande partie un ensemble de recommandations non contraignantes.

« Il est impossible que cela fonctionne si Bruxelles imposant une obligation d’inclusion et d’intégration », a déclaré la vice-présidente de la Commission, Margaritis Schinas, qui détient le portefeuille de « promouvoir notre mode de vie européen », lors d’une conférence de presse pour annoncer le rapport. «Ce ne serait pas la bonne recette.»

« Ce que nous faisons, c’est d’être très précis, très complet, très médico-légal, je dirais, dans l’identification des plans d’action concrets qui doivent être mis en œuvre dans les années à venir, la plupart sur des domaines spécifiques », a déclaré Schinas. «Ce n’est pas un arbre de Noël. Nous ne proposons pas d’intégrer tout le monde sur tout. »

Un diplomate de l’UE a décrit le plan d’action comme «probablement la forme de législation la plus faible que la Commission puisse présenter».

En développant la refonte plus large de la politique d’asile, le soi-disant pacte migratoire, la Commission a également mis l’accent sur une approche volontaire de la solidarité, et la présidence allemande du Conseil de l’UE espérait enfin parvenir à un accord politique unanime sur au moins certaines parties de la proposition, car un accord a échappé au bloc depuis la crise migratoire de 2015 a révélé de profondes divisions.

Dans ce plan plus large, la Commission a supprimé les précédentes propositions de système obligatoire de redistribution des demandeurs d’asile, longtemps favorisées par les pays du sud comme l’Italie et la Grèce, mais farouchement opposées par les pays membres d’Europe centrale tels que la Hongrie et la Pologne.

Mais l’approche plus volontaire n’a pas encore abouti à une percée car les diplomates sont sceptiques quant au fait que pendant la présidence allemande, il y aura un accord sur autre chose qu’un calendrier pour les négociations futures.

En réaction au plan d’intégration de la Commission, les diplomates ont souligné qu’il n’y avait techniquement aucun lien juridique entre le pacte migratoire et le plan d’action d’intégration. Et certains diplomates ont également déclaré qu’il ne devrait y avoir aucun lien politique, pour éviter de rendre la discussion sur l’asile plus difficile – en partie en mettant en évidence les attitudes très différentes à l’égard des nouveaux arrivants par les décideurs nationaux.

Schinas, cependant, a déclaré qu’il y avait clairement un lien. «Ce que nous présentons aujourd’hui est quelque chose qui contribuera à faciliter l’adoption du pacte», a-t-il déclaré. «Nous avons besoin, sur les politiques migratoires européennes, de moins de drame et d’une gestion plus efficace», a-t-il déclaré, ajoutant «très souvent ceux qui veulent torpiller… un accord européen sur les politiques migratoires utilisent des questions telles que l’inclusion, l’intégration, la sécurité, le terrorisme, la radicalisation, pour annuler le récit principal. »

Les experts ont déclaré que la Commission se heurterait à un obstacle de taille pour convaincre les capitales d’adopter ses recommandations sur l’intégration. «Le prochain défi sera de s’assurer que, cette fois, il bénéficie du plein soutien des États membres, qui sont ultimement responsables des lois et des politiques d’intégration à l’intérieur de leurs propres frontières», a déclaré Imogen Sudbery, directeur des politiques et du plaidoyer pour l’Europe à la Comité international de sauvetage.