Maisons mères et bébés: nous devons maintenant payer le prix de notre silence volontaire

Alors que nous sommes aux prises avec les taux d’infection à Covid-19 les plus élevés au monde, on pourrait soutenir que la dernière chose dont les Irlandais ont besoin à l’heure actuelle est un rappel sombre et détaillé de ce qui a été fait dans ce pays à nos femmes et nos enfants les plus vulnérables.

C’était du passé. C’était un pays étranger. C’était l’Irlande d’il y a 50 ans et plus, mais la justice exige que nous agissions maintenant pour choyer avec soin ses survivants, ces femmes et ces hommes parmi nous de cette terrible époque. Nous devons éliminer tous les obstacles à leur droit à l’information concernant leur identité et veiller à ce que leurs jours restants soient passés confortablement.

Réfléchissant à ces 76 années de 1922 à 1998, au cours desquelles il a enquêté sur les 18 institutions, le rapport de la Commission d’enquête sur les foyers maternels et infantiles a déclaré: «Il y a eu de grands changements pendant cette période: des améliorations massives des conditions de vie et des attitudes envers la religion et la morale. L’expérience des femmes et des enfants dans les années 1920 était très différente de l’expérience des années 1990, quel que soit l’endroit où ils vivaient.

Mais qu’en est-il de ces premières décennies de cet État jusqu’aux années 1970 où «il n’y avait aucune preuve que les mères célibataires aient jamais été discutées au Cabinet au cours des 50 premières années après l’indépendance».

La responsabilité de ce traitement sévère incombait « principalement aux pères de leurs enfants et à leurs propres familles immédiates »

Puis, quand même «la proportion de mères célibataires irlandaises qui ont été admises dans des foyers pour mères et bébés ou dans des foyers de comté au XXe siècle était probablement la plus élevée du monde».

Puis, lorsque pas moins de 9 000 enfants sont morts dans les foyers, «environ 15% de tous les enfants qui étaient dans les institutions» et lorsque cela était «connu des autorités locales et nationales à l’époque», comme «indiqué dans les publications officielles ».

Un tel silence volontaire s’est prolongé jusqu’en 1973, lorsque l’allocation pour mères célibataires «a été adoptée sans commentaire par aucun DT à Dáil Éireann» et l’événement «n’a attiré aucune attention dans les journaux locaux ou nationaux». Ils n’ont pas osé prononcer son nom.

C’est l’écrivain Sean O’Faolain qui, dans les années 1930, a décrit l’Irlande comme «un éden morne». Si oui, c’était pour très peu. La commission a été moins impressionnée par cet état de cette période.

«L’Irlande a été un environnement froid et rude pour beaucoup, probablement la majorité de ses résidents pendant la première moitié de la période sous mandat». C’était «particulièrement froid et dur pour les femmes. Toutes les femmes ont subi une grave discrimination. Les femmes qui ont accouché hors mariage ont été soumises à un traitement particulièrement sévère. »

La responsabilité de ce traitement sévère incombait «principalement aux pères de leurs enfants et à leurs propres familles immédiates. Il a été soutenu, contribué et approuvé par les institutions de l’État et de l’Église », a-t-il déclaré.

‘Marée moderne sale’

Un tel endroit sombre était le résultat d’un État naissant essayant de prouver sa respectabilité unique tout en «jetant sur cette marée moderne sale», selon les mots de Yeats.

En Grande-Bretagne, elles étaient connues sous le nom de PFI, enceintes d’Irlande, et le traitement de certaines d’entre elles était « inhumain »

Il a été stimulé dans cette création par une combinaison de pruderie victorienne tardive, un catholicisme marié à une rigidité obsessionnelle sur les questions de moralité sexuelle et l’économie rurale des modèles agricoles post-famine. Cela signifiait qu’au lieu de subdiviser les exploitations, la terre revenait à un seul fils et généralement seulement à la mort de ses parents.

Cela signifiait que l’Irlande, pendant une grande partie de ces premières décennies d’existence de cet État, avait le taux de mariage le plus bas du monde occidental et que lorsque les couples se mariaient, ils le faisaient plus tard dans la vie.

Concernant les pères, le rapport indique qu’en Irlande, «il semble possible que la proportion d’hommes qui épousent leur petite amie enceinte soit plus faible qu’ailleurs». Ces hommes «ont souvent disparu en apprenant la grossesse de la femme».

La proportion d’Irlandais qui reconnaissent la paternité est faible par rapport aux normes internationales et peu contribuent à l’entretien de l’enfant ou reconnaissent son existence.

Cependant, comme la commission l’a signalé, «pendant la première moitié du siècle, beaucoup n’auraient pas pu le faire parce qu’ils étaient des ouvriers agricoles ou des travailleurs non rémunérés dans des fermes familiales ou des entreprises familiales».

Peu de ces femmes sont en vie aujourd’hui et celles qui se trouvaient dans de tels foyers après 1973 n’auront pas droit à réparation

Les femmes étaient piégées. Beaucoup de ceux qui ont fui en Grande-Bretagne ont été renvoyés en Irlande contre leur gré par des organisations caritatives catholiques. Malgré cela, comme le révèle le rapport, «il n’y a pas d’autre cas connu où un nombre important de femmes enceintes célibataires ont fui leur pays».

En Grande-Bretagne, elles étaient connues sous le nom de PFI, enceintes d’Irlande, et le traitement de certaines d’entre elles était «inhumain et occasionnait un risque médical».

Refuge

Dans ce contexte, les foyers pour mères et bébés, même les foyers de comté, offraient un refuge, même dur, alors qu’il n’y avait nulle part ailleurs pour les femmes.

Peu de ces femmes sont en vie aujourd’hui et celles qui se trouvaient dans de tels foyers après 1973 n’auront pas droit à réparation car les conditions étaient différentes et l’allocation pour mères non mariées a été introduite cette année-là.

Ceux qui étaient des enfants dans certains des établissements, qui, selon la commission, auraient dû être inclus parmi ceux jugés admissibles par le Conseil de réparation des établissements résidentiels, recevront réparation.

La commission estimait que l’État avait l’obligation de ne pas faire de discrimination entre les personnes se trouvant dans des situations similaires.Par conséquent, comme une réparation financière avait été accordée à des personnes qui avaient été dans des établissements résidentiels comparables pour enfants ou dans des blanchisseries de la Madeleine, elle devrait également être accessible aux personnes qui avaient été dans les maisons.

Dans ce contexte, la commission a fait une observation pertinente. Il a souligné que «la réparation financière des torts du passé impliquait que la génération actuelle paie les torts d’une génération précédente et on pourrait soutenir que c’est injuste».

Ce n’est pas injuste en ce qui concerne les survivants des maisons de la mère et du bébé, mais nous devons nous demander jusqu’où remonte cette responsabilité ou la responsabilité des générations pour les torts du passé?