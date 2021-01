La crise de la dette due au coronavirus mine le financement du changement climatique

Les dirigeants mondiaux ont promis plus de soutien pour protéger les pays vulnérables des ravages du changement climatique lors d’un sommet mondial en ligne lundi – mais une crise de la dette croissante du COVID-19 menace de balayer ces efforts.

Lors de la réunion organisée par les Pays-Bas, les dirigeants des pays riches ont déclaré que si la réduction des émissions restait vitale, il fallait faire davantage pour lutter contre les conséquences du réchauffement climatique, en particulier dans les communautés disposant de peu de ressources financières.

« Nous devons montrer … qu’il existe une forme de solidarité qui est réelle et crédible », a déclaré le chef du Green Deal européen, Frans Timmermans.

Le sommet mondial a eu lieu le même jour que les ministres des Affaires étrangères de l’UE se sont engagés à augmenter les financements pour aider les pays les plus pauvres à vivre avec le changement climatique.

L’envoyé américain pour le climat, John Kerry, a déclaré au sommet néerlandais que son gouvernement avait l’intention «d’augmenter considérablement» le financement de l’adaptation.Le président français Emmanuel Macron a déclaré qu’un tiers du financement climatique français serait affecté à de tels efforts.

Mais bon nombre des pays les plus exposés à la montée des mers et aux conditions météorologiques extrêmes ont vu leur bilan dérailler par le bouleversement économique de la pandémie. La dette et le risque de défaut de paiement les empêchent d’accéder au financement pour les digues, les cultures résistantes à la sécheresse, les systèmes de refroidissement des bâtiments ou les systèmes d’alerte aux cyclones.

Les leaders mondiaux du développement recherchent maintenant une solution globale qui englobe le changement climatique, l’allégement de la dette et la reprise en cas de pandémie.

«Lorsque nous prenons ensemble ces deux choses – l’impact de la pandémie et la crise climatique imminente -, il est si clair que nous avons besoin d’un nouveau pacte mondial dans lequel nous intensifions notre soutien», a déclaré Kristalina Georgieva, directrice du Fonds monétaire international.

«Il s’agit absolument d’une opportunité historique», a déclaré Rachel Kyte, doyenne de la Fletcher School of Law and Diplomacy et ancienne représentante spéciale des Nations Unies pour l’énergie durable.

Sur un groupe de 48 pays considérés comme particulièrement vulnérables aux effets du réchauffement climatique, plus de la moitié sont des pays à faible revenu évalués à un risque de surendettement modéré à élevé par le FMI en décembre.

Ils « ont besoin de subventions, de financements concessionnels, et ceux qui sont sous un énorme fardeau de la dette, ils ont besoin d’une restructuration de la dette », a déclaré Georgieva, ajoutant que l’allégement de la dette devrait également faire partie de la solution.

Alok Sharma, président britannique des négociations mondiales sur le climat de la COP26 de cette année, a rencontré Georgieva pour discuter d’un moyen de combiner allégement de la dette, relance économique post-COVID et mesures climatiques, selon deux personnes proches de la conversation.

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a déclaré à la conférence que des instruments d’allégement de la dette seraient nécessaires. «La reprise ne peut pas seulement concerner le monde développé», a-t-il déclaré.

Lors de la conférence de lundi, les dirigeants des grandes économies ont promis plus d’argent, mais ont peu parlé de la dette. Ce n’est pas ce que les pays les plus pauvres voulaient entendre.

Impact du coronavirus

En Angola, l’impact économique du COVID a été «si profond» que le pays est confronté à une décennie de reconstruction simple des services les plus élémentaires, tels que l’éducation et les soins de santé, a déclaré Giza Gaspar-Martins, le pays haut fonctionnaire chargé du changement climatique.

Il a déclaré qu’une «multitude de projets» qui auraient pu réduire les émissions de carbone et renforcer la résilience au changement climatique ont été «une victime directe de l’urgence et du ralentissement provoqué par le COVID».

Pendant ce temps, le parlement angolais, qui est l’un des plus grands producteurs de pétrole d’Afrique, débattra bientôt d’un projet de loi proposant d’ouvrir les zones de conservation à l’exploration minière et pétrolière.

L’Angola n’est pas le seul pays confronté à ce choix diabolique, a déclaré Gaspar-Martins. «Il y a de l’activité partout en Afrique, de nouveaux [oil and gas] projets qui sont en cours d’examen, au moment où nous pensions qu’ils allaient devenir des actifs bloqués. »

Malgré un certain allégement dans le cadre d’un accord avec le G20 l’année dernière, l’Angola a été frappé par des dégradations de crédit, ce qui le rend plus coûteux à emprunter, et reste à risque de défaut de paiement sur ses prêts, selon Fitch Ratings. Les pays ayant des antécédents de corruption gouvernementale, comme l’Angola et le Gabon, font face à des difficultés encore plus grandes pour convaincre les créanciers de leur apporter une aide.

Ali Bongo Ondimba, le président du Gabon, a déclaré que «le COVID-19 érode nos gains de développement» et aggrave la crise climatique.

«Il serait intéressant», a suggéré Gaspar-Martins, que s’il «pouvait être démontré que les projets étaient spécifiquement alignés sur l’action climatique, que ces dettes soient simplement annulées».

C’est un argument difficile à faire valoir alors que les gouvernements les plus riches du monde font face à leur propre crise économique, qu’ils luttent contre de fortes augmentations des dépenses publiques. Le Royaume-Uni a récemment perturbé les pays en développement en réduisant son aide à l’étranger face à la pression budgétaire intérieure.

Guterres a fait valoir qu’il était logique que les pays riches donateurs et les banques de développement, en particulier, «augmentent de manière significative le volume et la prévisibilité de leurs financements», affirmant que la reprise après la pandémie nécessiterait «des milliards de dollars des contribuables» pour «relancer le creux -avenir au carbone et à haute résilience dont nous avons besoin.

Les programmes de relèvement massifs dans les pays développés montrent que «l’argent est là», a déclaré Andrea Meza, le ministre de l’Environnement du Costa Rica. Elle a suggéré que les pays les plus pauvres pourraient troquer la dette contre la décarbonisation pour « nous donner un peu d’oxygène au niveau national pour poursuivre la transformation ».

Elle a également déclaré que les pays en développement « avaient besoin de beaucoup de subventions » au lieu de prêts. En 2018, seuls 12 milliards de dollars sur 78,9 milliards de dollars de financement climatique sont venus sous forme de subventions, selon l’OCDE.

Le changement climatique et la dette doivent «être résolus comme un seul problème», a déclaré Kyte. Mais «il y a beaucoup de gens du financement climatique qui ne veulent pas se concentrer sur la dette, essayant de l’éviter ou prétendent que ce n’est pas un problème aussi grave qu’il l’est.»

Il est également nécessaire de mieux orienter les dépenses vers l’adaptation au changement climatique au lieu d’investir de l’argent dans des projets d’énergie renouvelable, qui sont plus faciles à financer car ils génèrent des revenus.

«Nous avons besoin d’une multiplication par cinq à dix pour le financement de l’adaptation, uniquement dans le monde en développement, et pourtant, seule une infime fraction des billions de dollars de fonds de stimulation économique est jusqu’à présent consacrée à l’adaptation au climat. Nous devons augmenter ce nombre », a déclaré Ban Ki-moon, l’ancien secrétaire général des Nations Unies qui copréside désormais le Centre mondial sur l’adaptation.

Beaucoup dépendra de la volonté des grands créanciers: y compris l’UE, les États-Unis et la Chine. L’Europe «devrait… être prête à explorer» l’allègement de la dette, a déclaré Jacob Werksman, conseiller climatique international auprès de la Commission européenne.

Vous voulez plus d’analyse de POLITICO? POLITICO Pro est notre service de renseignement premium pour les professionnels. Des services financiers au commerce, en passant par la technologie, la cybersécurité et plus encore, Pro fournit des renseignements en temps réel, des informations approfondies et des scoops dont vous avez besoin pour garder une longueur d’avance. Email [email protected] pour demander un essai gratuit.