La Chine lance un accord commercial avec l’UE aux guerriers loups

L’attaque à deux coups de sanctions de la Chine contre l’UE lundi signifie que l’accord commercial historique Pékin-Bruxelles est désormais en vie.

Furieux d’être visés par les sanctions chinoises lors d’une journée de grand drame diplomatique, d’éminents parlementaires européens menacent de ne pas ratifier le pacte d’investissement UE-Chine scellé en décembre.

Quelle différence trois mois font. À la fin de l’année dernière, les principaux dirigeants européens tels que la chancelière allemande Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron se sont précipités pour obtenir un accord avec le président chinois Xi Jinping, espérant que cela faciliterait la vie des principaux investisseurs européens en Chine, tels que les constructeurs automobiles.

Mais les relations se sont détériorées de manière inattendue depuis lors, en partie en raison des préoccupations croissantes concernant la répression de la Chine contre la minorité musulmane du Xinjiang.

Alors que les États-Unis ont décrit les abus de Pékin contre les Ouïghours comme un génocide et ont imposé un embargo commercial, l’UE a adopté une position beaucoup moins conflictuelle. La liste de sanctions soigneusement calibrée annoncée par l’UE lundi visait quatre responsables chinois du Xinjiang et le bureau de la sécurité publique de la région.

Compte tenu de cette approche apparemment retenue, la contre-attaque presque immédiate de Pékin a été un choc. Dans une escalade majeure, les guerriers-loups purs et durs de la Chine ont montré qu’ils étaient prêts à sacrifier leur accord commercial avec Bruxelles en ciblant directement le Parlement plutôt que d’être sermonnés par l’Europe sur ce qu’ils considèrent comme des questions de sécurité intérieure. Quelques instants seulement après l’annonce des sanctions de l’UE, la Chine a imposé des contre-sanctions à cinq députés européens de premier plan, à la sous-commission des droits de l’homme du Parlement et à des universitaires européens de premier plan couvrant la Chine.

Curieusement, Pékin a déclaré qu’il sanctionnait également le Comité politique et de sécurité du Conseil de l’UE, qui est composé de 27 ambassadeurs basés à Bruxelles, mais on ne sait toujours pas si les envoyés eux-mêmes sont affectés. Les think tanks fréquemment consultés par les responsables européens ont également été victimes des sanctions.

Pour les législateurs du Parlement européen, les actions de la Chine ont brisé l’accord.

« Il semble impensable que notre Parlement envisage même de ratifier un accord alors que ses membres et l’une de ses commissions sont sous sanctions », a déclaré Marie-Pierre Vedrenne, pointeuse sur l’accord UE-Chine du groupe libéral Renew Europe. .

Tempête diplomatique

Le ministère chinois des Affaires étrangères a fait valoir que les sanctions de l’UE n’étaient « basées sur rien d’autre que des mensonges et de la désinformation ». Il a ensuite averti Bruxelles de cesser de « faire la leçon aux autres sur les droits de l’homme et de s’ingérer dans leurs affaires intérieures. Il doit mettre fin à la pratique hypocrite du double standard et arrêter d’aller plus loin sur la mauvaise voie. Sinon, la Chine fera résolument de nouvelles réactions ».

Dans une vague d’activité diplomatique lundi soir, la France et les Pays-Bas ont déclaré qu’ils abordaient la question avec leurs ambassadeurs chinois. Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a déclaré sur Twitter: « La décision de la Chine est une réponse totalement injustifiée aux mesures prises dans le cadre du régime de sanctions de l’UE en matière de droits de l’homme. Cela sera repris dans un contexte européen. »

Evoquant la perspective de nouvelles sanctions potentielles sur les droits de l’homme, le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas a déclaré: «Nous sanctionnons les personnes qui violent les droits de l’homme, et non les parlementaires, comme cela a maintenant été fait par la partie chinoise. Cela n’est ni compréhensible ni acceptable pour nous. »

Cette montée des tensions avec l’UE survient au moment même où les relations américano-chinoises se détériorent fortement. La semaine dernière seulement, le diplomate chinois le plus aguerri du tout-puissant Politburo, Yang Jiechi, aux manières généralement douces, a lancé une attaque fulgurante contre le système politique américain lors d’une rencontre avec le secrétaire d’État Antony Blinken en Alaska. Washington et Bruxelles étant toujours quelque peu en désaccord sur la politique chinoise, Blinken doit se rendre à Bruxelles à partir de mardi, rencontrant des responsables de l’UE, dont la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, qui a été vivement critiqué pour avoir fait preuve de faiblesse à l’égard de la Russie, a fait allusion à une position plus dure à l’égard de Pékin.

« Les représailles prises par la Chine contre la décision de sanctionner certains officiels … ont créé une nouvelle atmosphère, à coup sûr, a créé une nouvelle situation », a déclaré Borrell lors d’une conférence de presse lundi.

Champ de bataille parlementaire

Le champ de bataille clé pour la survie de l’accord d’investissement est le Parlement européen. Et ses membres ont réagi avec indignation aux sanctions de lundi.

Les socialistes et démocrates de centre-gauche, le deuxième plus grand groupe politique de la chambre, ont déclaré que Pékin devrait lever les sanctions pour obtenir un accord. Le S&D «fera lever les sanctions chinoises contre les eurodéputés [a] condition pour que le Parlement entame des négociations sur l’accord d’investissement UE-Chine », a déclaré le groupe dans un communiqué.

Iuliu Winkler, un législateur de centre droit qui a dirigé le groupe de suivi du Parlement européen sur le pacte d’investissement, a annoncé lundi soir l’annulation d’une réunion sur l’accord prévue mardi.

<< Compte tenu de l'évolution actuelle des relations UE-Chine, en particulier en ce qui concerne les sanctions inacceptables appliquées à des membres élus du Parlement européen et de sa sous-commission des droits de l'homme, il a été décidé que l'organisation d'un groupe de suivi chinois [meeting on March 23] est inopportun », a déclaré Winkler, du groupement du Parti populaire européen, dans un e-mail consulté par POLITICO.

Bernd Lange, le président socialiste de la commission du commerce du Parlement, qui sera chargée d’examiner le pacte, a soutenu la décision de Winkler. « Les événements d’aujourd’hui ne permettent clairement pas de continuer comme d’habitude », a-t-il déclaré.

Cui Hongjian, directeur du département d’études européennes de l’Institut chinois d’études internationales, a déclaré que les sanctions chinoises contre l’UE pourraient envoyer un signal fort à Bruxelles pour qu’elle renonce à toute ingérence supplémentaire dans les affaires intérieures de la Chine, a-t-il déclaré à Global. Journal du Times. Pour l’UE, les droits de l’homme sont une « arme bon marché », a déclaré Cui, ajoutant que la puissance financière et militaire du bloc était beaucoup plus faible que celle de Washington.

Philippe Le Corre, spécialiste de la Chine à la Harvard Kennedy School, a déclaré que l’UE devrait marcher sur la corde raide.

«D’une part, ils essaient de plaire aux grandes entreprises et c’est l’idée derrière [the investment deal]. D’un autre côté, ils font également partie de ce groupe de démocraties, ils doivent donc montrer un peu de mécontentement face à ce qui se passe en Chine. «

« Mon sentiment est que la Chine ne se soucie pas de savoir si les choses se passent ou non – elle ne fait que cocher une case », a déclaré Le Corre. « [The investment deal] était plus une victoire symbolique pour la Chine. »

Jacopo Barigazzi et Hans von der Burchard ont contribué au reportage.

