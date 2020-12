L’accord sur le Brexit est un choix entre un rocher et un endroit dur

Accord ou pas d’accord, le Brexit ne disparaîtra pas de sitôt. La seule chose à décider dans les prochains jours est la différence entre un Brexit très dur ou un Brexit très dur.

Pour le Royaume-Uni, cela signifie une perturbation des échanges, des coûts plus élevés et plus de bureaucratie pour les exportateurs et les importateurs, moins d’emplois, moins de taxes pour le chancelier de l’Excehquer et bien d’autres choses encore. Pas très utile à l’Irlande, même si un accord serait le bienvenu.

Tout cela, bien sûr, est familier, ainsi que l’idée que l’économie du Brexit n’avait pas beaucoup d’importance pendant le référendum et n’a pas d’importance du tout aujourd’hui.

Comme une tumeur incurable, le Brexit a grandi et s’est métastasé. Le parti conservateur au pouvoir n’est qu’une victime: sa transformation en une version intégriste du parti Brexit est presque complète. Tout ce qui manque, c’est Nigel Farage en tant que Premier ministre.

Le politologue Robert Peston a publié cette semaine un graphique montrant l’incidence de Covid-19 pendant le verrouillage en corrélation avec les votes de l’UKIP aux élections générales de 2015.

Je pense que c’était une blague sur la corrélation par rapport à la causalité. Si vous êtes un anti-vaxxer, nous pouvons probablement prédire de quel côté de la fracture Brexit vous mentez. Le Brexit définit presque tout.

Conséquences

Je le répète: cela n’a rien à voir avec l’économie. Le Brexit a des conséquences économiques mais elles ne sont pas pertinentes pour le débat; leur impact sur la vie des gens est une autre affaire.

La querelle sur la pêche et la mystérieuse absence de services financiers en sont les meilleurs exemples.

Il y a environ 12 000 personnes directement employées dans le secteur de la pêche, dont environ 20 pour cent à temps partiel.

20000 autres sont employés dans la transformation du poisson, une entreprise avec un chiffre d’affaires de 3,1 milliards de livres (3,4 milliards d’euros). Plus de 60 pour cent des employés en traitement sont des immigrants.

La pêche (et l’aquaculture) représente environ 0,02 pour cent du Royaume-Uni. économie, mesurée par la valeur ajoutée brute, soit 466 millions de livres sterling. (Presque tous les rapports des médias sur les négociations sur le Brexit indiquent que ce chiffre est de 0,1 pour cent. Je ne sais pas pourquoi. De toute façon, nous ne parlons pas d’un grand secteur de l’économie britannique).

La plupart des poissons capturés par les bateaux britanniques sont exportés – le mauvais type de poisson pour les goûts britanniques apparemment. La plupart des poissons consommés au Royaume-Uni sont importés.

Les tarifs commerciaux, en particulier ceux sans accord, dévasteraient ces exportations et importations. Il n’y a pas assez de bateaux ou d’installations de transformation au Royaume-Uni pour traiter tous les poissons capturés dans les eaux britanniques.

La Grande-Bretagne veut garder plus de poissons pêchés sur son littoral. D’où l’importance du poisson lors des négociations sur le Brexit. L’absence totale de services financiers dans les négociations révèle, on présume, l’indifférence britannique aux implications pour la banque et l’assurance.

Les services financiers emploient environ 1,1 million de personnes. C’est environ 34 fois ceux qui sont employés dans la pêche, au sens large. Le financement représente 7% de l’économie, soit près de 140 milliards de livres.

Sur cette mesure, le financement est 300 fois plus important que la pêche. Le multiple de valeur économique massivement plus élevé – par rapport au multiple de l’emploi – est la preuve de la productivité relative des services financiers.

Ordre de grandeur

La valeur ajoutée par personne en finance est de plusieurs ordres de grandeur supérieure à celle de la pêche. Ce n’est pas grand-chose en ces jours de déficits budgétaires Covid-19, mais les services financiers contribuent également à environ 30 milliards de livres sterling par an en impôts.

Les estimations varient, mais le Brexit a déjà transféré 7500 emplois du secteur bancaire britannique vers l’UE. Il y aura plus. Nous ne le saurons pas avant longtemps, mais nous pourrions bien finir par perdre plus d’emplois dans la finance qu’il n’en existe actuellement dans l’industrie de la pêche.

Accompagner ces emplois est un exode de vraies affaires. De nombreuses activités qui font rarement la une des journaux évoluent, en grande partie en raison de la position ferme de l’UE envers les affaires à Londres.

Nous ne savons peut-être pas grand-chose sur les swaps et la compensation des dérivés OTC, mais beaucoup d’argent circule, ainsi que ces emplois.

Ce n’est pas pour rien que certains se demandent si le début du mois prochain verra une sorte d’anti big bang pour la City de Londres.

Le big bang original a été inspiré par les réformes du marché Thatcherite en 1986 qui ont entraîné une explosion de l’activité financière et de l’emploi. Cette révolution est-elle sur le point de faire marche arrière?

C’est bizarre, les grandes innovations inspirées de Thatcher – comme le marché unique – sont enterrées par ses descendants conservateurs.

Négociations

Quiconque pense que l’économie devrait avoir de l’importance pour les négociations sur le Brexit se demandera comment tout cela s’est passé. Quiconque se rend compte de l’importance de l’économie comprendra.

Il est possible d’être émotif à propos de la pêche. Il est difficile d’avoir un sentiment chaleureux et flou sur les banquiers.

Peut-être que c’est finalement une punition pour les péchés de la crise financière. Cela n’aide pas que la plupart des entreprises de services financiers se trouvent à Londres, qui vote Remain, un endroit que le gouvernement conservateur semble mépriser.

Les estimations officielles du coût du non-accord s’élèvent à 2 pour cent du PIB l’année prochaine et à 1,75 pour cent en 2025. C’est un coup de 40 milliards de livres en 2021.

Qu’ils concluent un accord ou non, le fait qu’ils étaient prêts à courir ces risques pour la pêche en dit long sur la politique actuelle.

L’économie compte, mais seulement en termes de politique. Les conséquences se répercuteront-elles jamais sur la politique? Ce n’est que lorsque le cancer peut être guéri. Pas de vaccin pour celui-là.