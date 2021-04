Mon temps sur les mers hantées d’Europe

Mathilde Auvillain est journaliste et ancienne attachée de presse du navire de sauvetage MV Aquarius.

Les souvenirs reviennent comme des corps noyés en mer.

En octobre 2016, j’ai rejoint l’équipage d’un navire de sauvetage civil patrouillant en Méditerranée centrale. Nous faisions partie d’une «flottille humanitaire» de navires privés à la recherche de migrants perdus en mer, en réponse à une décision des dirigeants européens de remplacer Mare Nostrum flotte de sauvetage militaire avec une opération dirigée par Frontex, l’agence de sécurité aux frontières de l’Union européenne.

Je m’étais porté volontaire pour être l’officier de liaison avec les médias sur l’un des navires, l’Aquarius. La mission avait deux principes fondamentaux: sauver des vies et témoigner. En tant que responsable des médias, mon travail consistait à attirer l’attention du monde sur la crise en cours.

Je l’ai fait pour être à la hauteur de mes valeurs et de mes responsabilités en tant que citoyen européen. En tant que journaliste, j’avais couvert le naufrage de Lampedusa en 2013, au cours duquel 360 réfugiés ont perdu la vie en tentant de passer de la Libye à l’Italie. L’image de centaines de cercueils alignés dans un hangar me reste à l’esprit, tout comme l’odeur âcre des corps retrouvés en mer. «Cela ne devrait plus jamais se reproduire. L’Europe ne peut fermer les yeux », avait déclaré à l’époque le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso.

Nous sommes maintenant en 2021. Malgré les paroles de Barroso il y a sept ans, des épaves comme Lampedusa se sont produites encore et encore, et l’Europe a fermé les yeux. La dernière tragédie a eu lieu il y a quelques jours à peine, le 22 avril, après qu’un navire transportant 130 personnes a chaviré au large des côtes de la Libye.

* * *

Un capitaine de l’Aquarius m’a dit un jour que la mer Méditerranée peut être particulièrement dangereuse, car les vents et le temps peuvent changer rapidement de manière inattendue.

Une tempête d’un autre type a frappé notre flotte en 2017: une campagne médiatique des gouvernements européens pour discréditer les navires de sauvetage des ONG. Je l’ai regardé se dérouler étape par étape. Des ONG précédemment saluées comme des «anges de la mer» se sont retrouvées accusées de crimes, dont la traite des êtres humains. Les séquences de sauvetages ont été grossièrement manipulées dans des émissions de télévision ou des clips Web. Les faits ont été déformés pour salir la flotte de sauvetage, et même des organes de presse réputés n’ont souvent pas réussi à déceler les incohérences révélatrices des accusations. Les politiciens exploitaient la souffrance des êtres humains vulnérables à leurs propres fins.

Au fur et à mesure que les histoires de navires de sauvetage civils proliféraient, ma mission est passée de la fourniture d’informations à la lutte contre la désinformation.

C’était un combat difficile. Il a également été truqué: nous savons maintenant que certaines des revendications les plus fortes contre la flotte d’ONG provenaient de personnes et d’organisations qui écoutaient illégalement les téléphones des journalistes et des avocats.

Cela signifiait en partie que ce que nous faisions fonctionnait. Les campagnes de dénigrement ont confirmé l’efficacité de la flotte en tant que témoin. Les accusations de crimes et de scandales dans la flotte des ONG ont été conçues pour détourner l’attention des médias de l’histoire principale: que des années après Lampedusa, des personnes vulnérables étaient toujours poussées vers la mer, dans des bateaux qui fuyaient, par des criminels, soit pour mourir silencieusement dans les vagues. , ou être intercepté et ramené en Libye – illégalement – par les garde-côtes libyens financés par l’UE.

Alors que la flotte des ONG diminuait, bloquée au port par une action administrative après l’autre, l’UE a également réduit ses propres opérations de sauvetage. Les garde-côtes italiens et l’opération militaire européenne EUNAVFOR MED, qui avaient collaboré sous le nom d’Opération Sophia, ont retiré leurs navires de la Méditerranée centrale. L’opération Themis de Frontex a été réduite aux seuls vols de surveillance. Alors que les navires de sauvetage se retiraient, la tragédie humaine en cours a disparu à la fois des radars au large et des fils de presse. L’Europe avait de nouveau fermé les yeux.

Quelques navires d’ONG ont réussi à reprendre la mer. Mais les ONG et quelques navires commerciaux ne peuvent assumer l’obligation légale et morale de secourir toutes les personnes en détresse en Méditerranée. Jusqu’à présent, 350 personnes seraient mortes cette année en Méditerranée centrale.

Les ONG peuvent faire ce qu’elles peuvent en Méditerranée même, mais les quelques navires de sauvetage civils disponibles ne feront jamais assez de différence face à l’immensité du problème en mer ou au cynisme qui a pris racine en Europe. J’ai quitté la mer, mais je n’ai pas fini de me battre pour le changement. La bataille doit maintenant basculer vers la terre, vers les halles du pouvoir à Bruxelles et dans les capitales européennes. Il est temps que les gouvernements interviennent et arrêtent les mourants.

Le week-end dernier, une photo du dernier naufrage, d’un être humain noyé accroché à un anneau en caoutchouc, a été publiée dans les journaux et sur les réseaux sociaux. Je n’ai pas pu dormir à cause de cette photo, sachant que ce corps a été laissé flottant là-bas, et la famille de cette personne ne saura jamais qu’il n’a pas réussi. L’ONG qui a photographié le corps, SOS Méditerranée, affirme que les Libyens étaient censés récupérer le corps, mais que les Libyens ne se sont jamais présentés, ni pour répondre à l’appel de détresse, ni pour récupérer le corps. Cette âme a été laissée flottante, non enterrée. Cela m’a rappelé, avec amertume, tous les cadavres que j’ai vus pendant mon séjour à bord de l’Aquarius, et comment il y avait presque à chaque fois un service au débarquement.

Sept ans après les promesses de Lampedusa, la mer est devenue un dangereux trou noir où notre humanité est engloutie. Loin de nos yeux, sinon de nos côtes, les corps de ceux qui se sont noyés ne seront probablement jamais retrouvés et leur identité ne sera jamais connue. Ils ne reposeront pas en paix sur les fonds marins, mais pour l’éternité sur nos consciences.