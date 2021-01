Les experts allemands repoussent la limite d’âge pour AstraZeneca jab, ajoutant aux malheurs de l’UE

Appuyez sur play pour écouter cet article

Des experts allemands ont déclaré jeudi que les personnes âgées de 65 ans ou plus ne devraient pas recevoir le vaccin contre le coronavirus AstraZeneca, ce qui porte un autre coup aux efforts de vaccination européens.

Le projet de recommandation d’un comité qui conseille l’institut de santé publique du pays a déclaré que davantage de données sont nécessaires pour déterminer l’efficacité du vaccin dans ce groupe d’âge.

Le comité a choisi de publier son avis un jour avant que l’Agence européenne des médicaments (EMA) ne se prononce sur l’autorisation à l’échelle européenne du vaccin, qui a été développé avec l’Université d’Oxford.

Le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, a averti que la recommandation finale du comité d’experts ne viendrait qu’après que l’EMA ait pris sa décision. Mais la décision très publique des experts rend très difficile pour les autorités allemandes de préconiser de donner le coup aux 65 ans et plus, du moins pour le moment, même l’EMA juge qu’il est prudent de le faire.

Cela signifie que le pays le plus peuplé d’Europe ne serait pas en mesure d’administrer le vaccin aux personnes considérées comme la plus haute priorité pour la vaccination. Et cela signifie que d’autres autorités nationales seront sous pression pour suivre la même ligne.

La nouvelle vient dur sur les talons d’AstraZeneca qui a déclaré à l’UE qu’elle délivrerait beaucoup moins de doses de vaccin que prévu au premier trimestre de cette année, provoquant une réaction furieuse de Bruxelles et prévoyant d’imposer des contrôles à l’exportation des vaccins.

Les pourparlers de crise qui se sont tenus mercredi soir n’ont pas permis de remédier à un déficit «massif» de production du vaccin qui laissera l’UE au moins 75 millions de doses en deçà des attentes au cours des trois premiers mois de 2021.

La recommandation allemande soulève également des questions pour la Grande-Bretagne, qui utilise le vaccin AstraZeneca depuis le 4 janvier chez des personnes de tous âges.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson et AstraZeneca ont rapidement contesté les conclusions des experts allemands, publiées par le Comité permanent de la vaccination de l’Institut Robert Koch.

Johnson a déclaré que le propre organisme de réglementation du Royaume-Uni avait «indiqué très clairement qu’ils pensaient que le vaccin Oxford / AstraZeneca était très bon et efficace … la preuve qu’ils ont fournie est qu’ils pensent qu’il est efficace dans tous les groupes d’âge».

Le projet de recommandation est une mauvaise nouvelle pour la Commission européenne, qui fait face à de vives critiques – en particulier en Allemagne – pour ne pas avoir acheté davantage de vaccins BioNTech / Pfizer et Moderna autorisés plus tôt en décembre et janvier, et avoir plutôt focalisé son attention initiale sur des vaccins tels le jab AstraZeneca.

La Commission a systématiquement rejeté cette critique en déclarant qu’elle acceptait d’acheter un large portefeuille de plus de 2 milliards de doses à différents fabricants de médicaments et a fait naître l’espoir que l’approbation du vaccin AstraZeneca – dont l’UE a acheté 300 millions de doses, plus 100 en option millions d’euros – atténuera les pénuries de vaccins dans le bloc. Les pays de l’UE sont largement à la traîne du Royaume-Uni, des États-Unis et d’Israël en ce qui concerne les vaccinations par habitant.

Si l’EMA ou les autorités nationales suivent les recommandations allemandes, cela signifierait que l’objectif de la Commission de vacciner 80% des professionnels de la santé et des personnes de plus de 80 ans d’ici mars – déjà menacé en raison des pénuries d’approvisionnement d’AstraZeneca – sera très difficile à atteindre. .

« De toute évidence, ce sont des objectifs ambitieux », a déclaré jeudi le porte-parole en chef de la Commission, Eric Mamer, pour défendre la stratégie commune d’approvisionnement en vaccins de l’UE, avant que les recommandations allemandes ne soient rendues publiques.

«Nous savions qu’il y aurait des difficultés. Nous savions que ce ne serait pas une voie facile », a-t-il déclaré lors d’un point de presse. Mamer a souligné que «nous ne changeons pas la cible, mais ce que nous allons faire, c’est essayer de trouver les moyens de nous en tenir à notre objectif», sans préciser comment cela pourrait être fait.

Si la recommandation des experts est adoptée, l’Allemagne accordera probablement la priorité aux vaccins BioNTech / Pfizer et Moderna – qui utilisent la nouvelle technologie d’ARNm – pour les personnes âgées et donnera aux plus jeunes le vaccin AstraZeneca. Les vaccins BioNTech / Pfizer et Moderna ont montré une efficacité élevée chez les plus de 65 ans.

«Maintenant, nous devrions utiliser [the AstraZeneca vaccine] pour les plus jeunes, » m’a dit Karl Lauterbach, expert en politique de la santé du Parti social-démocrate allemand.

Lauterbach a critiqué les études d’efficacité des vaccins d’AstraZeneca, qui ne portaient que sur un petit nombre de personnes de plus de 65 ans, comme étant «tout simplement mal faites». Pourtant, il a également critiqué la recommandation des experts: «Ne pas autoriser les vaccins pour les personnes âgées qui présentent un tel risque est quelque chose que je n’aurais pas fait moi-même. Je trouve donc la décision erronée.

AstraZeneca a rejeté le point de vue des experts, déclarant que la dernière analyse des données des essais cliniques soutient en fait l’efficacité chez les plus de 65 ans et que cette information devrait être publiée par l’EMA dans les prochains jours. Un porte-parole a ajouté que les informations faisant état d’une faible efficacité chez les adultes de plus de 65 ans «ne reflètent pas fidèlement la totalité des données».

Jim Naismith, professeur de biologie structurale à l’Université d’Oxford, a déclaré que les scientifiques sont souvent en désaccord sur la quantité de preuves nécessaires pour prendre une décision. Au lieu d’essayer de «contester la qualité ou le caractère» des scientifiques impliqués, il devrait plutôt y avoir «des discussions de bonne foi sur les preuves nécessaires pour l’efficacité des vaccins», a-t-il déclaré.

Merlin Sugue et Charlie Cooper ont contribué au reportage.

