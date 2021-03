Le plus grand tyran de Grande-Bretagne: les tabloïds racistes

Priyamvada Gopal est professeur d’études postcoloniales à l’Université de Cambridge et auteur de «Insurgent Empire: Anticolonial Resistance and British Dissent» (Verso, 2020).

CAMBRIDGE, Angleterre – Malgré toute la tempête et le drame provoqués par les révélations faites par Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex, dans leur entretien avec Oprah Winfrey, trop peu d’attention a été accordée à celui qui est sans doute le plus important pour Royaume-Uni dans son ensemble: allégations de racisme dans une section importante et influente de la presse britannique.

Dans leur entretien d’auto-exil, le couple a affirmé qu’un contrat «invisible» existait entre «la firme» – le vaste mécanisme de la famille royale – et la presse tabloïd britannique, cette dernière exerçant «un niveau de contrôle par la peur» qui a abouti à l’incapacité de fournir une protection institutionnelle à Meghan.

Alors que Harry a insisté un peu allègrement sur le fait qu’il ne croyait pas que le Royaume-Uni était lui-même raciste, il a déclaré que le racisme fomenté par des tabloïds «fanatiques» était une «grande partie» des raisons pour lesquelles le couple a finalement décidé de quitter le pays.

Il a suggéré, à juste titre, que la culture tabloïd joue un rôle important pour attiser le racisme en Grande-Bretagne, compte tenu de son pouvoir politique et social démesuré, en disant: «Si la source de l’information est intrinsèquement corrompue ou raciste, alors cette pensée appartient au reste du monde. société. »

Trois organes médiatiques façonnent manifestement le discours racial en Grande-Bretagne: le Daily Mail à fort tirage (et ses publications sœurs, le Mail on Sunday et Mail Online), le Sun et le Daily Express. Au moins un grand format pourrait être ajouté à ce triumvirat: le Telegraph.

Les affirmations du duc et de la duchesse sur le pouvoir de cette section des médias britanniques de fomenter le racisme ont clairement touché un nerf. La Society of Editors, l’organisme de l’industrie, a publié une déclaration initiale étonnamment défensive après l’interview, niant que le sectarisme avait joué un rôle dans le traitement de Meghan par les médias.

De plus, et sans rien d’ironie, la société mère du Daily Mail et du Mail on Sunday, Associated Newspapers, se plaignit amèrement au radiodiffuseur américain CBS, qui avait réalisé l’interview d’Oprah, de «la distorsion délibérée et la trahison des gros titres des journaux» dans son montage. de la couverture médiatique de Meghan. (CBS a rejeté la plainte.)

La Société des rédacteurs en chef a été dans la tourmente depuis, avec plusieurs journalistes éminents et certains rédacteurs en chef dissidents de la déclaration. La démission d’Ian Murray, directeur exécutif de la Société, a attiré une réponse prévisible du Daily Mail, qui a affirmé que «l’aile réveillée» de Fleet Street avait jeté son patron «sous le bus pour avoir osé défendre la presse britannique contre les accusations de racisme de Meghan. » Perdez la pensée qu’un peu d’auto-réflexion pourrait être de mise.

Certes, le racisme en Grande-Bretagne ne se limite pas aux tabloïds. Mais ces journaux – et quelques grandes feuilles – sont profondément complices de la fomentation d’attitudes racistes et xénophobes dans la société britannique au sens large.

Comme le note le blogueur libéral Tim Fenton, les «preuves» de ce rôle sont faciles à trouver dans une myriade d’histoires et d’articles d’opinion trompeurs, voire carrément faux: «Un incendiaire, sectaire, raciste, hyperbolique, paranoïaque, négatif, haineux, générateur de préjugés paquet de mensonges après l’autre. Jour après jour. »

De la diabolisation implacable des migrants et des réfugiés aux histoires effrayantes sur les «zones interdites» à Londres (un mensonge repris par l’ancien président américain Donald Trump) aux mensonges sur les musulmans soutenant le christianisme attaqué et les festivals chrétiens interdits, la culture tabloïd britannique en est facilement une. des meilleurs colporteurs de sectarisme à travers le pays.

Peut-être encore plus inquiétant est la mesure dans laquelle les grandes institutions britanniques, y compris la monarchie, opèrent dans la crainte du pouvoir des tabloïds et coupent leur tissu à la mesure de cette peur.

Quoi que l’on puisse penser des Sussex ou de la famille royale, il est troublant que le palais n’ait pas dénoncé le traitement raciste de Meghan par des journaux influents. Si une institution aussi puissante que la monarchie tient sa langue pour apaiser les demi-dieux de Fleet Street, dans quelles autres institutions le pouvoir des tabloïds se manifeste-t-il et de quelle manière? Qui d’autre est prêt à déguster du vin, à dîner et à donner un accès complet à ces journalistes afin d’améliorer la presse? Quels autres compromis sont faits, quelles autres informations retenues ou fabriquées?

Certes, le vrai problème de «tenir les riches et les puissants responsables», comme la Society of Editors insiste sur le fait que ces articles le font, ne découle pas uniquement des accusations de racisme mais du «contrat invisible», un racket de protection dans lequel les institutions adaptent leur comportement à approbation tabloïd.

À l’Université de Cambridge, où j’enseigne, les tentatives de diversification de notre programme ou de nos pratiques d’admission s’accompagnent d’un coup d’œil effrayé en direction des tops rouges – non par crainte que l’institution soit tenue pour responsable, mais qu’elle devienne le sujet de guerres de culture fabriquées. En 2017, par exemple, les étudiantes noires de Cambridge ont été faussement accusées de vouloir retirer les auteurs blancs du programme.

Comme l’a dit un collègue, dans l’enseignement supérieur en Grande-Bretagne, les réformes sont souvent accompagnées de la remarque ironique: «Espérons que nous ne finirons pas à la une du Mail.»

Récemment, les efforts pour s’engager dans une «réévaluation critique» de Winston Churchill, le fondateur du Churchill College de Cambridge, en ce qui concerne la race et l’empire ont été condamnés à deux reprises dans le Daily Mail avant même qu’il ne décolle, suscitant un courrier haineux vicieux dans la direction des orateurs alignés pour la série, moi y compris. Dans un autre incident, le journal a imprimé des excuses et m’a payé des dommages-intérêts après avoir été victime d’intimidation raciste horrible à la suite de fausses allégations faites à mon sujet dans ses pages.

À la suite de l’interview à la bombe d’Oprah, les tabloïds crient désormais avec véhémence au scandale des accusations de racisme, qu’ils considèrent toujours comme pire que le racisme lui-même. Mais comme les riches et les célèbres qu’ils prétendent tenir pour responsables, ces médias – et les riches et les célèbres qui les possèdent – doivent également être tenus pour responsables de leur rôle énorme dans l’attaque du racisme britannique.

Le problème n’est pas accidentel. Il y a d’énormes enjeux politiques à diviser et à gouverner le pays selon des critères raciaux. Il est grand temps que nous nous attaquions à cette sombre réalité.