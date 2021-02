Quitter le certificat: l’ASTI émet des réserves sur le processus des notes calculées

L’Association irlandaise des enseignants du secondaire (ASTI) s’est déclarée heureuse que le Leaving Cert ait été «préservé» mais est préoccupée par le processus de calcul des notes.

Ann Piggott, présidente de l’ASTI, a déclaré que bien que ses membres soient heureux que les élèves soient «soulagés et heureux et aient la clarté» à propos du certificat de départ, le syndicat avait des réserves sur les méthodes proposées pour les enseignants pour calculer les notes.

Lorsqu’on lui a demandé quand l’ASTI, qui représente 18 500 enseignants, répondrait aux nouveaux plans Leaving Cert, Mme Piggott a déclaré qu’elle consulterait l’exécutif du syndicat au sujet de la coopération avec le nouveau système et qu’une décision pourrait être prise en quelques jours.

Le syndicat ne voulait plus de stress sur les étudiants, a-t-elle déclaré jeudi à Morning Ireland de RTÉ.

Le gouvernement a confirmé mercredi que tous les étudiants sortant du certificat auront la possibilité de choisir les notes prévues ou de passer des examens en juin de cette année.

Cela permettra aux étudiants de choisir entre les notes prévues ou les examens écrits – ou les deux – pour des matières individuelles, et d’obtenir la note la plus élevée.

Les examens oraux auront lieu pendant les vacances de Pâques ou peu de temps après pour les étudiants qui choisissent de passer des examens. Les étudiants qui optent uniquement pour les notes prédites ne seront pas tenus de passer ces examens.

Dans certaines matières, la tenue d’examens pratiques ne sera pas possible pour des raisons de santé publique. Les détails à ce sujet doivent être confirmés sous peu.

Mme Piggott a déclaré que l’ASTI avait «toujours» des réserves sur un système de notes calculées et que cela restait la position, de sorte que le syndicat était heureux qu’une option alternative d’un certificat de départ traditionnel soit proposée, a-t-elle ajouté.

Elle a déclaré que le syndicat préférait que les travaux oraux et les projets soient évalués en externe pour «fonder» les résultats et pour donner «de la crédibilité ou le relever d’une certaine manière».

L’ASTI craignait que les élèves ne soient pas motivés dans les mois à venir s’ils optaient pour des notes calculées, a-t-elle déclaré, et il y avait le défi pour les enseignants d’avoir deux cohortes dans la classe – un groupe étudiant pour le traditionnel Leaving Cert avec l’autre groupe. optant pour des notes calculées.

Se déclarant préoccupé par le processus de calcul des notes, Kieran Christie, secrétaire général de l’ASTI, a déclaré qu’il y avait une certaine logistique dans le processus qui ne pouvait pas être «introduite dans un ordinateur».

Certains étudiants étaient déterminés à faire un «bon» certificat de départ, et ils auraient maintenant cette option, a-t-il dit à Newstalk Breakfast.

M. Christie a déclaré qu’il était heureux que le système de classement du processus de notation calculé de l’année dernière ait disparu. «Heureusement, les enseignants n’ont pas à faire cela», a-t-il déclaré. Les étudiants qui se trouvaient à l’extrémité inférieure du processus de classement auraient pu être amers à ce sujet, a-t-il ajouté.

Interrogé sur la réouverture des écoles, M. Christie a déclaré que l’ASTI voulait que les écoles rouvrent le plus tôt possible, de la manière la plus sûre possible, mais que fixer une date à la réouverture était «imprudent».

Les dates de réouverture devraient provenir d’autres sources telles que des experts en santé publique, a-t-il déclaré, mais a ajouté que les chiffres et les indications étaient positives.

«Le ministre a donné des dates dans le passé et a dû ramer. Je ne vais pas tomber dans le même piège », dit-il.

Ailleurs, le président du Teachers ‘Union of Ireland (TUI) a déclaré que les notes calculées auraient dû être un plan d’urgence et non une option pour le Leaving Cert de cette année.

Martin Marjoram a déclaré que le syndicat était heureux que les étudiants aient maintenant des éclaircissements sur le départ du Cert de cette année, mais a déclaré que ses membres étaient profondément préoccupés par le fait que certains étudiants cesseraient de participer au processus, a-t-il déclaré à l’émission Today de RTÉ.

Le TUI avait consulté son exécutif mercredi soir et discuterait des propositions avec les succursales dans les prochains jours.

M. Marjoram a déclaré qu’à son avis, les évaluations causeraient autant de difficultés que de solutions et il y aurait des difficultés «énormes» avec le processus. Il y a eu des troubles «importants» parmi ses membres, a-t-il dit.

Le syndicat ne disait pas qu’il ne coopérerait pas avec les nouvelles propositions, a-t-il dit, ajoutant qu’il allait présenter tous les détails des propositions «très complexes» aux membres.

Le président du CAO, Pól Ó Dochartaigh, a averti qu’il n’y aurait pas de places universitaires supplémentaires. Les universités ajusteraient leurs points d’entrée en fonction du nombre de places disponibles, a-t-il déclaré. « Il n’y a pas d’espace pour empiler des nombres supplémentaires. »

Si les notes étaient gonflées, les points seraient gonflés, a-t-il déclaré. «Cela ne profite pas aux jeunes.»

Il est important que la comparabilité des notes soit cohérente, a déclaré M. Ó Dochartaigh, ajoutant qu’il était important de garantir le même niveau de réussite entre les notes calculées et le certificat de sortie traditionnel.

L’Union irlandaise des étudiants de deuxième niveau a salué l’annonce du gouvernement, affirmant qu’elle apportait «clarté, choix et compassion» aux étudiants.

La ministre de l’Éducation, Norma Foley, a reconnu qu’il y aura des sanctions pour quiconque tente de faire pression sur les enseignants au sujet des notes calculées pour le certificat de fin d’année.

Tout type de démarchage ne serait pas approprié et des mesures sont à l’étude telles que des sanctions, a-t-elle déclaré jeudi matin.