Miriam Lord: L’espoir est maternel alors que la bonne nouvelle d’Helen McEntee est annoncée

Bienvenue dans le monde, Michael Shane Hickey. Votre arrivée précoce a fait la une des journaux nationaux et a donné le ton parfait pour une journée bienvenue d’espoir et d’optimisme alors que le blues de verrouillage commençait enfin à s’atténuer.

Vous avez également marqué l’histoire – le premier bébé né en Irlande d’un ministre en exercice.

Et l’histoire montrera à quel point vous êtes arrivé à établir un autre record. À peine 24 heures plus tôt, vous auriez pu devenir le premier baba né dans les bâtiments du gouvernement, après une conférence de presse à l’extérieur sur les marches.

Félicitations, Michael Shane (un joli clin d’œil au défunt père de votre mère, Shane, un TD très apprécié à Leinster House), et félicitations à vos parents fiers et ravis, la ministre de la Justice Helen McEntee et Paul Hickey.

Ils ne savaient pas, mardi soir, quand Helen a fait un dernier photocall et quitté Merrion Street pour commencer un congé de maternité, que vous n’aviez pas l’intention de traîner jusqu’à la date prévue.

Lors de la réunion du Cabinet de cette semaine, alors que la levée des restrictions de Covid-19 était le sujet brûlant, McEntee a plaisanté en disant qu’elle espérait que les coiffeurs seraient ouverts le 14 mai parce qu’elle voulait vraiment se faire coiffer d’ici là.

Le 14 mai était l’ETA de Michael Shane. Une estimation large, comme il s’est avéré. Après avoir remis temporairement les rênes à Heather Humphreys, McEntee n’a pas levé les pieds immédiatement.

Au lieu de cela, elle s’est rendue à son bureau de circonscription de Meath East à Kells pour traiter les appels et les courriels et régler certaines questions. Elle était sur le Michael Reade Show sur LMFM et a tweeté plus tard à propos de la signature de l’ordonnance de mise en œuvre des amendements à la loi sur les enfants, rétablissant le droit de nommer publiquement les enfants victimes d’homicide après qu’une personne est accusée de l’infraction.

Après avoir passé la majeure partie de la journée au bureau, elle est retournée à Dublin pour ce qu’elle pensait être un contrôle de routine dans la rotonde. Mais c’est à ce moment-là que le jeune Michael Shane, faisant preuve d’un sens astucieux de la planification et de l’emplacement, a décidé de faire son entrée dramatique.

Il est né à l’hôpital à 21h20 mercredi, pesant 3,4 kg (7 lb 8 oz).

Les nouvelles des bulletins d’information de jeudi matin ont mis les gens de bonne humeur, apportant un début réconfortant à une journée radieuse.

Le Tánaiste était de service au Dáil, offrant ses «sincères et sincères félicitations» à sa collègue et amie du Fine Gael et à son mari.

«J’espère que les jeunes femmes et filles verront aujourd’hui qu’en Irlande, vous pouvez occuper des postes élevés, prendre un congé de maternité, élever une famille et être soutenue pour ce faire. Bien sûr, nous avons encore du travail à faire dans ce domaine, mais c’est une journée positive et l’histoire est en train d’être écrite par la famille McEntee et Hickey.

Le Taoiseach s’est rendu sur Twitter avec ses meilleurs vœux pour son ministre sans portefeuille et son mari. «Félicitations @HMcEntee et Paul pour la naissance de votre merveilleux petit garçon. Un moment de grande joie pour vous tous. Prendre plaisir! Je vous souhaite tout le bonheur, toujours. »

Bataille de la baie de Dublin

Heureusement, la liste des candidats à l’élection partielle de Dublin Bay South ne sera pas une affaire exclusivement féminine.

Certains d’entre nous se souviennent de la fameuse bagarre électorale européenne entre les deux candidates du Fine Gael en Irlande de l’Est en 2004. On parlait, par exemple, de jeter des «bonnets» dans le ring.

Les «sacs à main à l’aube» étaient régulièrement mentionnés alors que les deux se disputaient ce que l’on pensait être le seul siège FG disponible. Un certain nombre de publications ont joyeusement qualifié le concours de «catfight».

En fait, Avril Doyle et maintenant le commissaire européen Mairéad McGuinness ont remporté des sièges. Au moins, les références aux combats de chats pourraient être réduites au minimum maintenant avec un homme déjà sur la ligne de départ et un autre sur le point de demander la nomination de son parti pour se présenter.

Le conseiller et avocat du Fine Gael, James Geoghegan, a déclaré hier qu’il voulait se présenter, s’opposant potentiellement à la célèbre Kate O’Connell, qui a perdu son siège à Dáil l’année dernière mais n’a pas encore révélé sa main.

Pendant ce temps, Cllr Mannix Flynn a déclaré vendredi qu’il allait « certainement » courir. «Je vais y jeter l’évier de la cuisine et la campagne commence maintenant.»

Flynn tient à prendre la place d’Eoghan Murphy. «Je l’ai toujours considéré comme le ministre des manches retroussées. Il est le seul politicien qui parle avec la phrase «Je suis parti, tu sais». Bonne chance à lui dans le futur.

Il a trouvé un nouvel objectif avec la Dublin Cycle Lane Alliance en pleine expansion et tente de renverser les plans du directeur municipal Owen Keegan pour une piste cyclable controversée à Sandymount, qui, selon lui, «conduira des milliers de voitures à travers le village».

Dix groupes Cycle Lane Alliance ont été formés autour de la ville, et 40 autres cherchent à rejoindre la campagne. «Nous ne sommes pas opposés aux cyclistes ou aux pistes cyclables, mais ce que nous voulons, c’est la démocratie dans les transports publics et la démocratie sur la route. Nous voulons une procédure régulière et faire partie du processus. »

Ce n’est pas la première inclinaison de Flynn au Dáil mais il pense que cette fois sera différente parce que les gens ne voudront pas voter pour les candidats des grands partis.

«L’autre chose, c’est qu’il s’agit d’une élection partielle, donc les gens peuvent se permettre de prendre un coup de pied. C’est un peu comme le Lotto avec un bon bonus dedans, et c’est un week-end férié, et vous dites: «Je ne fais pas quelque chose comme ça normalement mais je vais le faire maintenant». «

Le retour de Denis O’Brien

Il y a une touche vertigineuse de garde-chasse devenu braconnier à propos de l’Indo ces jours-ci avec l’attitude du journal envers l’ancien propriétaire Denis O’Brien. La levée des restrictions fait fureur ces jours-ci.

Un tweet innocent lundi de l’ambassadeur britannique, Paul Johnson, à propos d’un hommage très élevé à la retraite de Falutin ‘Zoom à l’ancien rédacteur en chef de RTÉ nord, Tommie Gorman, a fait trembler les langues cette semaine dans la petite politique de Dublin et la bulle meeja.

«Un honneur de rendre un hommage personnel du prince de Galles au grand Tommie Gorman», a-t-il écrit, sans parler de l’hôtel d’Athlone.

L’ambassadeur a énuméré quelques-uns des grands et des bons qui ont pris leur ordinateur pour envoyer un message au journaliste chevronné. Les noms incluaient Taoiseach Micheál Martin, l’ancienne présidente Mary McAleese, Jon Williams, directeur général de RTÉ, Dee Forbes et «beaucoup d’autres».

L’ambassadeur a utilement inclus une capture d’écran des anciens amis et fans de Tommie. D’un intérêt immédiat était le carré en bas à droite qui ne représentait pas une personne mais un écran noir, deux taches blanches, un signe audio en sourdine et le nom «Denis O’Brien».

L’Irish Independent a rapporté que la participation de l’homme d’affaires controversé à l’événement virtuel organisé de la RTÉ a provoqué de «l’inquiétude» parmi le personnel et que le Taoiseach, un fervent critique d’O’Brien dans le passé, n’était pas au courant de son implication à l’avance.

Lors de la conférence de presse de jeudi après le discours télévisé de Micheál Martin à la nation, un journaliste indo a pressé le Taoiseach pour un commentaire sur sa participation à un événement O’Brien a également été invité.

Le journal a également rapporté que le secrétaire irlandais du NUJ, Seamus Dooley, s’est entretenu avec le personnel de RTÉ qui a été «surpris et déçu» que O’Brien ait été invité à participer. Certaines des controverses les plus récentes impliquant les hommes d’affaires ont été détaillées.

Cela ne se serait jamais produit avant que les Belges ne prennent le relais à Talbot Towers, autant que les fantassins auraient pu le souhaiter. Le départ de l’ordre ancien doit être une clé terrible pour cette cohorte infatigable de guerriers claviers connus sous le nom de «Shinnerbots». Ils ne peuvent plus insulter les journalistes de l’INM qui travaillent dur avec leur jibe «Dinnybots».

Quant à Gorman, sa retraite prend presque autant de temps que le tour d’honneur de Bertie Ahern. Un observateur des médias a noté cette semaine que les choses avaient commencé à aller en forme de poire dans le Nord depuis qu’il avait annoncé son départ. Les premiers loyalistes ont commencé à émeuter dans les rues et à attaquer le PSNI et maintenant Arlene Foster a pris sa retraite.

Vaccins visage au cuivre

«Je n’ai pas reconnu l’endroit. Vous l’avez adorable. Leo Varadkar n’a pas tout à fait dit cela lorsqu’il est retourné à la chambre du Dáil vendredi pour la première fois cette année, mais il a déclaré que c’était un réel plaisir d’être de retour dans son ancien terrain de jeu. «Nous avons été exilés au Centre des congrès, comme vous le savez, mais je suis heureux que les sénateurs aient fait bon usage de cette salle pendant notre bref exil.

Il était de retour pour parler du Seanad sur Covid-19 et de ses effets sur les affaires. Son effet sur l’industrie des boîtes de nuit, qui a reçu un cri inattendu de la part du Taoiseach et du Tánaiste jeudi lorsqu’ils ont discuté des légendaires Copper Face Jacks, a de nouveau été mentionné.

Shane Cassells de Fianna Fáil était ravi de la nouvelle humeur d’optimisme à propos de l’endroit, mais il a dit à Leo qu’il n’était pas sûr de pouvoir rassembler suffisamment de positivité pour faire face à la photo sur le devant de son Irish Daily Mirror.

«Vous-même et Micheál me souriiez avec le titre Copper Face Vaccs et vous parliez de la zone extérieure de Copper Face Jacks. Mais bien sûr, l’espoir est éternel, et si nous y retournons cet été, j’espère que vous amènerez Micheál, Eamon et Mary Lou et, surtout, que vous serez généreux au bar et que peut-être que ce sera le cas. soyez des Jägerbombs partout lorsque vous ouvrez votre portefeuille, et nous nous réjouissons de cela. »

Comme nous tous, Shane. Comme nous tous.

Fintan Warfield du Sinn Féin s’est concentré sur la vie nocturne, rappelant au Taoiseach que les gens font campagne pour la réforme de la loi sur les licences dans la région depuis de nombreuses années.

Les clubs «paient par le toit» pour les commandes d’exemption spéciale lorsqu’ils veulent ouvrir après 12h30.

« Je pense que vous en serez également conscient, qu’il y a maintenant une énorme demande de changement dans ce domaine », a-t-il déclaré au Tánaiste, qui aime passer une bonne soirée. «Je n’ai pas besoin de vous dire que nous avons désespérément besoin d’améliorer la qualité de la vie nocturne dans nos villes en accord avec nos voisins européens.»

Le Tánaiste était d’accord avec lui et a déclaré qu’il attendait avec impatience le rapport du groupe de travail sur l’économie de nuit.

«Le sénateur Warfield a mentionné toute la question de la vie nocturne – quelque chose qui me manque terriblement, comme je sais qu’il le fait aussi. J’espère que je ne serai pas trop vieux pour profiter de la vie nocturne d’ici la fin de cette pandémie et la réouverture de nos clubs, salles de musique et bars tardifs. Je suis certainement d’avis que notre offre dans nos villes ici en Irlande devrait être aussi bonne que tout ce qui est proposé en Allemagne, en Espagne ou aux Pays-Bas. Et ce n’est pas le cas actuellement et ne l’a probablement jamais été.