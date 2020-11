Anti-masques: «  Servez-les et sortez-les le plus rapidement possible  »

Criodán Ó Murchú, employé de la station-service, n’est «pas activement encouragé» à imposer le port du masque. «Il y a à peine deux ou trois jours, un homme est entré sans masque et a dit qu’il souffrait d’un problème de santé.

«J’ai dit: ‘D’accord, si vous en avez la preuve, ça va.’ Ils ont juste explosé et sont devenus très bouleversés et furieux et m’ont menacé de poursuites judiciaires. Alors j’ai simplement épelé mon nom lentement pour son avocat », a-t-il déclaré au europe-infos.fr.

M. Ó Murchú, qui mesure 1,80 mètre et pratique les arts martiaux, a déclaré que de telles rencontres ne le préoccupaient pas trop. «Mais ensuite, je pense à mes collègues qui sont des femmes de cinq pieds et 50 ans.

«Après huit heures, lorsque la coutume meurt vraiment, je ne penserais pas à demander à quelqu’un de mettre un masque parce que vous ne faites que demander des ennuis», a déclaré Ó Murchú, de Mullingar, qui attend de commencer une maîtrise en chimie. .

Des mois après le début des restrictions de Covid-19 et à la veille de la réouverture, il y a des signes que les militants anti-masque exploitent la confusion entourant la législation sur l’égalité pour éviter de porter des masques, s’appuyant sur un langage vague dans les règlements introduits en juillet et août.

Curieusement, le problème touche plus les commerces que les transports en commun, où les masques sont obligatoires depuis juillet. «Ce n’est pas quelque chose qui se prépare vraiment», a déclaré l’organisateur du secteur des transports de Siptu, John Murphy.

Mardi dernier, aux heures de pointe, il y avait une conformité presque totale sur les tramways Luas et les bus Dublin empruntés par l’europe-infos.fr, où la grande majorité s’est conformée à l’embarquement et pendant le voyage.

Conformité du transport

Sur un Luas de la Ligne Rouge voyageant hors du centre-ville, 41 passagers adultes sur 42 portaient un masque. La seule exception était une Dublinois d’âge moyen qui gardait un masque dans son sac.

«Mais ensuite, quand ils s’en vont, je le retire», dit-elle. «Je n’y adhère pas du tout. Ce n’est qu’un stratagème pour que le gouvernement nous contrôle. J’ai fait des recherches là-dessus.

Ceux qui s’opposent aux masques par principe, et non pour des raisons médicales ou pour d’autres raisons acceptables, prétendent être victimes de discrimination. Les tactiques fonctionnent souvent; de nombreuses entreprises ont demandé au personnel de ne pas affronter les gens.

«Servez-les. Servez-les et faites-les sortir le plus rapidement possible », a déclaré Vincent Jennings, directeur général de la Convenience Stores and Newsagents Association (CSNA),« Je déteste ça avec passion, mais je sais qu’autrement nous nous laissons trop ouvert à quelqu’un qui pense ‘J’ai moi-même une belle action en justice ici.’ »

Les détaillants serviront généralement les clients qui refusent de porter un masque «parce que l’alternative est d’entrer dans un conflit potentiel», a déclaré Arnold Dillon, le directeur de l’organisme de représentation Retail Ireland.

Tesco partage le même point de vue, affirmant qu’il rappelle aux clients leur obligation de porter un masque facial à travers des panneaux et des annonces Tannoy, mais «ce n’est pas notre rôle de faire appliquer ces réglementations».

Les masques sont devenus obligatoires dans les magasins en août. Cependant, la responsabilité incombe à l’acheteur, a déclaré le ministère de la Santé. Les entreprises n’ont pas l’obligation d’appliquer la règle, mais devraient prendre des «mesures raisonnables» pour dialoguer avec les clients.

Personne n’a été accusé de ne pas avoir porté de masque. La semaine dernière, le gouvernement a introduit un système d’amendes sur place pour non-port de masque, à partir de 80 € pour une première infraction. Cependant, la Garda attend toujours des réglementations supplémentaires avant de mettre en œuvre le nouveau système.

Certains anti-masques recherchent délibérément la confrontation, puis téléchargent des vidéos sur les réseaux sociaux: «J’ai vu cela se produire un peu», a déclaré Jennings. Heureusement, dit-il, ils reçoivent très peu de soutien lorsqu’ils le font.

Allégations de discrimination

Maintenant, ils ont commencé à imprimer et à distribuer des «formulaires d’exemption de masque». Plus tôt ce mois-ci, la manifestante anti-masque Dolores Webster a distribué 500 documents de ce type, affirmant que le refus de services aux non-porteurs de masque est une violation de la loi de 2010 sur l’égalité (une loi qui n’existe pas dans les statuts irlandais).

Un jour plus tard, un activiste anti-masque est entré à Supervalu à Ballymun avec un avis similaire. Un membre du personnel lui a offert un masque gratuit et l’a exhorté à le porter pour protéger les autres clients. L’homme a refusé et a accusé le travailleur de discrimination à son égard, selon des images mises en ligne.

L’homme a affirmé qu’il avait ensuite été arrêté pour ne pas porter de masque. Un porte-parole de la Garda a déclaré qu’il avait été arrêté pour infraction à l’ordre public.

Le problème, a déclaré Vincent Jennings, est que la législation irlandaise est vague, permettant des exemptions pour les enfants, les personnes handicapées mentales ou physiques et les personnes pour qui le port d’un masque provoquerait une «détresse grave».

Cette troisième catégorie est trop large, a-t-il soutenu: «C’est ce qui est utilisé par la brigade anti-masque. Ils disent que «la détresse extrême» est un handicap. Et le ministère de la Santé ne me donnera pas une réponse claire pour savoir si c’est le cas ou non. »

Malgré les inquiétudes des propriétaires d’entreprise, il est peu probable que de tels arguments tiennent la route devant les tribunaux, selon l’avocate en droit de l’égalité, Claire Bruton. Elle a dit que les demandeurs potentiels devraient avoir une condition médicale qui répond à la définition légale du handicap.

«S’il n’y a pas de preuve du handicap, je pense qu’il serait difficile pour un plaignant d’établir un handicap devant la Commission des relations de travail dans une réclamation en vertu des lois sur l’égalité de statut», a-t-elle déclaré. Une allégation de «détresse grave» ne compterait pas.