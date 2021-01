Le système hospitalier aigu subit les pires pressions de mémoire d’homme, selon le chef de l’association des consultants

Le système hospitalier de soins aigus de l’Irlande est soumis à une pression plus forte maintenant qu’à tout autre moment de mémoire d’homme, a déclaré le chef de l’Association irlandaise des consultants hospitaliers.

Alors que le nombre de patients atteints de Covid-19 dans les hôpitaux continue d’augmenter, le professeur Alan Irvine a averti que le système sera bientôt incapable de faire face.

«Le système hospitalier de soins aigus subit la plus grande pression qu’il n’ait jamais été de mémoire d’homme, c’est vraiment une urgence nationale dans nos hôpitaux de soins aigus», a déclaré le professeur Irvine, ajoutant que le nombre de patients pourrait doubler en quelques jours, ce qui serait catastrophique.

Les commentaires du professeur Irvine interviennent alors que le nombre de patients atteints de Covid-19 dans les hôpitaux de l’État du jour au lendemain a dépassé 1500 pour la première fois.

Alors que le service de santé se prépare pour sa semaine la plus difficile à ce jour, 1 575 patients ont été hospitalisés lundi matin, dont 145 admis au cours des dernières 24 heures.

Le nombre de personnes en soins intensifs (USI) est passé à 128, selon le Health Service Executive (HSE).

La directrice des opérations du HSE, Anne O’Connor, a déclaré que le nombre d’hôpitaux doublerait bientôt par rapport au sommet précédent de 881, survenu en avril.

Le service de santé a du mal à contenir une augmentation exponentielle des nouveaux cas, ce qui a vu l’Irlande enregistrer les taux les plus élevés de cas par million au monde au cours des sept derniers jours, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Surge dans les cas

L’augmentation du nombre de cas est attribuée à une socialisation accrue à Noël et également à l’impact de nouvelles variantes plus contagieuses du virus.

La soi-disant variante britannique de Covid-19 représentait près de la moitié d’un échantillon récent de cas positifs soumis à des tests supplémentaires, a déclaré Taoiseach Micheál Martin à la radio Newstalk.

M. Martin a déclaré que le médecin en chef, le Dr Tony Holohan, a déclaré que ces tests montraient que cette nouvelle variante représentait 45% des 92 échantillons, soumis à des tests supplémentaires, contre 25% dans la semaine précédant le 3 janvier et 9% il y a deux semaines. .

Le Taoiseach a également déclaré que les gens devraient porter un couvre-visage lorsqu’ils sont à l’extérieur et dans les zones où les gens vont faire de l’exercice, qui sont assez encombrées.

Quelque 3 500 membres du personnel HSE ne sont pas disponibles pour travailler en raison de la pandémie, ainsi que 1 000 membres du personnel des maisons de retraite. Ces employés ont soit Covid-19, soit sont un contact étroit avec une personne qui a été testée positive.

Cela a conduit le HSE à fermer 600 lits dans les hôpitaux irlandais en raison d’un manque de personnel, a déclaré Mme O’Connor à la radio Newstalk.

La flambée du nombre de cas dans la République depuis Noël survient alors que le déploiement des vaccins se poursuit et Mme O’Connor a déclaré que près de 40000 vaccins avaient été administrés la semaine dernière, principalement aux agents de santé de première ligne.

Vaccination

Cette semaine verra la vaccination de tous les résidents et du personnel des maisons de retraite médicalisés avec 68 000 vaccins qui devraient être administrés d’ici dimanche prochain, a-t-elle déclaré.

Cependant, Mme O’Connor a déclaré que le taux de vaccination était limité par l’offre qui fonctionne actuellement à 40 000 doses par semaine.

Mme O’Connor a également déclaré qu’il n’y avait aucune base légale pour obliger les travailleurs de la santé à subir un test Covid-19 sur une base hebdomadaire.

Lorsque M. Kenny a suggéré que c’était «un truc fou» et «inacceptable» qu’il n’y ait pas de test obligatoire des travailleurs de la santé, Mme O’Connor a répondu: «Personnellement, je ne pense pas que ce soit acceptable. Telle est actuellement la situation ».

Le tánaiste Leo Varadkar a déclaré que le programme de vaccination de l’Irlande avait démarré lentement mais a déclaré que « nous rattrapons notre retard ».

Il a déclaré que les résidents des maisons de retraite étant responsables de plus de la moitié des décès en Europe, le taux de mortalité peut être réduit de 50% en vaccinant ces personnes et en protégeant le personnel de santé.

Il a déclaré que le taux de vaccination pourrait être rapidement accéléré une fois que le vaccin AstraZeneca sera disponible en grandes quantités.

Il a dit que comme ce vaccin n’avait pas besoin d’être conservé à des températures très basses, les vaccinations pourraient être effectuées par des médecins généralistes et des pharmaciens.

Centres de vaccination de masse

«Nous savons ce que nos médecins généralistes et nos pharmaciens peuvent faire, se faire vacciner contre la grippe, ce qu’ils font chaque année – ils peuvent vacciner entre 75 000 et 100 000 par semaine. Si nous pouvons faire approuver ce vaccin et pour eux – 100 000 par semaine, c’est 400 000 par mois, alors nous pouvons commencer à utiliser les centres de vaccination de masse. «

M. Varadkar a déclaré que le plan de déploiement actuel des vaccins était basé sur un approvisionnement dont nous savons certainement qu’il s’en vient. «Si nous en savons plus, nous pouvons accélérer.»

La pression sur les hôpitaux traitant un nombre croissant de patients Covid-19 s’est intensifiée dimanche soir. Les infirmières ont déclaré que les patients de l’hôpital universitaire de Letterkenny à Donegal – la plupart souffrant d’une forme de problèmes respiratoires – étaient traités dans sept ambulances à l’extérieur de l’établissement en raison du manque de place dans le service des urgences.

Une porte-parole de l’hôpital a déclaré que c’était « un week-end extrêmement chargé » avec « un grand nombre de patients se présentant avec un Covid-19 suspect ou confirmé, dont beaucoup ont dû être admis à l’hôpital ».

L’hôpital disposait de peu de lits, ce qui a entraîné des retards d’admission, spécifiquement pour les patients se rendant dans la zone dédiée Covid-19, a déclaré la porte-parole.