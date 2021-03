Covid-19: Conseils pour travailler à domicile, voyager pour rester jusqu’en juin – Nphet

Selon le médecin-chef adjoint, le Dr Ronan Glynn, les conseils de santé publique contre les voyages non essentiels et le travail à domicile doivent rester en place au moins jusqu’à la fin du mois de juin.

Alors que l’UE envisage d’ouvrir les voyages aux personnes qui sont vaccinées, qui ont été testées ou qui ont eu une infection récente, le Dr Glynn a déclaré que les conseils de l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) contre les voyagez avant la fin juin.

Les gens devraient également continuer à travailler à domicile pendant au moins les quatre prochains mois, a-t-il déclaré jeudi lors d’un briefing du Nphet, car il y avait un avantage «réel et significatif» en termes de contrôle de la maladie.

Le Dr Glynn a déclaré qu’une «approche prudente» était nécessaire jusqu’en juin afin d’éviter une nouvelle vague de la maladie.

Le Nphet publiera des lignes directrices «conservatrices» dans la quinzaine à venir, permettant une plus grande liberté aux personnes âgées vaccinées de visiter et de rencontrer d’autres personnes, a déclaré le Dr Glynn.

Plus de 250 000 personnes de plus de 70 ans ont été vaccinées à ce jour, mais seules celles des maisons de retraite médicalisées ont bénéficié d’un assouplissement des restrictions, avec plus de visites autorisées.

Les figures

Aucun autre décès de patients atteints de Covid-19 n’a été signalé par le Nphet. Cela laisse à 4566 le nombre total de décès liés au virus.

Le Nphet a signalé 582 cas confirmés de la maladie, portant à 228 796 le nombre total de cas dans la République.

Parmi les nouveaux cas, 156 sont à Dublin, 23 à Meath, 19 à Donegal, 15 à Louth et 14 à Kildare, les 198 cas restants étant répartis dans 20 autres comtés.

L’incidence de la maladie sur 14 jours est maintenant de 151 cas pour 100 000 habitants à l’échelle nationale. Offaly a la plus forte incidence de comté, suivie de Longford. Leitrim a la plus faible incidence.

L’âge médian des cas est de 32 ans et 74% ont moins de 45 ans.

Le nombre de reproduction, une mesure du nombre d’autres personnes infectées par un cas, se situe entre 0,8 et 1,1, selon le professeur Philip Nolan, président du groupe consultatif sur la modélisation épidémiologique du Nphet.

Le nombre de cas et d’autres indicateurs de la maladie sont dans une «période de stase», a déclaré le professeur Nolan.

Le plafonnement des chiffres au cours des 10 derniers jours est clairement lié à une augmentation de la mobilité, de la congrégation et de la mixité sociale qui a commencé à la fin du mois dernier, a-t-il déclaré.

Le nombre de patients hospitalisés quotidiennement est également statique, à environ 20-25 par jour, depuis le début de ce mois.

Le professeur Nolan a déclaré qu’il y avait des augmentations «claires et significatives» de la fréquentation des lieux de travail, les gens passant moins de temps à la maison.

Il a dit que ce qui allait se passer n’était pas clair. Les cas sont des plateaux à un niveau élevé et la population reste à haut risque.

Parmi les groupes d’âge, l’incidence est la plus élevée chez les 19-24 ans et la plus faible chez les plus de 65 ans.

Variantes

Il y a eu une nouvelle augmentation du nombre d’affaires impliquant des variantes préoccupantes, selon l’exposé. Il y a maintenant 24 cas de B1351, d’abord identifiés en Afrique du Sud, contre 15. Il y a sept cas de variante P1 identifiés pour la première fois au Brésil, contre six.

Quelque 11 cas de la variante B1525 faisant l’objet d’une enquête, identifiés pour la première fois à New York, ont été trouvés ici.

Le briefing a entendu un certain nombre d’exemples de récentes flambées prolongées dans le Midwest. Dans un, six ménages ont été touchés en raison du mélange entre les ménages, ce qui a entraîné plus de 20 cas.

«C’est ce qui se passe lorsque les gens se rendent visite pour des tasses de thé, une bière ou une conversation et ne sont pas protégés», a déclaré le docteur en santé publique, le Dr Mai Mannix.

L’un des cas a amené la maladie sur leur lieu de travail, ce qui a entraîné cinq autres cas. L’un de ces cas l’a ramené à la maison où le reste du ménage a été infecté.

Dans un deuxième exemple, un cas en a causé 30 autres dans un établissement de soins de santé. L’un de ces cas a été ramené à la maison et s’est propagé à la famille et à d’autres membres de la famille élargie par le biais d’un enterrement.

Dans un troisième cas, impliquant 40 cas sur le lieu de travail, le Dr Mannix a déclaré qu’il semblait y avoir eu un glissement, lorsque le personnel se rassemblait à des pauses pour fumer, ce qui a encouragé la propagation plus large du virus.

Jeudi matin, 345 patients atteints de Covid-19 ont été hospitalisés, dont 83 en unité de soins intensifs. Il y a eu 24 hospitalisations supplémentaires au cours des 24 heures précédentes.

Jusqu’à lundi, 620 580 doses de vaccin avaient été administrées en Irlande: 455 182 premières doses et 165 398 secondes doses.

Chiffres hospitaliers

Plus tôt jeudi, le directeur général de HSE, Paul Reid, a déclaré que la réduction du nombre de personnes hospitalisées atteintes de Covid-19 avait «stagné».

Jeudi matin, il y avait 345 personnes à l’hôpital – le même nombre qu’il y a une semaine. M. Reid a déclaré que le nombre de personnes atteintes de Covid-19 la semaine dernière avait augmenté de 6% par rapport à la semaine précédente.

«Les freins ont été serrés», a-t-il dit, bien que les chiffres des unités de soins intensifs (USI) à 82 aient diminué de 11% par rapport à la semaine dernière.

Sur les 7 048 cas la semaine dernière, 26% des cas concernaient des personnes âgées de 18 ans et moins, 46% des personnes âgées de 19 à 44 ans et 8,6% des personnes de plus de 65 ans.

M. Reid a déclaré qu’il prévoyait que 240 000 à 250 000 personnes de plus de 70 ans seraient vaccinées d’ici la fin de la semaine prochaine.

Quelque 70 000 à 75 000 vaccins doivent être administrés la semaine prochaine aux personnes de la cohorte des 75 à 79 ans.

Le déploiement avait été affecté par l’arrêt de l’utilisation du vaccin AstraZeneca, qui jeudi après-midi, l’Agence européenne des médicaments a de nouveau approuvé l’utilisation.

S’exprimant avant l’annonce de la décision de l’EMA, M. Reid a déclaré que le HSE «répondra rapidement à toute décision prise» en ce qui concerne la sécurité du vaccin Covid-19.

Le déploiement du vaccin dans les maisons de retraite a signifié que le nombre de résidents testés positifs la semaine dernière pour Covid-19 était de 0,21%, le nombre le plus bas depuis le 8 août.

Le nombre d’épidémies ouvertes dans les maisons de soins infirmiers ce mois-ci à ce jour a été de 19 contre 60 en février et 139 en janvier.

Le nombre de travailleurs de la santé atteints de Covid-19, qui a culminé à 1000 lors de la poussée de janvier, est tombé à 14 la semaine dernière, de nombreux groupes hospitaliers n’ayant signalé aucune infection parmi le personnel.