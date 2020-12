Questions et réponses sur les voyages en Grande-Bretagne: ce que vous devez savoir sur les vols, les ferries et le rapatriement

Comment le gouvernement irlandais gère-t-il la nouvelle souche plus virulente de Covid-19 détectée au Royaume-Uni?

Dimanche soir, le gouvernement a annoncé une interdiction totale des vols en provenance de Grande-Bretagne pendant au moins les 48 heures suivantes, les mesures les plus strictes prises à ce jour en ce qui concerne les voyages internationaux.

«Le Taoiseach, le Tánaiste, le ministre des Transports et le ministre de la Santé ont eu des discussions approfondies dimanche et ont annoncé que dans l’intérêt de la santé publique, les Britanniques, quelle que soit leur nationalité, ne devraient pas se rendre en Irlande, par avion ou par mer. », A déclaré le gouvernement dans un communiqué.

Cela signifie que tous les voyages en provenance de Grande-Bretagne, à l’exception des travailleurs de la chaîne d’approvisionnement, seront interdits par arrêté du ministre de la Santé Stephen Donnelly à partir de minuit. L’interdiction s’appliquera à la fois aux vols et aux ferries. Les voyages entre la République et l’Irlande du Nord seront toujours autorisés, mais les gens doivent être fortement déconseillés.

L’interdiction doit durer 48 heures pour donner au Cabinet le temps de se réunir mardi pour discuter de la question en détail. On s’attend à ce que l’interdiction soit prolongée sous une forme ou une autre.

Les avions et les ferries circuleront-ils toujours?

Tous les vols doivent cesser pendant les prochaines 48 heures et probablement au-delà. Les compagnies aériennes ont déjà été informées de l’interdiction.

Les ferries continueront de fonctionner pour maintenir les chaînes d’approvisionnement ouvertes. Cependant, ceux-ci ne transporteront pas de passagers ordinaires. Les seules exceptions à l’interdiction sont les travailleurs essentiels de la chaîne d’approvisionnement tels que le personnel des navires et les chauffeurs de poids lourds.

Il n’y a aucune disposition pour d’autres «voyages essentiels», ce qui signifie que les personnes voyageant pour des raisons professionnelles ou humanitaires sont incluses dans l’interdiction.

Cela affectera des milliers de résidents irlandais britanniques prévoyant de prendre l’avion ou de rentrer chez eux pour les passer avec leur famille à Noël. Un sondage réalisé par FRS Recruitment le mois dernier a révélé que plus de quatre travailleurs irlandais sur dix au Royaume-Uni prévoyaient de rentrer chez eux pour la période des fêtes.

Qu’en est-il des Irlandais actuellement La Grande-Bretagne en petits voyages?

Irlandais en Grande-Bretagne – partagez vos histoires

Le gouvernement dit qu’il met en place des arrangements pour le rapatriement des résidents irlandais actuellement en Grande-Bretagne lors de voyages de courte durée qui prévoyaient de revenir dans les jours à venir.

On ne sait pas comment ces efforts de rapatriement fonctionneront. L’Air Corps peut être impliqué, mais le grand nombre de personnes qui auront probablement besoin d’aide rend plus probable le gouvernement affrétera des avions privés.

Comment la décision irlandaise se compare-t-elle à la réglementation britannique?

Dimanche, en réaction à la nouvelle souche Covid-19, le gouvernement britannique a placé le sud-est de l’Angleterre, y compris Londres, sous des restrictions de niveau 4. Ces restrictions empêchent tout voyage non essentiel dans ou hors des zones de niveau 4, y compris les voyages internationaux.

L’interdiction concerne tous les résidents du Grand Londres ainsi que tout ou partie de Surrey, Kent, Essex, Bedfordshire, Hampshire, East Sussex et Buckinghamshire. Il sera revu le 30 décembre.

Les personnes vivant dans le reste du pays peuvent toujours voyager à l’étranger et peuvent utiliser les aéroports de Londres pour le faire. Cependant, l’interdiction du côté irlandais signifie qu’il n’y aura pas de vols vers l’Irlande de n’importe où sur l’île.

Les Pays-Bas et la Belgique ont déjà interrompu leurs vols et l’Italie devrait emboîter le pas. La France et l’Allemagne envisageraient des mesures similaires.

Qu’en est-il des Irlandais qui rentrent chez eux d’un autre pays avec un vol de correspondance au Royaume-Uni?

Les vols de correspondance vers l’Irlande seront également interdits pendant 48 heures en vertu des règles irlandaises, bien que le gouvernement britannique continue d’autoriser les personnes à passer par les aéroports de Londres.

L’Irlande offrira le rapatriement aux résidents irlandais rentrant chez eux via un vol de correspondance en Grande-Bretagne.

Qu’en est-il des remboursements?

L’interdiction du gouvernement sur les vols et les ferries signifie que les clients devraient avoir droit à un remboursement complet.

Aer Lingus et Ryanair n’ont pas encore fait de déclaration à ce sujet. Aer Lingus a répondu aux clients sur Twitter plus tôt dimanche, disant qu’il renoncerait aux frais de modification, sans traiter les remboursements.

Les compagnies aériennes basées au Royaume-Uni telles qu’Easyjet se sont engagées à rembourser toute personne qui ne peut pas quitter Londres en raison des restrictions de niveau 4, tandis que British Airways n’offre qu’un bon.

À quel point devrions-nous nous inquiéter de cette nouvelle souche de Covid-19?

Le gouvernement britannique affirme que la nouvelle souche est jusqu’à 70% plus infectieuse. Cependant, rien n’indique à ce jour qu’il est plus dangereux ou qu’il sera résistant aux vaccins.

M. Donnelly a déclaré dimanche qu’il serait «agréablement surpris» si la nouvelle souche n’était pas déjà en Irlande.

«Je ne pense pas que quelque chose soit inévitable, mais je serai très, très, agréablement surpris si ce n’est pas ici», compte tenu du nombre de vols ferries et de voyages entre le Royaume-Uni et l’Irlande.

Il serait « très naïf de penser que ce ne serait pas ici », a-t-il déclaré.