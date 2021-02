Coveney défend le retard dans la mise en œuvre de la quarantaine hôtelière

Le ministre des Affaires étrangères, Simon Coveney, a appelé les partis de l’opposition à soutenir la législation primaire requise pour mettre en œuvre une quarantaine hôtelière obligatoire pour les passagers entrants.

«Si le Dáil coopère, cela peut être fait rapidement», a-t-il déclaré à Morning Ireland sur RTÉ.

M. Coveney a défendu le retard dans la mise en œuvre de la quarantaine hôtelière pour les voyageurs sans test Covid-19 négatif ou en provenance du Brésil et d’Afrique du Sud. Il a déclaré que la décision politique de l’introduire n’avait eu lieu que ces dernières semaines et qu’une législation primaire était nécessaire.

Alors que les voyages internationaux ont diminué de 97% par rapport à la même période l’année dernière, le gouvernement a reconnu la nécessité d’ajouter de nouvelles restrictions impliquant une quarantaine obligatoire, dont certaines devraient avoir lieu dans des installations gérées par l’État, a-t-il déclaré.

Le chef du Parti travailliste, Alan Kelly, avait déclaré sur le même programme que le retard dans les efforts du gouvernement pour introduire une quarantaine obligatoire pour les passagers entrants était «potentiellement calamiteux».

Il a appelé à la mise en quarantaine obligatoire dans un hôtel pour tout le monde sauf pour les travailleurs essentiels.

M. Kelly a déclaré qu’il ne comprenait pas pourquoi il faudrait plus de temps pour mettre en œuvre le plan de quarantaine étant donné que les responsables gouvernementaux d’un certain nombre de départements avaient été chargés en mai dernier d’examiner la question.

«Pourquoi la législation primaire n’a-t-elle pas été rédigée et pourquoi la logistique n’était-elle pas terminée avant maintenant?» Il a demandé.

Mardi, le Cabinet a été informé que la mise en quarantaine obligatoire des hôtels pour les voyageurs entrants sans test Covid-19 négatif ou en provenance du Brésil et de l’Afrique du Sud, annoncée par le gouvernement la semaine dernière, restait dans les semaines.

Les ministres ont été informés que la législation doit être adoptée par les Maisons de l’Oireachtas avant que les voyageurs ne puissent être tenus par la loi de passer 14 jours dans un hôtel, un processus que le gouvernement espère avoir conclu en quelques semaines.

Lorsqu’on lui a demandé de clarifier si les personnes en quarantaine à la maison devaient rester dans leur chambre, M. Coveney a déclaré qu’il y avait une différence entre la quarantaine et l’auto-isolement et qu’il appartenait au gouvernement de la définir clairement.

La quarantaine signifiait que les gens devaient rester chez eux tandis que l’auto-isolement signifiait qu’ils devaient se confiner dans leur chambre, a-t-il déclaré.

La mise en quarantaine à la maison signifiait que les gens devaient restreindre leur mouvement vers la maison.

M. Kelly avait déclaré qu’il était très préoccupant d’avoir le ministre de la Santé Stephen Donnelly mardi soir à la télévision Virgin Media, affirmant que les gens devaient mettre en quarantaine chez eux, pas dans leur chambre.

Selon les conseils actuels du HSE, les passagers qui arrivent de Grande-Bretagne, du Brésil ou d’Afrique du Sud doivent s’isoler dans une pièce. Les arrivées d’autres pays, à l’exception du Nord ou des pays répertoriés comme verts par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, doivent rester chez elles.

M. Kelly a déclaré que les variantes de Covid-19 étaient «en tournée» et constituaient une menace pour le pays, il fallait donc mettre en place un programme de quarantaine complet.

Les habitants du pays étaient «enfermés» depuis des mois et ne pouvaient pas continuer ainsi. Des mesures sont nécessaires pour garantir que les personnes entrant dans le pays n’apportent pas le virus avec elles, a-t-il déclaré.

Il était évident que la gardaí devait jouer un rôle dans le plan, mais des sociétés de sécurité privées pourraient être impliquées comme cela avait été fait dans d’autres pays, a-t-il dit, avec la gardaí dans une capacité de «surveillance».

«Tout cela aurait dû être fait avant maintenant.»

Il a dit que le gouvernement ne faisait que du bout des lèvres sur la question. Faire appeler gardaí dans une maison pour demander aux occupants s’ils étaient en quarantaine serait très difficile.

Amendes

De nouvelles réglementations ont déjà été introduites pour augmenter les amendes infligées aux personnes qui enfreignent les restrictions existantes de Covid, augmentant les amendes de 100 à 500 € pour les personnes qui voyagent à moins de 5 km de leur domicile sans excuse valable.

La Garda a déclaré avoir arrêté 280 personnes voyageant à destination ou en provenance de l’aéroport de Dublin au cours du week-end sans excuse valable et leur a infligé une amende de 100 €. Lundi, l’amende correspondante est passée à 500 €. Les responsables ont déclaré que les gens pouvaient être condamnés à une amende à la sortie et au retour. Si plusieurs personnes partagent une voiture, elles peuvent toutes être sanctionnées séparément.

Des responsables ont déclaré que quiconque refusait une instruction de la garda d’abandonner son voyage pourrait être inculpé en vertu de la législation sur la santé publique et condamné à une amende pouvant aller jusqu’à 2500 € sur déclaration de culpabilité et / ou condamné à six mois de prison.