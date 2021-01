Les manifestations universitaires turques se poursuivent contre le recteur nommé par Erdoğan

Appuyez sur play pour écouter cet article

ISTANBUL – Les étudiants et les professeurs d’une grande université turque sont entrés dans une deuxième semaine de manifestations contre leur recteur nommé par l’État, craignant que l’extension du président Recep Tayyip Erdoğan sur les campus n’écrase ce qui reste de la liberté académique.

Des manifestations à l’Université Boğaziçi d’Istanbul ont éclaté la semaine dernière après qu’Erdoğan ait outrepassé la tradition de l’école d’élire l’un de ses propres membres du corps professoral au poste et a nommé Melih Bulu, un ancien politicien, au poste de recteur. Les étudiants d’une poignée d’autres universités ont organisé de rares manifestations en solidarité avec Boğaziçi et contre leurs propres administrateurs nommés par l’État.

Les arrestations et les licenciements de professeurs depuis un coup d’État manqué en 2016 ont déjà érodé l’autonomie des quelque 200 universités du pays. La répression des campus fait partie d’un retour en arrière plus large sur les libertés en Turquie qui a paralysé la presse, la société civile et l’opposition politique alors qu’Erdoğan resserrait son emprise sur le pouvoir.

Boğaziçi avait évité une partie, sinon la totalité, de l’ingérence gouvernementale ces dernières années, protégée par sa réputation d’excellence académique et sa culture relativement progressiste: les groupes féministes et LGBTQI sont actifs sur son campus et les étudiantes pieuses ont été autorisées à porter un foulard bien avant un l’interdiction nationale a été levée. Les détracteurs voient Boğaziçi comme un bastion de Élites occidentales qui n’embauche pas d’instructeurs religieux ou nationalistes.

«La culture de Boğaziçi est basée sur les concepts de liberté et de justice, mais le gouvernement veut modeler toutes les universités à sa propre image. Lorsque le président parle de Boğaziçi, il crache de la haine », a déclaré Devrim Barış Yılmaz, un étudiant en sociologie de 19 ans qui s’est joint aux manifestations.

Erdoğan a qualifié les étudiants protestataires de «terroristes», les accusant d’exploiter le «rendez-vous de routine» de Bulu pour susciter des troubles dans d’autres universités. La police a mis des gaz lacrymogènes la semaine dernière devant les portes de l’école et a diffusé des images d’unités lourdement armées attaquant des maisons et détenant 45 étudiants. Tous ont été libérés en attendant d’être inculpés, selon un avocat.

Les règlements d’urgence à la suite du coup d’État avorté ont annulé les élections des recteurs et ont permis à Erdoğan de publier un décret pour assigner un professeur à la direction d’une université. En 2016, il a nommé un membre du corps professoral réputé de Boğaziçi comme recteur, atténuant l’opposition à la nomination.

On attribue à ce recteur la protection du personnel contre une purge massive d’intellectuels tandis que d’autres universités dressaient des listes d’ennemis perçus du gouvernement, ce qui a conduit au licenciement de plus de 8 500 des quelque 150 000 universitaires de Turquie après la tentative de coup d’État.

Cette fois, Erdoğan a choisi Bulu, qui s’est présenté sans succès au parlement avec le Parti de la justice et du développement (AKP) au pouvoir avant de devenir recteur d’une autre université ouverte en 2015. Bulu a obtenu des diplômes d’études supérieures à Boğaziçi.

La nomination d’un étranger enfreint la déclaration de principes du sénat de la faculté selon laquelle le chef de Boğaziçi doit provenir des rangs de son personnel pour garantir l’autonomie, a déclaré le conférencier Can Candan, qui a rejoint d’autres professeurs en robe pour des manifestations silencieuses quotidiennes en dehors du rectorat. .

«Il s’agit d’une université autonome avec une approche de l’administration ascendante», a-t-il déclaré. «Le parachutage chez un recteur… soulève la question de savoir s’il est qualifié pour faire partie de la faculté, et encore moins président de l’université.

Les conseillers en thèse de Bulu, alors qu’il était étudiant diplômé à Boğaziçi, examinent maintenant les allégations selon lesquelles il aurait pu se livrer au plagiat, a déclaré Candan. Bulu a qualifié l’accusation de «calomnie» et une tentative de mal interpréter son utilisation des citations dans la thèse.

Pour sa part, Bulu a refusé de démissionner mais a permis aux étudiants de continuer à manifester sur le campus, comme lorsqu’ils ont sonné l’hymne métallique «Master of Puppets» devant son bureau après s’être décrit comme «un hard-rock, à l’écoute de Metallica recteur. »

Établi par des missionnaires en 1863 en tant que premier collège américain à l’étranger, Boğaziçi – du nom du détroit du Bosphore qui serpente sous le campus couvert de lierre – est devenu une université d’État en 1971, et parmi ses anciens élèves se trouvent les premiers ministres et les directeurs généraux des plus grandes entreprises du pays. . L’admission est la plus compétitive de Turquie, avec seulement 1 500 des 2,4 millions d’étudiants en compétition pour un placement dans les universités turques chaque année, remportant une place à Boğaziçi.

«Je vois en fait la nomination de Bulu comme une tentative de ‘conquérir’ une université connue pour son engagement fort dans la gouvernance universitaire et les principes éthiques, alors même que la Turquie est devenue un régime de plus en plus autocratique», a déclaré Esra Mungan, professeur à Boğaziçi. psychologie.

Boğaziçi accueille des étudiants d’horizons divers qui apprennent des idées auxquelles ils n’étaient pas auparavant exposés et «comment tolérer les opinions auxquelles ils peuvent être fortement opposés. Je pense que c’est ce qui a rendu Erdoğan furieux », a-t-elle déclaré.

Mungan sait de première main le coût de contester la doctrine gouvernementale. Elle a passé 40 jours en prison en 2016 après avoir rejoint plus de 1000 collègues pour signer une pétition appelant à la fin des opérations militaires contre des militants kurdes au cours desquelles des dizaines de civils ont également été tués. Contrairement à plusieurs signataires d’autres institutions, elle a conservé son poste pendant plus de trois ans de procédures judiciaires avant que la Cour constitutionnelle ne rejette l’affaire.

Le conflit de longue date entre l’État et le parti militant des travailleurs du Kurdistan (PKK) est une question particulièrement périlleuse à dénoncer sur les campus. En 2018, 14 étudiants de Boğaziçi qui ont distribué des bonbons pour protester contre l’invasion d’une province kurde dans le nord-ouest de la Syrie ont passé trois mois en prison avant qu’eux-mêmes et 13 autres ne soient condamnés à des peines avec sursis pour diffusion de propagande terroriste.

Des milliers d’étudiants universitaires, qui sont pour la plupart kurdes de familles défavorisées, sont incarcérés dans les prisons turques pour de vagues accusations ou condamnations pour terrorisme.

Le gouvernement d’Erdoğan n’est pas le premier à vider les universités du pays de ses opposants présumés; Les intellectuels turcs ont été contraints à l’exil depuis les années 1930. Mais cette fois, l’ampleur est sans précédent, éclipsant la dernière grande purge lorsque 1400 universitaires ont été limogés par une junte militaire après le coup d’État de 1980.

La répression actuelle a placé la Turquie au bas de l’indice de liberté académique aux côtés de pays comme la Libye, l’Iran, la Corée du Nord et la Chine. Le rapport, compilé en partie par le Scholars at Risk Network, indique que la Turquie fait partie des 10 pays dont les scores se sont le plus détériorés au cours des cinq dernières années.

Il a également nui à la qualité de l’enseignement supérieur en Turquie, ses meilleures universités s’enfonçant dans les classements mondiaux des universités; Times Higher Education place désormais Boğaziçi dans les 25% des écoles les plus pauvres après l’avoir précédemment incluse dans la moitié supérieure. Ce marasme n’est «pas étonnant» pour Mungan, qui craint qu’une fuite des cerveaux des meilleurs universitaires et étudiants depuis 2016 ne fasse qu’accélérer le combat à Boğaziçi.

«Ce seront à nouveau les plus brillants et pas nécessairement seulement ceux qui sont directement touchés par cela, car en science, il s’agit du climat», a déclaré Mungan. «Ce ne sont pas seulement les investissements privés qui fuient, mais aussi le capital intellectuel. Et le capital intellectuel, bien plus que l’investissement étranger, fait d’un pays un pays. »

Selon une étude, environ 100 000 Turcs étudient à l’étranger et plus de 70% disent qu’ils ne veulent pas rentrer chez eux après avoir obtenu leur diplôme. Un chiffre pour l’exode des universitaires n’est pas disponible, mais les rapports de presse le chiffrent à des milliers.

Pour les étudiants comme Yılmaz, les programmes coûteux d’études à l’étranger ne sont pas une option. «Je n’ai pas ce genre d’opportunité et je n’en ai pas non plus le désir», a-t-il déclaré. «Mon rôle à jouer est ici. Si la Turquie veut être un endroit démocratique, elle doit commencer par les étudiants.