La fièvre électorale allemande fait transpirer l’UE sous les vaccins

La lutte pour succéder à Angela Merkel alimente une frénésie sur la stratégie de vaccination contre le coronavirus de l’UE.

Alors que certains membres de l’UE ne semblent pas trop préoccupés par le retard des États-Unis, de la Grande-Bretagne et d’Israël en matière de taux de vaccination, les politiciens allemands sont engagés dans un jeu de blâme furieux sur les raisons pour lesquelles leur pays n’évolue pas plus vite.

Ajouter du piquant au mélange: les principaux protagonistes sont des successeurs possibles de Merkel après les élections générales de septembre, notamment le premier ministre bavarois Markus Söder, le ministre de la Santé Jens Spahn et le ministre des Finances Olaf Scholz. L’Allemagne est en mode campagne quasi ininterrompue cette année, avec six élections régionales et le vote national.

Certains fonctionnaires et diplomates de l’UE affirment que la Commission européenne, sous la direction de sa présidente allemande, Ursula von der Leyen, accorde trop d’attention aux pressions de l’Allemagne et est précipitée dans de mauvaises décisions. Ils se disent également préoccupés par le fait que l’UE prend une raclée publique parce qu’il convient à certains politiciens allemands d’attaquer Bruxelles.

Poussé par Berlin et certaines autres capitales de l’UE, von der Leyen a décidé à la fin du mois dernier d’imposer à la hâte des contrôles des exportations de vaccins après que la société anglo-suédoise AstraZeneca a déclaré qu’elle fournirait beaucoup moins de doses que prévu. Cela a déclenché une tempête politique, car ses plans prévoyaient de remplacer une partie de l’accord sur le Brexit visant à préserver la paix sur l’île d’Irlande.

Von der Leyen – une ancienne ministre allemande de la Défense qui a amené deux proches collaborateurs de Berlin pour former le noyau de son cercle intime à Bruxelles – a été contrainte de faire demi-tour tard dans la nuit, portant atteinte à sa propre crédibilité et à la réputation de la Commission.

« Il y avait des pressions de Berlin », a déclaré Michael Link, un ancien ministre allemand des Affaires européennes des libéraux démocrates libres. « Et il me semble que, au milieu de cette pression, von der Leyen a perdu son instinct de ce qui est juste pour l’Europe. Elle a commis une erreur fatale qui n’aurait jamais dû se produire. »

L’accent mis par Von der Leyen sur l’opinion publique allemande était évident à l’époque de la débâcle du contrôle des exportations. Plus tôt le vendredi où la Commission a publié ses plans, elle est apparue sur la station de radio nationale allemande Deutschlandfunk. Elle a terminé le week-end par une interview sur la chaîne de télévision allemande ZDF.

« Certes, ce débat toxique en Allemagne a contribué dans une certaine mesure » au fiasco irlandais, a déclaré un haut diplomate européen.

Interrogé sur les contrôles à l’exportation et l’effet possible de la politique allemande sur sa décision, un porte-parole de la Commission a déclaré que « la Commission est toujours en contacts étroits avec les États membres » mais que la mesure irlandaise « est apparue lors de discussions internes à la Commission ».

La Commission a également cherché à détourner les critiques selon lesquelles von der Leyen était trop axé sur les médias allemands en invitant des journalistes d’autres médias à des interviews de groupe dans la semaine suivant le virage.

Clément Beaune, ministre français des Affaires européennes, a suggéré que le débat allemand signifiait que l’UE recevait plus que sa juste part de critiques.

«Il y a une forte dimension nationale qui joue dans les évaluations de la façon dont l’Europe a géré les vaccins», a déclaré Beaune. « D’abord parce qu’il est toujours plus facile d’attaquer le niveau européen. Ensuite parce qu’en Allemagne, le contexte pré-électoral et le fait qu’Ursula von der Leyen vienne de la politique allemande attirent encore plus d’attention et de critique sur l’UE. »

Angst réveillé

Pour un pays qui est très fier de sa réputation d’efficacité et d’être au sommet des prestigieux classements internationaux, derrière la Grande-Bretagne et d’autres dans les enjeux de la vaccination a touché un nerf – en particulier après que l’Allemagne a été largement félicitée pour sa gestion de la première vague de coronavirus.

« Il y a une grande déception que le vaccin ne soit toujours pas disponible en plus grandes quantités, même s’il a été développé chez nous », a déclaré Guntram Wolff, un économiste allemand qui est le directeur du groupe de réflexion Bruegel à Bruxelles. « Les gens voient simplement les choses. peut être mieux fait. Et ils trouvent cela décevant. «

Une grande partie des critiques de l’UE est venue de partis au sein du gouvernement de Merkel, tels que l’Union chrétienne-sociale de Bavière (CSU) – parti frère des chrétiens-démocrates (CDU) de la chancelière – et les sociaux-démocrates de centre-gauche (SPD).

Le dirigeant bavarois Söder a critiqué l’approche de l’UE comme étant « décevante » et « accompagnée de nombreuses erreurs de jugement ».

Scholz, le ministre des Finances, également vice-chancelier et candidat officiel du SPD pour succéder à Merkel, a accusé Bruxelles d’avoir fixé les mauvaises priorités: « Si la Commission nous avait demandé plus de financement, nous aurions envoyé des fonds supplémentaires à l’UE. », a-t-il déclaré au journal Süddeutsche Zeitung.

Pour sa part, la Commission a insisté sur le fait que plus d’argent n’aurait pas produit plus de vaccins et a imputé les retards de livraison en grande partie à des problèmes de fabrication. Il a également soutenu qu’il fallait plus de temps pour conclure des contrats avec les fabricants de vaccins que certains pays, arguant qu’il valait la peine de pousser les fabricants de médicaments à assumer la responsabilité de leurs produits. Enfin, il s’est tenu à un processus d’approbation des vaccins qui, selon lui, est plus rigoureux que d’autres, même s’il prend un peu plus de temps.

Pour Scholz et ses sociaux-démocrates, les critiques offrent une chance d’attaquer les chrétiens-démocrates, qui sont les plus associés à la stratégie de l’UE dans le domaine politique allemand. Merkel, von der Leyen et Spahn sont tous des politiciens de la CDU.

Et comme la CDU / CSU, leader du sondage, n’a pas encore choisi son candidat à la chancelière, les politiciens au sein de cette alliance sont fortement incités à s’exprimer sur ce qu’on appelle le «désastre vaccinal» en Allemagne.

La critique de Söder à l’égard de l’UE peut également être considérée comme un rejet de la responsabilité envers Spahn, qui a été impliqué dans la formulation de la stratégie du bloc en tant que ministre de la Santé.

Spahn a souligné qu’il avait poussé dès le départ à l’achat proactif de vaccins – d’abord en formant une alliance avec la France, l’Italie et les Pays-Bas, puis en plaidant pour l’achat du vaccin BioNTech / Pfizer plus cher malgré la résistance des partenaires de l’UE. Il faisait également partie de ceux qui ont lancé l’appel pour le contrôle des exportations de vaccins peu avant que la Commission n’appuie sur la gâchette.

La colère allemande face au déploiement de la vaccination s’est également répandue à Bruxelles sous la forme d’attaques de Bild, le quotidien le plus populaire d’Allemagne, contre la commissaire européenne à la Santé Stella Kyriakides.

Le journal a affirmé que la politicienne chypriote n’avait pas les qualifications et le poids nécessaires – et qu’elle avait « mis les pieds » l’année dernière alors qu’elle aurait dû être occupée à acheter des vaccins pour l’UE. Le tabloïd a même envoyé une équipe à Nicosie pour déposer des histoires et des vidéos en direct devant la villa de Kyriakides.

Interrogée sur les critiques, la Commission a déclaré que Kyriakides « est pleinement conscient des préoccupations et de l’anxiété des citoyens européens face à la pandémie » et « travaille 24h / 24 et 7j / 7 pour garantir que les vaccins sont produits et délivrés le plus rapidement possible ».

Un responsable de l’UE a déclaré que Bruxelles devrait être préparée à plus de chaleur de l’Allemagne alors que la campagne électorale s’intensifie.

« Actuellement, l’espoir est que la situation se calmera à mesure que de plus en plus de vaccins seront disponibles dans les mois à venir et que la situation pandémique s’améliorera », a déclaré le responsable. « Mais s’il continue sur cette voie cahoteuse, ce n’est qu’un avant-goût de la brutalité des élections allemandes pour Bruxelles. »

Rym Momtaz a contribué au reportage.

