Les histoires les plus lues de POLITICO en 2020

2020 n’a pas été facile à vivre – mais c’est certainement facile à résumer: c’était l’année du coronavirus.

En mars, des gens du monde entier se sont repliés dans leurs foyers et leur vie telle que nous la savions s’est arrêtée. Le monde est resté dans cette réalité dystopique depuis, avec plus de 1,7 million de décès dus au COVID-19, des mesures de verrouillage inédites en temps de paix et le chaos dans les systèmes de santé et les trésors alors que les gouvernements luttent pour gérer la pandémie.

Juste au cas où un nouveau virus mortel ne suffirait pas à occuper les choses, il y avait aussi le Brexit, un énorme programme de budget et de récupération de l’UE et des élections américaines.

Voici notre retour sur une année qui a semblé horriblement lente et pourtant incroyablement rapide, comme on le voit à travers l’objectif de nos histoires les plus populaires de 2020.

20. Comparaison des mesures de verrouillage des coronavirus en Europe

Oscar del Pozo / AFP via Getty Images

Des temps sans précédent ont exigé des mesures sans précédent. Alors que le coronavirus balayait l’Europe et que les pays de l’UE s’efforçaient de mettre en œuvre des mesures pour l’arrêter, les gens avaient désespérément besoin de savoir ce qu’ils pouvaient faire, où et comment leurs libertés et restrictions par rapport à leurs voisins ».

19. Les artistes dessinent la vie sous le coronavirus

Illustration de Jen Renninger pour POLITICO

À quoi ressemble la vie – et le monde – lorsque vous ne pouvez pas sortir de chez vous sans craindre d’attraper la peste de 2020? Nous avons demandé à des dizaines d’artistes de dessiner la nouvelle norme et ils ont livré, capturant la peur et l’incertitude de la vie dans une pandémie, ainsi que le chagrin de notre nouvelle réalité mondaine.

18. Corona-snitches prospèrent dans le lockdown Europe

Ivan Pisarenko / AFP via Getty Images

Les murs ont des oreilles – et des yeux, et des reçus pour les dates et les heures. Au cours de la première vague de la pandémie, alors que les gouvernements à travers l’Europe introduisaient des mesures pour réduire la propagation du virus, une armée de mouchards s’est tenue au garde-à-vous et a pris leur téléphone pour signaler les briseurs de règles.

17. 9 choses à savoir sur Antony Blinken, le prochain secrétaire d’État américain

Mandel Ngan / AFP via Getty Images

Une vague de soulagement collective s’est répercutée sur le continent après que Joe Biden a été déclaré vainqueur de l’élection présidentielle américaine de 2020. Mais après l’euphorie initiale, les gens se sont demandés: qui sera chargé de redynamiser la relation transatlantique, après quatre ans de gel et d’hostilité pure et simple? Entre Antony Blinken, un homme profondément attaché à l’Europe.

16. Brexit: ce qui vient de se passer (en septembre) et ce qui va suivre, expliqué

Photo de la piscine par Jamie Lorriman / AFP via Getty Images

En septembre, le sentiment de «WTF se poursuit avec le Brexit?» était de retour avec vengeance lorsque le gouvernement britannique a annoncé qu’il enfreindrait le droit international en mettant en œuvre son projet de loi sur le marché intérieur, qui remplacerait certaines parties de l’accord de retrait – que le gouvernement du Premier ministre Boris Johnson avait signé avec l’UE juste un an plus tôt. Nous avons expliqué ce qui se passait et où l’UE et le Royaume-Uni allaient faire.

15. Les Britanniques de l’UE obtiennent une carte de séjour commune

Isabel Infantes / AFP via Getty Images

Bien sûr, le Royaume-Uni a voté le congé lors du référendum de 2016 sur l’UE. Mais qu’en est-il de ceux qui resteront ici après le Brexit? Environ 1,2 million de Britanniques vivent dans l’UE et la Commission européenne a décidé qu’à partir de 2021, ils devraient avoir une carte de séjour simple et uniforme à montrer, comme POLITICO l’a récupéré en février.

14. 6 façons dont le coronavirus change l’environnement

Getty Images

Des publications (souvent trompeuses) sur les réseaux sociaux vantant la nature se soignant pendant la pandémie, à l’espoir que le ralentissement mondial contribuerait à réduire les émissions, beaucoup a été écrit sur l’impact du coronavirus sur l’environnement. POLITICO a séparé la réalité de l’espoir et du battage médiatique.

13. La mort de la ville

Illustration de Lucille Clerc pour POLITICO

Alors que la pandémie frappait, un nombre record de personnes se sont tournées vers le télétravail – et ont fui les centres urbains, cherchant un répit en dehors de la grande fumée. Mais si les rapports sur la mort de la ville ont peut-être été exagérés, la vie urbaine est certainement en pleine révolution.

12. Comment l’Europe a échoué au test du coronavirus

Illustration de Zach Meyer pour POLITICO

Début avril, l’Europe était l’épicentre de la pandémie et la question qui se posait était de savoir comment ses dirigeants laissaient les choses aller si mal. La complaisance, l’excès de confiance et le manque de préparation ont été les principaux facteurs qui ont émergé des conversations de POLITICO avec des diplomates, des législateurs, des autorités de santé publique et des gestionnaires de crise à travers le bloc.

11.Les médecins italiens en première ligne du coronavirus font face à des appels difficiles à savoir qui sauver

Georges Gobet / AFP via Getty Images

En mars, alors que le COVID-19 submergeait le système de santé de la Lombardie, les médecins italiens ont été contraints de faire des choix insondables sur qui vit et qui meurt. Un scénario qui, quelques semaines plus tôt, aurait été impossible à imaginer dans l’une des plus grandes économies de l’UE.

10. Coronavirus en Europe: traqueur de données en direct

C’était l’année où les épidémiologistes et les statisticiens étaient placés au premier plan dans la conscience publique. POLITICO a suivi l’évolution de la pandémie, en chiffres. Les compteurs roulent toujours alors que nous nous dirigeons vers 2021.

9. Merkel rejette l’invitation de Trump au sommet du G7

Markus Schreiber / AFP via Getty Images

Alors que le coronavirus submergeait la campagne de réélection des États-Unis et de Donald Trump, le président américain devait projeter confiance et compétence. Participez à une réunion du G7 en personne à Camp David, à laquelle Trump a cherché à inviter les grandes bêtes politiques du monde. Mais comme POLITICO l’a rapporté pour la première fois, c’était un « nein»D’Angela Merkel. Officiellement, la pandémie a été blâmée, mais les responsables allemands ont également mentionné la préoccupation de la chancelière selon laquelle Trump cherchait à utiliser la réunion pour une séance photo de l’année électorale. Trump a accepté le rejet aussi bien qu’on pouvait s’y attendre.

8. Comment l’Europe répond à la pandémie de coronavirus

Ludovic Marin / AFP via Getty Images

Combien de tests de coronavirus chaque pays européen a-t-il administré? Quelles étaient les restrictions de voyage? Les écoles ont-elles été fermées? POLITICO avait le guide de tout cela et plus encore.

7. La station de ski autrichienne qui a propagé le coronavirus à travers le continent

Daniel Kopatsch / EPA

Vous n’avez peut-être pas entendu parler du village tyrolien d’Ischgl avant mars, mais il est devenu célèbre pour toutes les mauvaises raisons après les touristes qui ont frappé le après-ski La scène est retournée chez eux à travers l’Europe – et a emporté le coronavirus avec eux.

6. La Hongrie n’est plus une démocratie: rapport

Photo de la piscine par Francisco Seco / AFP via Getty Images

Dans un rapport qui donne à réfléchir sur l’état de la démocratie dans 29 pays, de l’Europe centrale à l’Asie centrale, l’ONG Freedom House a lancé un grand appel: sous le parti au pouvoir Fidesz de Viktor Orbán, la Hongrie avait rétrogradé par rapport à son ancien statut de «démocratie semi-consolidée» et était devenu un «régime hybride». Le rapport est tombé comme une tonne de briques à Budapest.

5. Coronavirus: «étrange défaite» de la France

Ludovic Marin / AFP via Getty Images

La plupart des gouvernements ont fait des faux pas importants lors de la première vague de la pandémie, et la France n’a pas fait exception. Mais contrairement aux citoyens des autres pays, les Français n’ont pas coupé la parole à leur président, Emmanuel Macron.

4. Comment le Portugal est devenu l’exception du coronavirus en Europe

Patricia De Melo Moreira / AFP via Getty Images

Malgré le plus grand nombre de citoyens âgés que la plupart des autres pays européens et un système de santé gravement sous-financé et mal équipé, le Portugal a géré la première vague de la pandémie de manière exceptionnelle, comme l’a rapporté POLITICO dans cet article. Hélas, avancez de quelques mois jusqu’à la deuxième vague, et c’est une histoire très différente.

3. En réalité: sommet de l’UE sur le budget, fonds de récupération des coronavirus

Illustration photo POLITICO / Images source par Getty

C’était le marathon du sommet du Conseil européen pour mettre fin (presque tous) aux marathons au sommet: les dirigeants européens se sont réunis à Bruxelles dans le but de parvenir à un accord sur le budget de l’UE et le programme de récupération des coronavirus, d’une valeur de 1,8 billion d’euros – et ont été négociés pendant des jours et jours et jours. Mais mis à part les milliards d’euros, la question est sur toutes les lèvres: était-ce le plus long sommet jamais organisé par l’UE? La réponse: c’est Bruxelles, rien n’est aussi clair qu’il n’y paraît.

2. Coronavirus: mises à jour en direct

Illustration photo POLITICO / Images source par Getty

Le blog en direct sur le coronavirus de POLITICO a débuté début mars – et pendant des mois, nous avons suivi tous les développements majeurs dans les 27 pays de l’UE (plus la Grande-Bretagne), des verrouillages aux plans de secours économique en passant par l’impact sur les négociations sur le Brexit. Nous ne sommes pas sûrs que vous souhaitiez revivre toute sa gloire sanglante – mais là encore, ce n’est pas comme si quelqu’un passait des vacances de fin d’année normales.

1. Explication des restrictions de voyage pays par pays en Europe

Kiran Ridley / Getty Images

L’été 2020 a apporté un certain soulagement (de courte durée, comme il s’est avéré), à la fois en termes de nombre d’infections à coronavirus et de verrouillages – offrant à certains une chance de voyager. Nous avons suivi l’évolution des restrictions et des exigences dans chaque pays de l’UE et au Royaume-Uni, et les avons regroupées dans ce guide unique en son genre.