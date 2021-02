«  Un double standard en cours  »: les démocrates américains accusent GOP et Manchin de partialité sur les nominations à Biden

Vendredi, le sénateur Joe Manchin (DW.Va.) s’est prononcé contre la nomination de Tanden, citant ses tweets passés attaquant les législateurs des deux côtés de l’allée. Deux républicains clés du Sénat ont emboîté le pas.

À l’intérieur de la Maison Blanche, il n’est pas passé inaperçu que de nombreux législateurs s’opposant aux missives de Tanden sur les réseaux sociaux – y compris Manchin – ont voté pour confirmer Richard Grenell, le booster de Trump à la langue acide, au poste d’ambassadeur américain en Allemagne. Les démocrates sur et en dehors de la Colline ont également fait valoir que Tanden, d’origine sud-asiatique, était l’un des nombreux candidats de couleur traités différemment des candidats de l’ère Trump qui ont lancé des attaques personnelles ou exprimé des opinions sectaires.

«Nous pouvons être en désaccord avec ses tweets, mais dans le passé, les nominés de Trump qu’ils ont confirmés et soutenus avaient des problèmes et des conflits beaucoup plus graves que juste quelque chose qui était écrit sur Twitter», a déclaré la représentante Grace Meng (DN.Y.). dans une interview après avoir tweeté de frustration à propos de l’hésitation signalée par Manchin à propos de certaines nominations. «Il ne s’agit pas d’un seul candidat comme Neera, ou de qui que ce soit d’autre, il s’agit simplement de ce modèle qui se produit et de plus en plus difficile à ignorer.»

Membre de longue date de la politique démocrate, Tanden est devenue une figure démesurée en ligne ces dernières années alors qu’elle dirigeait des critiques de Twitter pointues, personnelles et souvent étendues contre des opposants de gauche et de droite, y compris des sénateurs en exercice. Pour cette raison, sa nomination au poste de l’OMB comportait des risques évidents, alors même que les démocrates prenaient le contrôle du Sénat.

Ses partisans disent maintenant que sa présence sur les réseaux sociaux est utilisée comme couverture par ses adversaires, notant que elle a présenté ses excuses, supprimé et pris possession de ses tweets. Et les démocrates affirment qu’après les années Trump, il n’y a guère de justification pour que le comportement en ligne de quelqu’un serve de disqualifiant. Ils soulignent non seulement la présence acerbe de l’ancien président sur les réseaux sociaux et les attaques répétées contre les législateurs de couleur, mais aussi la conduite du juge Brett Kavanaugh pendant sa Cour suprême. audience de confirmation et la confirmation de l’ancien sénateur Jeff Sessions (R-Ala.) en tant que procureur général des décennies après avoir perdu une offre pour un poste de juge fédéral sur les accusations de racisme.

Kavanaugh «est devenu fou lors de l’audition sur les sénateurs», a déclaré Ilyse Hogue, président sortant du groupe pour les droits à l’avortement. NARAL Pro-Choice America. «Ils disent que Neera ne peut pas être confirmée à cause du ton de ses tweets. Cela me semble très mince et certainement une norme différente quant à la façon dont elles s’attendent à ce que les femmes parlent par rapport aux hommes pour lesquels elles ont voté.

Ce n’est pas seulement la nomination de Tanden qui fait surface des plaintes de sexisme et de préjugés raciaux. Les responsables de la Maison Blanche et ceux qui ont servi lors de la transition notent que plusieurs des candidats de couleur de Biden ont vu leurs nominations ralentir au Sénat ou ont déjà fait l’objet de critiques relativement plus sévères que les hommes blancs à des postes de haut niveau.

Les républicains repoussent actuellement durement l’ancien procureur général de Californie Xavier Becerra, le choix de Biden de diriger le département de la santé et des services sociaux, citant son point de vue sur l’élargissement de l’accès aux soins de santé et à l’avortement aux immigrants non autorisés. Ils affirment également que Becerra, dont la mère a immigré de Guadalajara et son père a grandi à Tijuana, au Mexique, est sous-qualifié parce qu’il n’est pas médecin lui-même. Secrétaire à la santé de Trump, Alex Azar, n’était pas médecin.

Le secrétaire à la Sécurité intérieure de Biden, Alejandro Mayorkas, a été confirmé lors d’un vote largement en ligne au début du mois. Premier Latino et immigré à occuper son poste, Mayorkas avait déjà été confirmé par le Sénat à trois reprises. Mais sa confirmation de ce tour était par la plus mince de toutes les marges pour les nominés de Biden à ce jour.

La candidate du secrétaire de l’Intérieur Deb Haaland pourrait bientôt faire face à une opposition encore plus grande. Les républicains ont accusé la prétendue première Amérindienne à diriger le département d’être «radicale», soulignant son soutien aux politiques environnementales progressistes et son opposition aux nouveaux baux de forage pétrolier et gazier sur les terres fédérales. Manchin, qui dirige l’audience de confirmation de Haaland mardi, a déclaré qu’il restait indécis sur sa nomination ainsi que sur les autres – une indécision qui a suscité une vive réprimande et une suggestion de partialité de la part de la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (DN.Y.).

Jeff Sessions était si ouvertement raciste que même Reagan ne pouvait pas le nommer. Manchin a voté pour le confirmer. Les sessions ont ensuite ciblé les enfants d’immigrants pour des violations des droits humains à grande échelle avec séparation de la famille. Pourtant, c’est la première femme autochtone à être au Cabinet Sec. C’est là que Manchin trouve un malaise? https://t.co/wyki5iE36Y – Alexandrie Ocasio-Cortez (@AOC) 22 février 2021

Le bureau de Manchin a refusé de commenter. Mais dans une interview plus tôt dans la journée, il a noté qu’il avait parlé à Tanden lundi et qu’il s’opposerait toujours à elle.

« Je suis tout au sujet du bipartisme. Je le suis vraiment. Je lui ai dit que: ce n’est pas du tout personnel », a déclaré Manchin. « Il y a un temps pour que le bipartisme commence. Nous verrons ce qui se passe de l’autre côté. »

Derrick Johnson, président du groupe de défense des droits civiques NAACP, a déclaré qu’à mesure que les candidats approchaient de leur vote de confirmation, il deviendrait évident que ces personnes qui sont des femmes ou des personnes de couleur reçoivent un niveau d’examen différent.

« J’espère que nous allons corriger le cours, rapidement, et ne pas permettre que cela soit un héritage du Sénat », a ajouté Johnson.

Les démocrates craignent que davantage de candidats de couleur ne se heurtent bientôt à des problèmes, notamment l’avocate des droits civils Kristen Clarke, candidate au poste de procureur général adjoint à la division des droits civils du DOJ, et Vanita Gupta, la candidate de Biden au poste de procureur général associé. Gupta a fait l’objet d’une campagne publicitaire récemment lancée par des groupes conservateurs, qui l’ont accusée de vouloir «sortir les condamnés de prison» et «réduire les peines infligées aux suprémacistes blancs». L’autre cible du groupe était Becerra. Une troisième publicité qu’ils ont diffusée a accusé l’administration Biden d’accueillir de l’argent noir.

« Vanita Gupta veut démanteler la police, et au lieu de s’occuper de cette position extrêmement dangereuse, ses défenseurs libéraux lancent des allégations caricaturales pour éviter les problèmes », a déclaré Carrie Severino, présidente du Judicial Crisis Network, l’un des groupes parrainant les pubs. Gupta n’a pas appelé à retirer le financement de la police.

Janet Murguía, présidente et directrice générale de l’organisation de défense latino-américaine UnidosUS, a déclaré qu’elle avait eu un appel avec son équipe lundi matin où la question des choix du cabinet de Biden frappant les barrages routiers avait déclenché une conversation prolongée et une alarme croissante.

« Cela a été incroyablement troublant de voir un modèle ou une tendance émerger où les personnes de couleur et les femmes semblent être au bas de la liste en termes d’auditions et de finalisation de leurs confirmations », a déclaré Murguía dans une interview. «C’est très offensant de voir ce pied-à-terre se poursuivre alors que nous avons un besoin incroyable de mettre ces différents leaders en place dans ces différentes agences.

« Le blocage de ces nominations, quel que soit le parti, n’est pas une bonne idée et cela soulève beaucoup de questions sur la raison », a-t-elle ajouté.

La sénatrice Mazie Hirono (D-Hawaï) a posé la même question lundi en citant Tanden, Haaland et Becerra comme nominés «faisant l’objet d’un examen plus approfondi».

« Il semble y avoir un modèle ici », a déclaré Hirono. Elle a ajouté que si la nomination de Tanden finissait par tomber, la candidate de Biden au poste de représentante commerciale des États-Unis, Katherine Tai, serait la « seule femme asiatique du Cabinet ».

«Et personne ne sait qui [the] représentant commercial est », dit-elle.

Burgess Everett et Meridith McGraw ont contribué au reportage.