Pas le temps de vaciller sur la stratégie de vaccination de l’UE

Paul Taylor, rédacteur en chef de POLITICO, écrit la colonne Europe At Large.

PARIS – Alors que les livraisons de vaccins prennent du retard et que le fonds de récupération des coronavirus de l’UE n’est pas encore lancé, les gouvernements européens ont du mal à éviter la tentation de blâmer Bruxelles et de faire cavalier seul dans la quête de coups plus rapides.

Ce serait une terrible erreur – politiquement et géopolitiquement.

Après une première vague de mesures de mendiant-ton-voisin lorsque la pandémie a frappé l’année dernière, les dirigeants de l’UE se sont réunis pour prendre deux décisions importantes. Ils ont décidé de lancer un fonds de relance pour aider les pays les plus durement touchés, financé par des emprunts conjoints sans précédent. Et ils ont accepté de se procurer des vaccins conjointement, au lieu de s’engager dans une mêlée de chacun pour soi.

Aujourd’hui, alors que le Royaume-Uni, les États-Unis et Israël avancent dans la course à la vaccination de leurs populations, certains gouvernements de l’UE paniquent et risquent de gâcher tous ces progrès.

Quelles que soient les erreurs commises par la Commission européenne en achetant des vaccins ou par des entreprises en livrant moins de doses que promis, il serait insensé de succomber à l’impatience et de se lancer dans une guerre d’enchères pour des approvisionnements supplémentaires, ou de courir en Russie et en Chine pour des vaccins. pas encore approuvé par l’Agence européenne des médicaments.

Cela signifierait aux citoyens qui ont enduré un an de verrouillages et de restrictions douloureuses sur les voyages, le travail et les loisirs, que les gouvernements ont perdu confiance en leur propre stratégie contre les coronavirus et en leurs institutions communes – la Commission et l’EMA.

Cela ravirait les autorités de Moscou et de Pékin sans forcément garantir une inoculation plus rapide aux Européens, et encore moins accroître la confiance dans les vaccins.

Le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping ont déjà réussi à creuser un fossé dans la solidarité de l’UE en incitant les gouvernements eurosceptiques de Hongrie, de Pologne et maintenant de République tchèque à rompre les rangs et à acheter leurs vaccins.

L’opportunisme des Européens centraux semble pervers venant des populistes de droite forgés dans la lutte contre l’hégémonie communiste soviétique. N’oublions pas que la stratégie d’achat en gros de l’UE a été conçue précisément pour protéger les pays plus pauvres ou plus petits qui, autrement, auraient pu être laissés pour compte si les riches gouvernements d’Europe occidentale avaient signé de gros chèques pour sauter la ligne.

Avant que les dirigeants européens ne blâment Bruxelles, ils devraient regarder ce qu’ils ont fait chez eux. Beaucoup de goulots d’étranglement se situent au niveau national, en raison de la bureaucratie ou de décisions malavisées d’interdire le coup AstraZeneca pour les personnes âgées.

Des commentaires désinvoltes tels que l’affirmation du président français Emmanuel Macron selon laquelle le vaccin d’AstraZeneca semblait «quasi inefficace» pour les personnes de plus de 65 ans ont contribué à saper l’acceptation publique de ces vaccins. Cela peut expliquer pourquoi l’Allemagne et la France se reposent sur des stocks de centaines de milliers de doses qui n’ont trouvé que peu de preneurs.

Paris, Berlin et Vienne ont depuis supprimé les limites d’âge pour recevoir le vaccin AstraZeneca, mais les dommages à la confiance ne disparaîtront pas du jour au lendemain.

C’est un moment dangereux. Il y a neuf mois, l’UE ressemblait à un vainqueur de la crise des coronavirus en raison de ses décisions audacieuses en faveur d’une action collective, tandis que le président américain Donald Trump refusait toujours la pandémie et que le Premier ministre britannique Boris Johnson avait tâtonné la réponse rapide. Maintenant, l’UE a l’air d’un retardataire.

Les dirigeants nationaux ont du mal à contenir la troisième vague de la pandémie – accélérée par de nouvelles souches plus virulentes du virus COVID-19 – tout en essayant d’éviter la dévastation économique et de garder à bord un public déprimé et de plus en plus nerveux.

Les conseillers scientifiques et les professionnels de la santé débordés militent pour des verrouillages plus sévères afin d’endiguer la propagation du virus. Les entreprises et le secteur de l’hôtellerie plaident pour la réouverture des bars, restaurants, cinémas et théâtres pour éviter une vague de faillites.

Les signes abondent que l’acceptation publique des restrictions COVID s’effiloche dans toute l’Europe: émeutes dans les rues néerlandaises, manifestations anti-lock-out et anti-vaccin à Berlin et à Milan, rave parties dans les parcs de Bruxelles, bagarres avec la police à Dublin, fureur contre les couvre-feux français.

Plus la pandémie se prolonge, plus elle déchire le contrat social entre les gouvernements et les gouvernés – mettant à rude épreuve l’équilibre entre liberté individuelle et protection collective, entre surveillance et vie privée, entre sauver des emplois et sauver des vies.

Et pourtant, changer de direction maintenant ne ferait qu’empirer les choses. Si les pays membres commençaient à se séparer et sapaient leur stratégie convenue d’un commun accord, les dommages à long terme pour tous l’emporteraient largement sur les avantages à court terme.

Des États puissants aux poches profondes comme l’Allemagne, avec des élections générales en septembre, piétineraient d’autres dans la course aux vaccins, comme certains politiciens pressent déjà Berlin de le faire.

Les rivaux géopolitiques seraient bien placés pour exploiter les divisions de l’Europe en militarisant la diplomatie des vaccins. Les géants de la pharmacie pourraient améliorer leurs résultats en jouant les soumissionnaires européens les uns contre les autres. Et l’UE aurait également moins de latitude pour aider ses voisins et les pays en développement à accéder aux approvisionnements.

C’est peut-être l’heure la plus sombre avant l’aube. Si le mastodonte du vaccin à démarrage lent passe à l’action dans les semaines à venir, délivrant des centaines de millions de doses contractées, si le printemps ralentit la propagation du virus et si les gouvernements intensifient leurs campagnes de vaccination et persuadent les vaxo-sceptiques d’accepter le vaccin, ces trois mois sombres peuvent encore être pardonnés – même s’ils ne seront pas oubliés.