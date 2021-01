Miriam Lord: l’opposition transforme le gouvernement en armée de Duds après le nouveau plan de bataille de Covid

Tenez ferme et tenez-vous-en à l’essentiel.

C’est notre version Covid War de « Keep calm and continue ».

C’est dommage qu’ils n’aient pas joué le thème de l’armée de papa alors que Taoiseach Micheál Mainwaring marchait sur l’estrade avec les officiers Pike Varadkar, Godfrey Ryan et le caporal Stephen Donnelly.

«De qui pensez-vous que vous vous moquez, M. Covid, si vous pensez que nous sommes en fuite? Nous sommes les garçons qui arrêteront votre petit jeu. Nous sommes les garçons qui vous feront réfléchir à nouveau.

Alors que le Taoiseach lançait sa nouvelle devise accrocheuse exhortant une population assiégée à mener le bon combat, à protéger nos frontières des envahisseurs étrangers et à écraser le virus ennemi, il était flanqué de ses meilleurs hommes.

Prissy, par le livre, chef de peloton enclin aux accidents Mainwaring soupire «Espèce de garçon stupide» à chaque fois que le jeune Tánaiste Pike, s’imaginant être une star de cinéma, se lance dans une autre course solo impétueuse. Le ministre amoureux de la nature Godfrey s’endort parfois, et sa sœur Dolly prépare les sandwiches au concombre les plus exquis. Et puis le caporal Donnelly, bien intentionné mais malheureux, qui sait tout sur tout jusqu’à ce qu’il se mette soudain à courir autour de la table du Cabinet en criant «Ne paniquez pas! Ne paniquez pas!

Top hommes.

Un membre clé manquait cependant. Le Sgt Wilson Coveney, chic et éduqué en privé, était de service à New York, s’adressant au Conseil de sécurité de l’ONU sur la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne.

De retour à la maison, la devise «Tenez ferme et respectez les principes de base» a été prononcée lors du dernier d’une longue série d’exercices de verrouillage. En ce qui concerne les briefings Covid chargés de condamnés, le gouvernement a eu plus de variantes que le virus – près d’une douzaine depuis mars dernier – et tout le monde en a tellement marre maintenant que cette fois-ci, il n’y a même pas eu de tentative de réciter une ligne. de la poésie motivationnelle.

Micheál et ses garçons ont fait un exercice de verrouillage après que le Cabinet eut passé la majeure partie de la matinée et l’après-midi à délibérer sur la sévérité de la dernière série de restrictions de niveau 5. Les partis d’opposition voulaient qu’ils imposent une stratégie zéro -Covid (Solidarité / PBP et les Soc Dems) ou proche de celle-ci (Labour et Sinn Féin).

Alors que les rapports de l’intérieur du camp commençaient à s’infiltrer, il semblait que tout le peloton n’était pas satisfait du plan de bataille élaboré par les chefs. Certains ont estimé que cela n’allait pas assez loin, en particulier dans le domaine des règles de quarantaine et du scellement des frontières. D’autres aspects de la crise ont été abordés, notamment la réouverture des écoles et les meilleures pratiques de santé publique.

Masques dans les banques

Cela a incité un communiqué de presse de Ged Nash du Labour prouvant à quel point quelque chose qui aurait semblé dingue l’année dernière est maintenant mondialement crédible.

«Nash accueille le demi-tour de Donnelly sur le port de masques dans les banques.»

Mais avant le grand briefing de l’après-midi, c’était une grosse journée au Seanad. L’une des conséquences les plus heureuses de la pandémie est que les sénateurs peuvent maintenant se pavaner, quoique en nombre cruellement réduit, dans la chambre du Dáil. Ils avaient le champ politique pour eux aussi, parce que la Chambre basse n’était pas en session et leur volait le tonnerre.

Covid était très au menu, mais ils ont été déçus d’apprendre que le ministre de la Santé, le caporal Donnelly, ne serait pas en mesure de les aborder sur la question comme cela avait été envisagé. Ne paniquez pas! La ministre d’État du département, Anne Rabbitte, s’est précipitée et a lu son discours à leur place.

Plus tôt dans la journée, à l’ordre du jour, on parlait davantage de Covid et de la façon dont nous pourrions le voir. La dirigeante Seanad de Fianna Fáil, l’ancienne TD Lisa Chambers, a offert une observation intéressante sur l’installation d’essai Mayo à MacHale Park.

«Malheureusement, certaines personnes qui se rendent dans ce centre de test et qui soupçonnent Covid-19 s’arrêtent en fait en direction ou en provenance du centre de test pour faire leurs courses à Tesco et Dunnes à Castlebar. Assez remarquable. J’ai des preuves anecdotiques que des gens ont des sacs à provisions sur le siège arrière de leur véhicule.

Les Chambres ont exhorté les habitants du pays à ne pas s’arrêter dans les lieux publics s’ils ont été référés pour un test.

La leader à la Chambre Regina Doherty a déclaré qu’un tel report était difficile à croire et qu’il fallait rappeler aux gens ce qu’ils devaient faire pour contenir la situation.

«Je pense que nous devons avoir une conversation sérieuse sur les bulles», a-t-elle déclaré dans une suggestion qui n’est généralement pas entendue à la Chambre haute. «J’ai lu ce week-end une histoire d’une dame qui a parlé de sa bulle et elle semblait avoir environ 18 personnes dedans.»

Elle a dû être déçue lorsque des bulles ne sont jamais apparues lors du briefing du gouvernement. Et contrairement au Seanad, Mainwaring et ses garçons ne se sont pas mis en quatre pour lui souhaiter un joyeux anniversaire non plus. Ils n’ont pas non plus mentionné que mardi marquait le 10e anniversaire de l’élection de Micheál à la tête du Fianna Fáil.

Je parie qu’il ne s’attendait jamais à atteindre ce jalon au milieu d’une pandémie.

Encore. Il a dû continuer. Le maintien de l’ordre dans les règlements de Covid serait «considérablement augmenté», a-t-il dit, avant d’avoir un petit moment Wolfe Tones. «La route sur laquelle nous sommes est difficile… mais c’est la route que nous devons emprunter ensemble.» Le Sinn Féin l’aurait approuvé, étant donné que le parti réprime désormais avec ennui sa réponse au résultat choc du Brexit en 2016 – les appels à un sondage aux frontières – en saisissant chaque occasion de lier les efforts de lutte contre la pandémie avec une Irlande unie.

Caporal calme

Le caporal Donnelly est resté d’un calme louable sur l’estrade alors que ses officiers supérieurs promettaient une répression de certaines formes de voyage et une mise en quarantaine obligatoire pour certaines catégories de voyageurs chaque fois qu’ils pouvaient rassembler tous leurs canards d’affilée. Mais tout était un peu vague.

«Cela va prendre quelques semaines pour être opérationnel», a déclaré le jeune Tánaiste Pike, avant de présenter certaines des choses qui devraient être faites avant que leurs grandes promesses ne soient, hein, opérationnelles.

Nous devons «doubler» et «abattre» a exhorté le Taoiseach, ne donnant aucune garantie sur le moment où une «réouverture» pourrait se produire. Peut-être que l’été, s’aventura un Tánaiste douteux, essayant sans succès d’injecter un minimum d’optimisme.

En ce qui concerne la frontière avec le nord et les déplacements entre le Royaume-Uni et l’Irlande, des mesures seraient prises et les choses seraient faites après quelques «étoffes» et des discussions, une législation et d’autres choses.

C’est un défi de sceller une frontière transparente, a expliqué Micheál. Les gens vont et viennent et reviennent et il y a beaucoup de mouvement et d’interaction entre deux juridictions et il doit y avoir des discussions sur une stratégie à deux îles.

«Nous devons simplement nous assurer que c’est correct au moment où nous envisageons sa mise en œuvre.»

Quant à Zero Covid, se demanda Tánaiste Pike, quand est-ce que tu descelles tout? «Prendriez-vous un risque vers Noël? Je ne pense pas que vous le feriez.

Noël? Noël? On vient juste de passer Noël et tu parles du prochain? Espèce de garçon stupide.

L’opposition n’a pas du tout été impressionnée, adoptant une position généralement vue après qu’un gouvernement a présenté un budget.

Une occasion manquée, ont-ils dit. Trop peu, trop tard.

«Des mesures ponctuelles, à la pièce, à moitié cuites, inadéquates et futiles», a déclaré Richard Boyd Barrett.

«Tenez bon et tenez-vous-en à l’essentiel», dit le Taoiseach.

Ne paniquez pas! C’est la seule façon de gagner cette guerre.