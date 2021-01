Les yeux perçants de Macron et les rides de Merkel: une première lecture du nouveau livre du ministre français

PARIS – Emmanuel a de beaux yeux bleus. Les rides d’Angela racontent une histoire. Donald refuse de prêter attention. Et le héros de la pièce, Bruno, est un peu comme James Bond.

Non, pas des personnages de la saison 2 de « Emily in Paris » mais les observations du ministre français des Finances Bruno Le Maire qui, malgré la pire crise sanitaire depuis des décennies et combattant son propre cas de COVID-19, a trouvé le temps d’écrire « L’Ange et la Bête»(« L’Ange et la Bête »), une chronique de 345 pages de son travail sous la direction du président Emmanuel Macron, publiée jeudi en français.

Le titre fait référence au philosophe du XVIIe siècle Blaise Pascal, connu pour sa vision pessimiste – ou réaliste, selon ce que vous ressentez – de la nature humaine.

Cependant, le livre n’est pas un traité philosophique, mais le bilan des négociations difficiles du ministre avec les États-Unis sur une taxe numérique et avec ses homologues européens sur l’émission de dette commune, ainsi que des aperçus sur le mandat de Macron jusqu’à présent.

Écrivain prolifique, Le Maire a déjà plusieurs mémoires sous son nom – et est l’auteur de romans érotiques sous un pseudonyme. Il a souvent utilisé l’écriture comme une arme politique pour abattre les récits peu flatteurs de ses actions politiques et le nouveau livre ne fait pas exception; il voit le ministre régler des comptes avec les Néerlandais sur leur résistance aux coronabonds, avec les géants du numérique et leurs pouvoirs globaux, ainsi qu’avec l’UE, sa bureaucratie et sa bureaucratie.

À 15 mois de la prochaine élection présidentielle, le livre de Le Maire oscille également entre l’éloge aux yeux étoilés pour Macron et la critique opportuniste de lui, préparant peut-être le terrain pour une course aux postes de haut niveau.

Voici quelques faits saillants:

Le regard bleu de Macron‘

Le Maire jaillit positivement de son patron. Sa poignée de main est «surprenante par sa fermeté»; son attitude «charmante, séduisante, mêlant prudence dans ses propos politiques à une réelle audace dans sa vision». Mais les pulsions poétiques de Le Maire prennent vraiment le dessus quand il décrit les yeux du président: ils ont «un regard bleu teinté d’étincelles métalliques, comme un lac chargé de soleil dont il aurait été impossible, sous les reflets scintillants, de percer la surface».

Leur relation de travail est décrite comme «simple, fluide et directe», mais le ministre critique implicitement la réponse du président à la crise des Yellow Jackets, tout en fournissant sa propre analyse d’une situation dans laquelle il estime que le gouvernement manque de courage.

Le Maire établit également des parallèles entre la monarchie absolue du XVIIe siècle, qui a conduit à la Révolution française, et l’actuelle Ve République, qui, selon lui, devrait être réformée en raison de ses pratiques dépassées.

«2022 signifiera restaurer l’autorité publique contre le désordre rampant qui a accompagné tout le mandat d’Emmanuel Macron, en affirmant un État régalien puissant, mais cette fois sous le contrôle du peuple», écrit Le Maire.

Monsieur Beau

Le livre devient beaucoup plus caustique quand il s’agit de Donald Trump – Le Maire comparant l’arrivée du président en hélicoptère à Davos à «Apocalypse Now».

Racontant des négociations sur une taxe numérique sur les géants de la technologie, qui ont eu lieu lors d’un meeting du G7 à Biarritz, Le Maire décrit Trump « l’écoutant d’une oreille distraite et le regardant fixement » avant de dire à Macron: « Vous avez un si beau ministre, Emmanuel! »

Alors que le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin était en train de négocier, Le Maire a déclaré que le président américain «n’écoutait pas» et «refusait de parler» avant de se taper la main sur un plateau posé sur la table basse.

«’C’est tellement noir’ [Trump said of the tray] et, comme emporté par une étrange association de mots, enchaîné dans un discours sur l’Afrique », écrit Le Maire.

La scène gênante s’est terminée lorsque le président américain a demandé à sa femme Melania: «N’est-il pas beau, le ministre?»

Les rides de Merkel

Dans un livre rempli d’hommes puissants, Le Maire a quelques pages pour un «cénacle de femmes qui ont changé de politique en apportant leur pragmatisme, leur capacité d’écoute, leur modestie et leur efficacité: Christine Lagarde, Ursula von der Leyen, Margrethe Vestager et Angela Merkel. »

Un chapitre entier est consacré à la chancelière allemande, dans laquelle Le Maire vante sa force, ses choix politiques audacieux en matière d’immigration, son énergie et «la retenue impondérable dont elle n’est jamais partie, sa douceur étalée dans la voix».

La ministre française rentre également dans le détail sur les rides de la dirigeante allemande: «Les coins de ses lèvres tombaient en deux sillons profonds, comme des actes de contrition perpétuelle pour les fautes passées de l’Allemagne, dont elle avait une connaissance aiguë.

L’homme de la situation

Le protagoniste du livre est bien sûr Le Maire lui-même. Il se présente comme un combattant, offrant une résistance farouche à Mnuchin à Davos, qui aurait pu déclencher une guerre commerciale à propos de la taxe sur les géants du numérique. Le ministre se souvient clairement – et écrit – des compliments qui lui ont été adressés par l’élite mondiale ainsi que par les Français dans la rue.

Dans des pages teintées d’auto-ironie, il se voit comme un moine ou un «James Bond bureaucratique» – sans permis de tuer – et écrit de façon vivante sur sa bataille contre le coronavirus.

«Je ne le savais pas encore, mais le virus a circulé dans mon corps», a-t-il déclaré à propos de son combat contre le COVID-19. «Cela me ferait traverser un moment de détresse… Je sentais que mes poumons infectés étaient dans un nœud coulant et je pensais que j’allais mourir en suffoquant. Cela m’épuiserait. Cela me forcerait également à écrire les dernières pages de ce livre.